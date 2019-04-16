Во Всемирный день здоровья, 7 апреля в Физкультурно-оздоровительном комплексе «Здоровье» состоялась Спартакиада среди некоммерческих организаций, муниципальных общественных советов и гражданских активистов Удмуртии. Среди участников спортивного мероприятия были известные в России и мире спортсмены: Иван Черезов, Анна Кайгородова-Гефлих, Владислав Лекомцев, Владимир Каманцев, Наталья Падерина, Арина Харитонова, Мария Феклистова, Максим Гаврилов.
Праздник спорта открылся показательными выступлениями сборной Удмуртии по эстетической гимнастике (руководитель Надежда Щепелева) и воспитанниц отделения аэробики Детско-юношеской спортивной школы № 4 Ижевска (тренер Анастасия Баженова).
В спартакиаде участвовали 39 команд. Общественники показали своё мастерство в дартсе и пулевой стрельбе, а также активно участвовали в спортивных конкурсах и выполнили нормативы ГТО. Первое место в дартсе среди мужчин занял представитель команды Общественного совета Игринского района Юрий Васильев, среди женщин – участница команды Общественного совета Юкаменского района Елена Бузикова. По пулевой стрельбе лучшими стали: среди женщин – Оксана Булдакова из команды Общественного совета Юкаменского района, среди мужчин – Олег Корепанов, представитель Общественного совета Завьяловского района, и Иван Сибиряков, участник команды Общественного совета Киясовского района.
Председатель Общественной палаты Удмуртской Республики Рашид Хуснутдинов, говоря о значимости прошедшего спортивного мероприятия, отметил:
– Спартакиада некоммерческого сектора прошла в Удмуртии впервые. Инициативу множества некоммерческих организаций и общественных советов муниципальных образований поддержала Общественная палата Удмуртской Республики, в результате состоялся праздник спорта. Наша спартакиада посвящена Году здоровья в Удмуртии, она решает важные задачи: популяризация спорта и здорового образа жизни, консолидация гражданского общества, развитие социальной активности наших сограждан. Спортивные мероприятия под эгидой Общественной палаты Удмуртии продолжатся в 2019 году!
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.