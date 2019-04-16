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Под флагом здоровья

15 апреля
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Более 300 общественников объединила спартакиада, прошедшая под эгидой Общественной палаты Удмуртии

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Во Всемирный день здоровья, 7 апреля в Физкультурно-оздоровительном комплексе «Здоровье» состоялась Спартакиада среди некоммерческих организаций, муниципальных общественных советов и гражданских активистов Удмуртии. Среди участников спортивного мероприятия были известные в России и мире спортсмены: Иван Черезов, Анна Кайгородова-Гефлих, Владислав Лекомцев, Владимир Каманцев, Наталья Падерина, Арина Харитонова, Мария Феклистова, Максим Гаврилов.

Праздник спорта открылся показательными выступлениями сборной Удмуртии по эстетической гимнастике (руководитель Надежда Щепелева) и воспитанниц отделения аэробики Детско-юношеской спортивной школы № 4 Ижевска (тренер Анастасия Баженова).

В спартакиаде участвовали 39 команд. Общественники показали своё мастерство в дартсе и пулевой стрельбе, а также активно участвовали в спортивных конкурсах и выполнили нормативы ГТО. Первое место в дартсе среди мужчин занял представитель команды Общественного совета Игринского района Юрий Васильев, среди женщин – участница команды Общественного совета Юкаменского района Елена Бузикова. По пулевой стрельбе лучшими стали: среди женщин – Оксана Булдакова из команды Общественного совета Юкаменского района, среди мужчин – Олег Корепанов, представитель Общественного совета Завьяловского района, и Иван Сибиряков, участник команды Общественного совета Киясовского района.

Председатель Общественной палаты Удмуртской Республики Рашид Хуснутдинов, говоря о значимости прошедшего спортивного мероприятия, отметил:

– Спартакиада некоммерческого сектора прошла в Удмуртии впервые. Инициативу множества некоммерческих организаций и общественных советов муниципальных образований поддержала Общественная палата Удмуртской Республики, в результате состоялся праздник спорта. Наша спартакиада посвящена Году здоровья в Удмуртии, она решает важные задачи: популяризация спорта и здорового образа жизни, консолидация гражданского общества, развитие социальной активности наших сограждан. Спортивные мероприятия под эгидой Общественной палаты Удмуртии продолжатся в 2019 году!

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Автор статьи

Наталья ВАСНЕЦОВА Наталья ВАСНЕЦОВА Все материалы этого автора

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