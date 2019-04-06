К спортивным плакатам в манеже прибавились флаги Федерации профсоюзов Удмуртии, расцветившие весь вместительный зал. А председателя федерации Сергея Шерстобита я увидел первым на парадном входе в здание.
Оказалось, участники тоже припасли флаги своих предприятий, но не все держали их на виду, если не считать торжественного построения. Зато на пьедестал призёры вышли с флагами, как финишёры на мировых соревнованиях.
Победительницей стала сборная команда «Аксион-холдинга». Она и получит право выступить в городе Сочи на российском фестивале ГТО. Второе место заняла команда «ИЭМЗ-Купол», а третьим призёром завершила соревнования команда «Ижевского радиозавода». Все призёры увезли с собой роскошные Кубки и соответственно медали разного достоинства.
На фестивалях не бывает проигравших. Уверенно проявили себя физкультурники сарапульских предприятий. Вот, например, Сергей Сергеев из Сарапула на гиревом помосте за четыре минуты поднял пудовую гирю 90 раз и ещё успел поспорить с судьёй. У них разошлись мнения по фиксации гири в верхнем положении. Первые места в своих возрастных категориях заняли представители «Элеконда» Андрей Пименов и Татьяна Григорьева. Самой гибкой признана Надежда Никифорова из общеобразовательной школы в Старой Монье. Ей страховая фирма вручила сертификат по страхованию жизни.
Наибольшее время заняли забеги на 2000 метров (женщины) и 3000 метров (мужчины). Судья Сергей Докукин не вмешивался в формирование групп для забега, хотя в спортивных соревнованиях он требовательно разделяет сильнейших участников и средних. Поскольку группы формировались произвольно (из тех, кто успел завершить другие упражнения), то лидерам приходилось очень часто идти на обгон по 200-метровому кругу. На этом терялись секунды. Тем не менее, эмоции в забеге иногда проявлялись ярко. Сергей Туманов из «Купола» и Денис Шутов из Сарапула попали в один забег. Денис Шутов цепко держался за старшим товарищем, а круга за четыре сумел выйти в лидеры, но отрыв не нарастил. Опытный Туманов настиг соперника, на финишной прямой они бежали вместе и Сергей первым пересёк линию. Этот результат помог Сергею Туманову занять первое место по 7-й ступени ГТО.
Интересно было наблюдать и за соперничеством Сергея Коротаева из «Аксион-холдинга» с Игорем Беловым из «Удмуртэнерго». В таком порядке они и заняли первое и второе места по 9-й ступени ГТО. Было заметно, что в командах активно представлены члены клуба любителей бега «Италмас». Вообще-то в забегах на 2-3 километра в личном зачёте на обычных соревнованиях они не участвуют, но в фестивале ГТО и в пенсионерских спартакиадах считают обязательным выступить за свои трудовые коллективы.
На следующий день в манеже соревновались по программе ГТО в республиканском этапе акции «Отцовский патруль» 14 семей в составе: папа-мама, ребёнок, бабушка (или дедушка). Победила ижевская семья Чураковых – Ева, Ирина, Константин и бабушка Наталья Костяева, призёрами стали семьи Трефиловых (Ярский район) и Петуховых (Селтинский район). Победители и в семейных, и в командных соревнованиях выступят в Сочи на Всероссийском фестивале ГТО и в финале акции «Отцовский патруль» в первых числах мая.
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