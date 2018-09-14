Грибной фестиваль «Губи-Fest» **15 сентября в 10.00 в Ярском районе Удмуртской Республики на базе отдыха и культурно-познавательног...

В центре Ижевска появится стрит-арт галерея под открытым небом **Набережная Ижевского пруда превратится в стрит-арт галерею под открытым небом. Именитые и начинающи...

В Ижевске любой желающий может нарисовать картину со знаменитым российским художником Владимиром Дубосарским **В субботу, 8 сентября, в Музее Ижевска открылась выставка-перформанс художника, члена-корреспондент...