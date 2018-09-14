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Почувствовать себя художником. В Ижевске любой желающий может поучаствовать в проекте Владимира Дубосарского

14 сентября
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Выставка–перформанс Владимира Дубосарского «Музей под ключ», открывшаяся 8 сентября в Музее Ижевска, стала для столицы Удмуртии, да и всей республики, пожалуй, событием выдающимся. И это вовсе не преувеличение – подобных у нас ещё не было. Нам привычны выставки в традиционном их понимании.

%d0%b4%d0%b0 Почувствовать себя художником. В Ижевске любой желающий может поучаствовать в проекте Владимира Дубосарского

К таким, когда у зрителя есть возможность на какое–то, пусть даже непродолжительное, время стать художником и соавтором выдающегося мастера, коим является Дубосарский, почувствовать радость творчества, нам ещё предстоит привыкнуть. Но судя по тому, как много ижевчан пришло на открытие выставки «Музей под ключ», люди готовы творить и быть сопричастными миру современной живописи.

Город–музей

К слову, выставка–перформанс Владимира Дубосарского – это один из проектов, реализуемых в рамках фестиваля «Ижевск. ДА». По замыслу идеологов и организаторов, главная его задача – объединить творческие сообщества Ижевска и горожан вокруг темы искусства, вовлечь их в непрерывный творческий процесс.

– Хочу всех нас поздравить с тем, что такая выставка открылась, – обратилась к пришедшим Вера Вахрушева, директор Удмуртского республиканского музея изобразительных искусств (УРМИИ) и один из вдохновителей фестиваля. – Мы надеемся, что эти две недели будет происходить творчество и будет много вдохновения. И после этого наш город превратится в большой музей, в котором все будут рисовать.

А ещё фестиваль «Ижевск. ДА» и мероприятия, наполняющие его, – это прекрасный повод научиться рисовать. Управляющий акционер компании «КОМОС ГРУПП» Андрей Шутов, в том числе благодаря финансовой поддержке которого удалось организовать фестиваль, по поводу инициативы «научиться рисовать» отшутился, сказав, что за кульманом он чувствует себя куда увереннее, чем перед холстом с кисточкой.

– Чертить умею, изображу хоть тигра в разрезе. А если серьёзно, то я мечтаю о том, чтобы Ижевск был не только городом оружейников, машиностроителей и центром молочной промышленности России, но чтобы у нас сформировалось современное социокультурное пространство. Мы ведь не только работаем, но и отдыхаем, развиваемся и учим наших детей. Очень важно, чтобы нас окружали прекрасные вещи, которых нам порой так не хватает. Замечательно, что у нас есть такие люди, как Энвиль Касимов и Сергей Орлов, благодаря идеям которых развивается наша культурная среда, в Ижевск приезжают интересные выдающиеся личности. Когда Энвиль рассказал об этом проекте, я не мог не помочь.

Искусство объединяет людей

Символично, что выставку–перформанс организовали в здании легендарного Генеральского дома, где сейчас находится Музей Ижевска, рождение которого стало возможным именно благодаря современному искусству. Алексей Ткаченко, директор выставочного центра «Галерея», считает, что говорить о том, что подобная выставка для музея – это нечто сверхъестественное, нельзя. Музей, в современном его понимании, всегда находится в движении, он меняется и трансформируется. С первых дней своего существования он привык к экспериментам и перевоплощениям.

– Когда четыре года назад мы приступили к созданию музея в этом здании, от Генеральского дома здесь уже не осталось аутентичных настоящих вещей, – говорит Алексей Ткаченко. – Тогда нас очень выручило современное актуальное искусство. Сегодня Музей Ижевска – это открытая дискуссионная площадка, где воплощаются идеи. Прекрасно, когда искусство объединяет людей. Смотрите, с каким интересом они включаются в процесс.

Сцену занял зритель

Гости выставки, действительно, живо и даже с азартом приступили к рисованию. Но прежде Владимир Дубосарский провёл что–то вроде инструктажа, объяснил, что расставленные по периметру музейного зала белые холсты разделены на «квадратики». В них–то и нужно рисовать. Ещё художник сделал несколько замечаний по поводу красок и материалов. После, предоставив сцену зрителю, мастер взял на себя роль помощника и советника.

Вообще зрителей условно можно было поделить на две группы. Тех, кто рисует профессионально или рисует «для себя», и тех, кто кисточку не держал со школьной скамьи, а может, и вовсе никогда не брал в руки. Но в процессе коллективного творчества деление «профессионал – не профессионал» исчезло без следа. Музейный зал погрузился в атмосферу всеобъемлющего и всепоглощающего творения. И всего за каких–то два часа белые холсты наполнились пейзажами, портретами и натюрмортами. Татьяна Кузнецова, дизайнер и по совместительству преподаватель рисования для взрослых, написала картину в стиле абстракционизма. Несимметричный орнамент Татьяны в лилово–сиреневых тонах возник спонтанно, сиюминутно.

– В подобной технике пишет японская художница Яёи Кусама. Её живопись и перформансы отличают повторы, узоры и аккумуляция. Следом за художником Сергеем Орловым Татьяна Кузнецова говорит, что в картине не нужно искать смысла.

– Я даже не знаю, чем закончится мой эксперимент. Может быть, плохо, а возможно, будет красиво.

У Веры Вахрушевой, директора УРМИИ, получился солнечный, дышащий светом и свежестью пейзаж.

– Этот пейзаж – моё сегодняшнее настроение. Всё, что у меня на душе, с помощью кисти и красок, не ставя себе никаких рамок, не думая о том, что получится в итоге, я перенесла на холст.

Вера Вахрушева рисует с детства. Вначале была художественная школа, затем университет и факультет дизайна. Но когда она плотно занялась музеем и выставками, для любимого занятия просто не осталось времени.

– Сегодня я счастлива, что мне удалось создать пусть маленькую, но картину. Захотелось поставить в своём кабинете мольберт и писать для себя. Когда много разных дел и должность обязывает, а душа просит прекрасного, рисование помогает расслабиться и выплеснуть эмоции.

Выплеснуть эмоции и внести свою тему в общую игру может любой. Выставка «Музей под ключ» будет работать до 16 сентября. Пока не совсем ясно, что получится в итоге. Будет это цикл картин или не связанные между собой работы? Слово за мастером, в финале необычного действа сцену вновь займёт Владимир Дубосарский. Пока ясно лишь одно: проект, как и задумал автор, станет «весёлым и кайфовым приключением, в процессе которого все участники получат удовольствие от творчества».

Фото Сергея РОГОЗИНА

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Автор статьи

3 %d0%bd%d0%b0 4.. Наталья ТЮТИНА Журналист Все материалы этого автора

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