В Ярском районе время как будто остановилось и замерло на отметке конца восьмидесятых годов. И только громкие вывески знакомых всей стране супермаркетов свидетельствуют проезжающему через Яр путешественнику о приметах хорошей жизни.
Впрочем, если бы Карамзин в наше время задумал свое путешествие, допустим, из Екатеринбурга в Москву, он бы уж точно выбрал окольный путь, а не напрямую, через Яр на Киров и Москву, хоть та дорога и короче.
– А где вы у нас видите дороги? – это скажет любой житель самого северного района республики. – У нас одни направления.
О чем говорят жители
На сайте местной администрации обозначена «Карта проблем Ярского района». Эту карту местные власти составляли совместно с жителями района. В каждом из этих пунктов – перечень подпунктов с адресами и указаниями проблемных зон. Глава Ярского района Тамара Уткина надеется, что сдвинется, наконец, с мертвой точки решение проблем района. И поспособствует тому недавний приезд сюда врио главы республики Александра Бречалова.
Север Удмуртии и так-то не избалован частыми визитами первых лиц республиканской власти. А тут большое событие для жителей, встреча с руководством Удмуртии не за закрытыми дверями с ограничением по списку, а на стадионе, откровенный разговор и ответы на любые вопросы. Так что день 7 августа вполне может стать точкой отсчета для новой жизни Ярского района.
Давно местный стадион не был столь популярен в селе, трибуны были заполнены полностью. Люди говорили о наболевшем, порой резко, чересчур эмоционально. Говорили про воду, за которой с ведрами надо ходить за километр, про старое дерево у дома, которое никто не хочет пилить, про детскую площадку, которую никто не хочет строить для ярских малышей, про свет, газ, дрова, спорт, дороги, отсутствие работы и перспектив и многое другое. Звучали вопросы, которые, по большому счету, не к руководителю республики должны быть обращены, а к местной власти. И, к сожалению, создалось впечатление, что именно она, местная власть, очень долго со своими жителями не разговаривала, не встречалась вот так и не обсуждала проблемы.
Перед Тамарой Уткиной, главой Ярского района, теперь стоит очень непростая задача: как повернуть вектор доверия к власти в нужном направлении. Импульс был дан 7 августа, и как пойдет дальше – теперь зависит от команды, которая будет работать вместе с Тамарой Николаевной.
Бизнес местного значения
1 августа в Удмуртии была презентована «Карта инвестиционных возможностей», где был представлен опыт лучших предпринимателей в сфере малого и среднего бизнеса. Андрей Саламатов, занимающийся заготовкой и глубокой переработкой древесины в селе Дизьмино Ярского района, вполне достойно мог выступить на этой презентации.
Но ему представилась более интересная возможность показать свое хозяйство врио главы республики. Сейчас предприятие Саламатова производит широкий ассортимент продукции: доска обрезная, брус, погонаж, пеллеты и многое другое.
– Я хочу построить завод, где будут перерабатываться все виды отходов основного производства, - показывал свое производство Саламатов. - У нас есть инвестиционный проект, включающий внедрение новых линий глубокой переработки древесины по выпуску биотоплива, профилей из древесно-полимерных композитов. Планируем запустить новые производственные линии, закупили современное оборудование. Пока мы выпускаем не более 250 тонн биотоплива, планируем выпуск 1,5 тысячи тонн.
Мало того, у предпринимателя грандиозные планы по прямому вхождению в зарубежный рынок, минуя посредников. Сейчас Андрей Саламатов поставляет продукцию в шесть стран и в регионы России.
Александр Бречалов поддержал инициативу предпринимателя, особо отметив, что реализация нового инвестпроекта по глубокой переработке древесины позволит кратно повысить объем производства и создать минимум 85 рабочих мест.
Очевидно, что поддержку от руководства республики в самое ближайшее время увидит и индивидуальный предприниматель Наталья Никифорова. Ее швейный цех работает в Яру 11 лет. Здесь шьют под заказ школьную и спортивную форму, концертные костюмы для сельских творческих коллективов своего и близлежащих районов.
Предприятие закредитовано, причем проценты немыслимые. Наталья Никифорова обратилась к руководству региона с просьбой посодействовать в получении кредита в Фонде поддержки предпринимательства по льготной ставке, чтобы закрыть коммерческие кредиты. Так как цех в течение года не всегда загружен работой, предприниматель мечтает об открытии собственного ателье по ремонту одежды.
Александр Бречалов дал поручение членам регионального правительства до конца недели разобраться с вопросом перекредитования предприятия в Фонде поддержки предпринимательства.
Дороги – наше все
В соседнем Юкаменском районе в тот день тоже ждали руководителя республики. Формат встречи был традиционным. Но все, кто в тот день работал в команде Бречалова, отметили: юкаменцы настроены более доброжелательно. Да и само село оставляет впечатление о наличии крепкой хозяйской руки. Борис Востриков возглавляет район не один год, диалог с жителями выстроен. Проблемы есть, конечно, они прозвучали во время встречи Александра Бречалова с юкаменцами на стадионе: дороги, здравоохранение, ветхое жилье, сельское хозяйство, газификация…
Транспортная доступность лидировала среди вопросов. Например, между деревнями Починки и Верх-Пажма и Ниж-Пажма расстояние около 8 километров. Но из-за отсутствия дороги школьников из Пажмы на школьном автобусе возят в Починковскую школу раз в неделю в объезд, через Юкаменское. Ребятишки вынуждены жить в школьном интернате, на пять учеников приходится держать штат обслуживающего персонала. А была бы дорога до Пажмы, школьников бы возили в школу по короткому пути. И для сельскохозяйственного кооператива эта дорога очень нужна.
Отвечая на вопросы по дорогам, А. Бречалов отметил, что сейчас вся система дорожного строительства в республике перезагружается. Стоит задача – строить качественные дороги, но по меньшей цене.
На сегодня в Удмуртии 87 участков дорог, куда осенью и весной даже на спецтехнике МЧС не проедешь. И поэтому надо ставить приоритеты: или отремонтировать 500 метров дороги, чтобы комфортно ехать, или привести в порядок те дороги, по которым не проехать вообще.
Юкаменский Клондайк
Почти во всех ответах исполняющего обязанности Главы Удмуртии звучали слова «экономия», «эффективность». «В бюджете денег на все не хватит, надо научиться зарабатывать», - это А. Бречалов подчеркивал неоднократно. И уже потом, в Тылысе, где завершался этот сложный день, руководитель республики не удержался от эмоций:
– Да здесь же настоящий Клондайк!
Неудивительно, что туристический маршрут «Тайны юкаменских родников» произвел такое впечатление на врио главы региона. Проект, стартовавший по инициативе местных активистов, в 2016 году получил республиканский грант на благоустройство – 530 тысяч рублей - и буквально за полтора года стал для района одной из точек роста.
Сегодня здесь построены купель, часовня, сувенирная лавка, смотровая площадка на горе Мыргетон, созданы библиотека и издательство. В планах уже до конца года закончить строительство усадьбы «Княжий двор», этот проект выиграл республиканский конкурс на лучшую инициативу граждан, проживающих на селе, и получил грант в 1,2 миллиона рублей.
На встрече Александра Бречалова с активом Юкаменского района прозвучало предложение – провести к деревне Тылыс и к объектам турмаршрута «Тайны юкаменских родников» ветку газопровода. Затраты на ее создание окупятся за короткое время за счет отдачи за потребление газа.
– Такие инициативы очень ценны, тем более что они несут и выраженный социальный эффект – улучшение качества жизни в соседнем населенном пункте. Вижу роль республиканской власти как раз в поддержке таких проектов и таких инициатив, которые создают экономику и системный эффект развития для всей территории, - прокомментировал Александр Бречалов.
Тут же, в Тылысе, давая журналистам итоговое интервью, Александр Бречалов поделился впечатлениями о встречах в Юкаменском и Ярском районах:
– Когда я собирался в поездку на север республики, меня уверяли, что там все очень-очень плохо. Но оказалось, что все не так. Я чувствую, что главы обоих районов за эти четыре месяца много работали и готовы развивать свои районы.
«Карта проблем Ярского района»
Автомобильные дороги, подлежащие капитальному ремонту
Водоснабжение Ярского района
Котельные и сети теплоснабжения
Жилые дома и помещения, признанные аварийными
Здравоохранение
Образовательные учреждения
Учреждения культуры
Проблемы в сфере физической культуры и спорта
Вера БАЖЕНОВА
Фото: пресс-служба главы и правительства УР
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