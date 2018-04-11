Кроме депутатов фракции «КПРФ» в Государственном Совете и членов Рескома партии в мероприятии приняли участие друзья и коллеги Юрия Маслюкова. Перед собравшимися выступили руководитель фракции «КПРФ» Алексей Конорюков, помощник депутата Госдумы Ю.Д. Маслюкова по работе в Удмуртской Республике в 1995-1998 годы Валерий Ходырев, автор книги «Не отступая – быть самим собой. Юрий Дмитриевич Маслюков в воспоминаниях» Николай Украинец, бывший главный инженер Ижевского автозавода Виктор Коваленко и член партии КПРФ Александр Щербаков.
Выступающие отметили огромный вклад Юрия Маслюкова в развитие нашей республики, вспоминали о временах, когда работали с выдающимся инженером и политиком.Значительная часть жизни Ю.Д. Маслюкова была связана с Удмуртией, Ижевском. И даже потом, работая в Москве, он не порывал связи с нашей республикой, нашим городом и оказывал посильную помощь в развитии промышленности нашего региона.
Биография Ю.Д. Маслюкова – вполне обычная для человека своего времени. Родился в 1937 году в Таджикистане, в семье шофера. Отец погиб на фронте. Закончил Ленинградский механический институт. Был распределен в 1962 году в Ижевск, где и проходил профессиональное становление вначале в научно-исследовательском институте (современное название - ОАО «НИТИ «Прогресс»), где были и космические, и атомные и оружейные программы. Через 12 лет после приезда в наш город, Маслюков вырос до главного инженера на Ижевском автозаводе - заместителя генерального директора филиала №1 Ижевского Машиностроительного завода.
Как говорил сам Ю.Д. Маслюков: «Ижевск и Удмуртия для меня значат многое. Здесь я проработал 14 лет, вырос как инженер. Я генетически привязан к Ижмашу и ко всем другим заводам Удмуртии. Здесь мне все дорого. У меня нет ностальгии по прошлому. Есть благодарность ижевским машиностроителям, с кем я прошел школу технологов, школу созидания и производства. Ижевск сформировал меня как промышленника, экономиста. Он научил ответственности за будущие державы, за судьбу армии».
Справка «УП»
Юрий Дмитриевич Маслюков родился 30 сентября 1937 года в Ленинабаде Таджикской ССР. В 1962 году окончил Ленинградский механический институт с квалификацией «инженер-механик».
1962-1967 годы - инженер, начальник отдела Ижевского научно-исследовательского технологического института (НИТИ «Прогресс»). 1967-1970 годы. - главный инженер Ижевского научно-исследовательского технологического института (НИТИ «Прогресс»). Участвовал в усовершенствовании технологий производства затворной рамы автомата Калашникова и артиллерийских систем, в создании автомобилей «Зима-1» и «Зима-2», технологических линий для Ижевского автозавода.
1970-1974 годы - заместитель директора - главный инженер филиала №1 Ижевского машиностроительного завода (Ижевского автозавода).
1974-1979 годы - начальник Главного технического управления Министерства оборонной промышленности СССР.
1979-1982 годы - заместитель министра оборонной промышленности СССР.
1982-1985 годы - первый заместитель Председателя Госплана СССР.
1985-1988 годы - заместитель Председателя Совета Министров СССР.
1985-1991 годы - председатель Военно-промышленной комиссии Совета министров СССР.
1988-1991 годы - первый заместитель Председателя Совета Министров СССР, председатель Госплана СССР.
С 1995 года - депутат Государственной Думы РФ, председатель Комитета по экономической политике.
В 1998 году - министр промышленности и торговли РФ.
В 1998-1999 годы - первый заместитель Председателя Правительства РФ.
С 1999 года - депутат Государственной Думы РФ.
Скончался 1 апреля 2010 года в Москве.
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