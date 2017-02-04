На какие только ухищрения приходится идти судебным приставам, чтобы взыскать долги с нерадивых граждан. Недавно одному из сотрудников УФССП из города Чайковского Пермского края пришлось даже притвориться пьяницей, чтобы привлечь к ответственности злостного неплательщика алиментов.
Мужчина задолжал своей десятилетней дочери более 60 тысяч рублей, на контакт с судебными приставами не шел и дверь им не открывал. Тогда приставу пришлось пойти на хитрость. Он постучал в дверь неплательщика и, когда тот откликнулся, заплетающимся голосом предложил ему выпить. Мужчина так обрадовался, что сразу распахнул дверь.
Однако такие случаи скорее исключение. Обычно все происходит намного прозаичнее…
Вместе с судебными приставами - исполнителями Первомайского районного отделения судебных приставом по городу Ижевску мы пытаемся попасть в подъезд многоэтажки на ул. Карла Либкнехта, 6, где живет должник. Хозяин квартиры не платил за электричество более двух лет и накопил долгов перед энергосбытовой компанией почти на 19 тысяч рублей.
Звоним в домофон - никто не отзывается. Пытаемся позвонить соседям. Там отзываются, но дверь не открывают… Изрядно замерзнув, мы все-таки попадаем в подъезд. И снова неудача - должника дома нет (а может, просто не хочет открывать). Приставы просовывают между дверью и косяком требование хозяевам квартиры - явиться в Первомайский районный отдел судебных приставов. Если они его проигнорируют, им грозит административная ответственность. Однако надежды на то, что должники придут, мало. Жители этой квартиры такие бумаги получают регулярно. Их общий долг по коммунальным платежам 43 тысячи рублей.
– Мы всегда пытаемся идти на контакт с должниками, - говорит судебный пристав-исполнитель Наталья Прощина. - Разъясняем, уговариваем, стараемся, чтобы человек понял, что если он будет скрываться, долг никуда не денется, никто его не спишет, платить все равно придется.
Между тем сегодня не оплачивать коммунальные счета очень чревато. В начале прошлого года вступили в силу поправки в Жилищный кодекс РФ, которые значительно увеличивают размер пени для тех, кто «забывает» вовремя оплатить счета за газ, электричество, тепло и воду. А с 1 июня 2016-го упрощена процедура взыскания долгов за услуги ЖКХ.
В Гражданский и Арбитражный процессуальные кодексы внесены поправки, которые разрешают взыскивать в приказном порядке платежи за коммунальные услуги. По сути, это значит, что теперь коммунальщикам не обязательно затевать утомительные судебные процессы с жильцами, которые не платят за квартиру, свет или газ. Юристам управляющей или ресурсоснабжающей компании достаточно собрать документы на должников, прийти с ними в суд и выписать судебные приказы на всех, кто числится в черном списке. А дальше за дело возьмутся судебные приставы. Сумма взыскания через судебных приставов - до 500 тысяч рублей. Причем взыскиваться могут как деньги, так и движимое имущество.
– Приставы, получив судебный приказ, могут направить требование о взыскании долга либо непосредственно в организацию, в которой работает должник, либо в кредитное учреждение - банк. На основании данного судебного приказа у должника арестовываются счета, и производится взыскание, - рассказывает специалист отдела по сбору денежных средств Ижевского отделения Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».
Еще один действенный способ взыскания коммунальных долгов - отключение неплательщика от коммунальной услуги. Здесь процедура также достаточно проста.
– Если срок просрочки оплаты за потреблённые ресурсы составляет более двух месяцев, то клиент попадает в разряд должников. А это значит, что мы имеем право его обесточить, - продолжает Любовь Машковцева. - Но мы понимаем, что оставить семью без света - значит лишить ее и холодильника, и телевизора, а если нет газа, то и возможности сварить обед. Поэтому сначала неплательщику высылают предупреждение о задолженности. Если никакой реакции от должника не последует, ему направляют предупреждение об отключении с заказным уведомлением с конкретной датой отключения услуги. И только после этого к нему приходит монтер и опечатывает счетчик. Но на самом деле отключать должников нам не выгодно. Приходится гонять монтеров сначала отключать, потом подключать. Но это, увы, самый эффективный способ воздействия на должников. Только в январе за долги в Ижевске было обесточено более 70 потребителей.
И еще…
С января 2016 года начали действовать повышенные размеры пени за просрочку оплаты за ЖКУ. Теперь, если человек в течение первого месяца не заплатил за услугу, штрафы и пени ему не начисляются. Если просрочка составляет от 31 до 90 дней, то пени начисляются в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день. С 91-го дня пени повышаются до 1/130. При действующей ставке рефинансирования 10,5 процента размер пени составит 29,07 процента годовых. Это сопоставимо с банковским кредитом, поэтому должникам стоит задуматься о том, что дешево кредитоваться у поставщика жилищно-коммунальных услуг больше не получится.
Фото: kobecommerce.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.