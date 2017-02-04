Об итогах работы и задачах подведомственных отраслей рассказывает заместитель Председателя Правительс...

Журналисты побывали на крупнейшем генерирующем предприятии энергосистемы республики....

Целью визита стал анализ работы системы регионального здравоохранения и знакомство с работой лечебных...