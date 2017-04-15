Отделение пенсионного фонда России по Удмуртии отчиталось о работе в первом квартале 2017 года. На пенсионное обеспечение жителей региона было направлено 19 млрд. 757 млн. рублей. Это на 3,2 млрд. рублей больше, чем в прошлом году.
Средний размер страховой пенсии по старости в Удмуртии на 1 апреля 2017 года составил 13281,15 рублей, государственных пенсий – 9245,17 рублей.
Сегодня в Удмуртии проживает более 455 тысяч пенсионеров - это почти треть населения региона. За первые три месяца в республике стало на 4840 пенсионеров больше.
Фото: vm.ru
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