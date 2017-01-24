Власти городов и районов Удмуртии задолжали по оплате взносов на капремонт 11,9 млн рублей. Собираемость взносов по муниципальному жилью составила 77%, сообщает пресс-служба Фонда.
Фонд капремонта подвел итоги оплаты муниципалитетами взносов на капремонт, которые они должны вносить на счет регионального оператора из бюджетов городов и районов.
На 1 января 2017 года среди городов «места» распределились следующим образом: Можга - 100%, Воткинск – 95%, Сарапул и Ижевск – по 83%, Глазов – 63%.
Районы показали более активную работу по оплате взносов на капремонт. Среди них 8 муниципальных образований перешагнули планку в 100%. Это:
-Алнашский – 112% - Глазовский – 108% -Завьяловский – 107% -Вавожский – 100% -Дебесский – 100% -Граховский – 100% -Сарапульский – 100% -Кезский – 100%
В пятерку отстающих попали районы: Малопургинский – 17%, Балезинский – 37%, Камбарский – 56%, Ярский – 66% и Селтинский – 71%.
Среди городов самую большую задолженность имеет Глазов – 3 млн 705 тыс. руб. и Ижевск – 2 млн 758 тыс. руб. Затем следуют Сарапул – 900 тыс. руб., Воткинск – 148 тыс. руб. и Можга – 2,7 тыс. руб.
«Подведя итоги 2016 года по собираемости взносов на капитальный ремонт, мы видим, что некоторые муниципальные образования имеют задолженность по оплате взносов за муниципальное жилье. Напоминаем руководителям городов и районов о необходимости учитывать в бюджетах муниципальных образований средства на оплату взносов в полном объеме, и своевременно перечислять их на счет регоператора. Мы ежемесячно рассылаем в Администрации муниципалитетов отчеты о поступлении на счет регоператора платежей по взносам. Эти данные в ближайшее время мы представим Попечительскому совету Фонда, - прокомментировал и. о. руководителя НУО «Фонд капитального ремонта в УР» Алексей Горбунов.
Напомним, общая собираемость взносов на капремонт, в том числе и платежи за муниципальный жилой фонд за 2016 год составила 84%. Это 5-е место среди регионов ПФО.
Фото: gov.cap.ru
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