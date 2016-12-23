Народный фронт в Удмуртии проверил в Вавоже качество и доступность занятий спортом и физкультурой в физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) «Здоровье». Этот мониторинг дал старт декаде «Неделя качества» в рамках акции «ОНФ за качество».
Хорошо, да не очень
ФОК «Здоровье» построен за счет республиканского бюджета. В его состав входят 25-метровый плавательный бассейн, ледовая арена с искусственным льдом и два зала с полным комплексом тренажеров. При оценке качества помещений активисты использовали таблички «ОНФ за качество», хорошее качество отмечали надписью синего цвета, проблемные места - красного.
Активисты выявили проблему с гидроизоляцией чаши бассейна. Кроме того, по периметру катка отсутствует защитное ограждение из оргстекла. Вместо него сетка, которая якобы выполняет защитные функции. Также общественникам рассказали, что в комплексе не хватает трибун, нет здесь и отдельного зала для занятий массовыми видами спорта.
Для решения вопроса по улучшению безопасности и установки трибун в зале ледовой арены региональное отделение ОНФ планирует обратиться в Минспорт Удмуртии. Активисты направят в ведомство предложения по повышению функциональности ФОКов при строительстве их в других городах и районах.
Доступно не для всех
При оценке спортивного центра общественники уделили большое внимание оснащению помещений элементами доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.
– Еще на входе в спорткомплекс у нас возникли вопросы к обустройству пандуса, - сообщил член регионального штаба ОНФ Евгений Сомов. - Из-за отсутствия козырька крыши над ним свисают сосульки, которые в любой момент могут упасть на людей. В душевых и туалетных комнатах доступная среда для инвалидов обустроена, но для слабовидящих нет ни тактильных направляющих, ни сигнальных знаков. Кроме того, не ясно, как инвалидам-колясочникам попасть на второй этаж, - лестница не приспособлена для их передвижения.
Общественники узнали, что летом заниматься на стадионе может только футбольная команда района. Для всех остальных жителей площадка закрыта. Активисты увидели проблемы и в расположенной рядом со стадионом спортшколе. Из-за отсутствия гидроизоляции весной здание подтопляется, это может привести к его разрушению.
Спорт за полцены
Как бы то ни было, районная администрация утверждает, что с появлением спортивного комплекса в районе почти на 20 процентов снизилась подростковая преступность. Дети с большим удовольствием приходят сюда заниматься, а некоторые проводят в центре значительную часть свободного времени.
– Отрадно, что для вавожских школьников вход в спортивный объект свободный, - говорит член регионального штаба ОНФ Григорий Стрелков. - Нам рассказали, что бассейн ФОКа и ледовую арену посещают почти 30 процентов жителей райцентра. Деревенских ребят сюда специально каждую неделю привозят на школьных автобусах. Есть льготы для детей-инвалидов, а работники колхозов по вечерам здесь бесплатно плавают. Детские хоккейные команды района и команды из соседних районов тоже занимаются бесплатно. Есть льготы для многодетных и малообеспеченных семей, за занятия в центре они платят половину стоимости. Для всех остальных категорий услуги платные, но цены по сравнению с городом здесь доступные.
Активисты «Народного фронта» продолжат мониторинг. Они проверят, как используются спортивные объекты в Воткинске, Глазове, Сарапуле, Малой Пурге и Якшур-Бодье. Все замечания и предложения активисты ОНФ направят в региональный Минспорт и в администрации муниципальных образований.
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