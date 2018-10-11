Александр Владимирович поблагодарил за 40-летний педагогический труд учителя физики и астрономии, заслуженного работника образования Удмуртской Республики Зою Наймушину. Вся трудовая жизнь этой замечательной женщины связана с Вавожской средней школой. Не случайно ей присвоено высокое профессиональное звание. Зоя Николаевна рассказала Александру Бречалову о своей работе, учениках, изменениях в жизни сельской школы.
Вавожский район славится своими сельхозпредприятиями. Одно из них - СХПК «Колхоз имени Мичурина». Несмотря на то, что хозяйство по своим размерам относится к средним сельхозпредприятиям, известно оно по всей Удмуртии и за её пределами благодаря высоким экономическим показателям. В прошлом году денежная выручка составила 267,5 млн. рублей, а чистая прибыль – 59,6 млн.. Рентабельность – 29 процентов. По итогам первого полугодия хозяйством получена прибыль 25,6 млн. рублей, а рентабельность достигла 30 процентов. Выручка за этот период получена в объёме 111,2 млн. рублей.
Хозяйство известно тем, что первым в республике внедрило автоматизированную технологию доения коров с помощью робота-дояра, станцию выпойки телят «кормо-няня». С 1984 года СХПК «Колхоз имени Мичурина» налаживает тесное сотрудничество с Ижевской сельскохозяйственной академией, став её учебно-практической базой.
Здесь ежегодно вкладывают немалые деньги в строительство и реконструкцию производственных помещений. В этом году в рамках реализации «Программы по достижению 1 миллиона тонн молока по Удмуртской Республике» начато строительство животноводческого комплекса на 1200 голов. В историко-краеведческом музее колхоза глава региона встретился с Почётным гражданином Удмуртии, заслуженным работником сельского хозяйства Валентином Калининым, руководившим хозяйством четыре десятилетия. Именно с его именем связаны главные достижения хозяйства. Не случайно школа в деревне Зямбайгурт, центральной усадьбе хозяйства, носит его имя.
Затем руководитель региона провёл в здании администрации традиционную встречу с активом и жителями района. Глава района Николай Чайников доложил, что на предыдущей встрече было получено 23 поручения. Работа проведена, но не все из них выполнены в полном объёме. В частности, не решён вопрос по очистке реки Ува. Из-за невыполнения предприятием «Увамолоко» своих обязательств по очистным сооружениям летом снова зарегистрированы случаи загрязнения реки.
Глава республики ответил на вопросы жителей, которые касались подъездных дорог к детским садам, приобретению аппарата УЗИ в медучреждения, закупке защитного экрана для муниципальной хоккейной коробки, устойчивой сотовой связи.
Александр Бречалов призвал руководителей предприятий тщательно изучить возможность участия в федеральных программах.
– Передовой район, самая большая концентрация предприятий-чемпионов, а доля участия в программах очень небольшая, - отметил глава республики.
Особое внимание в День учителя было уделено системе образования, строительству и ремонту школ не только на территории района, но и всей республики.
– В течение 19 лет в Ижевске не было построено ни одной школы. Мы сейчас каждый год как минимум по одной, в следующем году две школы будем строить. Для этого изыскиваем средства и из внебюджетных источников. Всего надо построить 17 школ в Ижевске и 14 - в республике. Достойный объект будет в Кезу. В Ижевске в прошлом году ввели школу в микрорайоне «Столичный», в этом году открыли в Прасовском переулке, в следующем году - на Леваневского и Берша, - сказал руководитель региона.
В завершение визита Александр Бречалов принял участие в торжественном собрании педагогов муниципального образования, посвящённом Дню учителя. Он поблагодарил всех за ежедневный нелёгкий труд и вручил награды: почётное звание «Заслуженный работник образования Удмуртской Республики» присвоено учителю математики Надежде Ложкиной, звание «Почётный работник сферы образования Российской Федерации» - воспитателю детского сада Ольге Турановой.
Фото: пресс-службы Главы и Правительства УР
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