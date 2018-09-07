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Победителями конкурса «Команда Удмуртии» стали 30 финалистов

7 сентября
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Завершился Первый открытый республиканский конкурс управленцев. В кадровый резерв республики вошли 30 финалистов конкурса «Команда Удмуртии». Их имена сегодня озвучили в резиденции Главы Удмуртии.

Nruzxzzu3vu Победителями конкурса «Команда Удмуртии» стали 30 финалистов

Почти три месяца плодотворной работы, анализ и оценка существующих проблем республики и тщательное изучение вопросов государственного управления – всё это предшествовало дню, когда власти объявили победителей этой гонки.

Приём заявок на конкурс завершился 20 июня. Тогда в кадровый состав республики желали попасть 562 человека. По результатам работы комиссии было отобрано 100 заявок. Именно столько людей приняли участие в очном полуфинале, где прошли обучающие и оценочные сессии. После этого в финал конкурса попали 52 человека.

В четверг, 6 сентября, 10 команд защитили свои проекты перед группой экспертов. В течение двух месяцев конкурсанты работали над реальными проектами, которые существуют в Удмуртии. Так, одна из групп разработала программу увеличения посещаемости матчей хоккейного клуба «Ижсталь», другие работали над стратегией развития детско-юношеских и молодёжных клубов Ижевска, а ещё одна группа работала над созданием модели Единой информационной системы «Моя карьера!», которая обеспечит пользователей информацией о возможностях профессионального образования в республике, а также об имеющихся вакансиях.

Команда, которая разрабатывала информационную платформу «Сделай город» в полном составе вошла в число победителей. Антон Абрамов, Тедор Куталиа, Григорий Шаляпин, Дмитрий Рябов совместно с руководителем проекта Александром Мерзляковым работали над запуском онлайн-сервиса, благодаря которому горожане могут общаться и решать вопросы с управляющими компаниями, застройщиками и городскими службами для эффективного и бесконфликтного решения общественных проблем.

Дмитрий Рябов рассказал, что изначально подавал заявку на конкурс, чтобы проверить свои умения и способности. Теперь, когда он в числе победителей, говорит, что поставленные перед собой задачи выполнены. «Работа над проектом «Сделай город» шла плотно, задания, с учётом опыта, выполнялись поэтапно и без сложностей. Наша команда работала «душа в душу», сработались моментально, оказались единомышленниками. Проект очень актуален, и не только для нашего города. Он универсален и применим в любом муниципальном образовании, поскольку, чем большее внимание уделяется к проблемам населения, тем меньшее социальное напряжение получается в итоге, - сказал Дмитрий, отметив, что работа над проектом не останавливается.

Все победители конкурса в дальнейшем пройдут обучение по программе профессиональной переподготовки «Современная психология управления».

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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