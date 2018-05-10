1-я группа (участники - городские округа)
1-е место - муниципальное образование «Город Глазов», 800 тыс. руб. за проект «Программа организации отдыха и оздоровления воспитанников старшего дошкольного возраста в летний период на территории МО «Город Глазов» - за эффективное решение вопросов местного значения по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время.
2-я группа (участники - муниципальные районы с численностью населения 18000 человек и более)
1-е место - муниципальное образование «Увинский район», 600 тыс. руб. за проект «Наставничество» - за успешную реализацию полномочий по организации и осуществлению мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодёжью.
3-я группа (участники - муниципальные районы с численностью населения менее 18000 человек)
1-е место - муниципальное образование «Селтинский район», 530 тыс. руб. за проект «Организация регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в Селтинском районе» - за плодотворную работу и создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района.
4-я группа (участники - поселения с численностью населения более 5000 человек)
1-е место - муниципальное образование «Кизнерское» Кизнерского района, 250 тыс. руб. за проект «Участие в федеральных и региональных программах и инвестиционных проектах, привлечение средств самообложения граждан для решения вопросов организации благоустройства территории поселения».
2-е место - муниципальное образование «Селтинское» Селтинского района, 200 тыс. руб. за проект «Участие граждан в реализации проектов по благоустройству на территории муниципального образования «Селтинское» - за развитие гражданских инициатив и эффективное взаимодействие с гражданским обществом в сфере формирования комфортной среды проживания.
5-я группа (участники - поселения с численностью населения от 1000 до 5000 человек)
1-е место - муниципальное образование «Люкское» Завьяловского района, 200 тыс. руб. за проект «Внедрение современных информационных и телекоммуникационных технологий в деятельность органов местного самоуправления» - за активное внедрение информационных технологий в работу органов местного самоуправления.
2-е место - муниципальное образование «Киясовское» Киясовского района, 150 тыс. руб. за проект «Строительство и ремонт тротуаров на территории муниципального образования «Киясовское»» - за эффективную работу по формированию благоприятной среды жизнедеятельности для различных групп населения.
6-я группа (участники - поселения с численностью населения менее 1000 человек)
1-е место - муниципальное образование «Иваново-Самарское» Малопургинского района, 100 тыс. руб. за проект «Обустройство зоны отдыха и спорта в д. Капустино «Шутэтскон абзар»» - за успешную реализацию социальных проектов, направленных на сохранение, развитие и популяризацию национальной культуры;
2-е место - муниципальное образование «Старободьинское» Кизнерского района, 70 тыс. руб. за проект «Развитие туристического маршрута «Абатские пещеры»» - за развитие экологического туризма и деятельность по сохранению природного ландшафта.
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