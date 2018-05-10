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Победители конкурса «Лучшее муниципальное образование в Удмуртской Республике»

9 мая
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С 15 февраля по 18 апреля 2018 года прошёл ежегодный конкурс на звание «Лучшее муниципальное образование в Удмуртской Республике» по итогам работы за 2017 год.

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1-я группа (участники - городские округа)

1-е место - муниципальное образование «Город Глазов», 800 тыс. руб. за проект «Программа организации отдыха и оздоровления воспитанников старшего дошкольного возраста в летний период на территории МО «Город Глазов» - за эффективное решение вопросов местного значения по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время.

2-я группа (участники - муниципальные районы с численностью населения 18000 человек и более)

1-е место - муниципальное образование «Увинский район», 600 тыс. руб. за проект «Наставничество» - за успешную реализацию полномочий по организации и осуществлению мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодёжью.

3-я группа (участники - муниципальные районы с численностью населения менее 18000 человек)

1-е место - муниципальное образование «Селтинский район», 530 тыс. руб. за проект «Организация регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в Селтинском районе» - за плодотворную работу и создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района.

4-я группа (участники - поселения с численностью населения более 5000 человек)

1-е место - муниципальное образование «Кизнерское» Кизнерского района, 250 тыс. руб. за проект «Участие в федеральных и региональных программах и инвестиционных проектах, привлечение средств самообложения граждан для решения вопросов организации благоустройства территории поселения».

2-е место - муниципальное образование «Селтинское» Селтинского района, 200 тыс. руб. за проект «Участие граждан в реализации проектов по благоустройству на территории муниципального образования «Селтинское» - за развитие гражданских инициатив и эффективное взаимодействие с гражданским обществом в сфере формирования комфортной среды проживания.

5-я группа (участники - поселения с численностью населения от 1000 до 5000 человек)

1-е место - муниципальное образование «Люкское» Завьяловского района, 200 тыс. руб. за проект «Внедрение современных информационных и телекоммуникационных технологий в деятельность органов местного самоуправления» - за активное внедрение информационных технологий в работу органов местного самоуправления.

2-е место - муниципальное образование «Киясовское» Киясовского района, 150 тыс. руб. за проект «Строительство и ремонт тротуаров на территории муниципального образования «Киясовское»» - за эффективную работу по формированию благоприятной среды жизнедеятельности для различных групп населения.

6-я группа (участники - поселения с численностью населения менее 1000 человек)

1-е место - муниципальное образование «Иваново-Самарское» Малопургинского района, 100 тыс. руб. за проект «Обустройство зоны отдыха и спорта в д. Капустино «Шутэтскон абзар»» - за успешную реализацию социальных проектов, направленных на сохранение, развитие и популяризацию национальной культуры;

2-е место - муниципальное образование «Старободьинское» Кизнерского района, 70 тыс. руб. за проект «Развитие туристического маршрута «Абатские пещеры»» - за развитие экологического туризма и деятельность по сохранению природного ландшафта.

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