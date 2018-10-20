Понятные правила
Чтобы стать участником всероссийского конкурса «Лидеры России», надо быть управленцем до 55 лет и иметь руководящий опыт не менее 5 лет, а для тех, кто моложе 35 лет, достаточно иметь всего два года управленческого стажа. Директор или завуч школы, главный врач отделения или больницы, руководитель фирмы или сельхозпредприятия, заместитель гендиректора, декан вуза, начальник лаборатории – все эти должности дают право участвовать в конкурсе. (Интересно, что чиновников среди конкурсантов 2018 года – всего 8 процентов).
Руководитель конкурса «Лидеры России», директор Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС), проректор Алексей Комиссаров объясняет, как проходит конкурс:
– Сначала участники проходят дистанционный этап – тестирование, которое позволит оценить способности к логическому мышлению, культурный уровень, общую эрудицию кандидата, то есть знание истории, литературы, географии, права. Затем в каждом федеральном округе пройдут очные полуфиналы. Совокупно в них принимает участие около 3000 человек. На очном этапе конкурсанты решают бизнес–кейсы, разбирая реальные экономические и социальные задачи, доказывают знания, которые показали на дистанционном этапе. Полуфиналы длятся 3 дня.
В финал попадают три сотни лучших. Каждый из них получит грант 1 миллион рублей на любое обучение по любой программе в России. По словам Алексея Комиссарова, многие выбирают программы MBA (магистр бизнес–администрирования).
– По итогам будет определено около 100 победителей, которые получат право работать с наставниками – лучшими управленцами страны, среди которых заместители председателя правительства России, федеральные министры, губернаторы, руководители крупнейших компаний, – говорит Алексей Комиссаров.
Наставники проведут с победителями конкурса не менее 2–3 личных встреч, дадут им персональные задания, пригласят участвовать в вебинарах и других мероприятиях.
Работа с наставниками высшего класса
Случается, что победители конкурса получают привилегию выбрать себе наставника. Это подтверждает Алексей Комиссаров:
– Мы дали победителям «Лидеров России–2018» список наставников, каждый из них выбрал 10 человек. Затем передали наставникам список тех, кто хочет поучиться у них. Из этих списков наставники выбрали себе конкурсантов.
В прошлом году к Герману Грефу хотели пойти десятки победителей. Он взял только семь человек. Много желающих было записаться к Эльвире Набиуллиной. Она выбрала троих. Интересно, что один из этой тройки не был победителем конкурса, но написал ей личное письмо, и она приняла такое решение.
Карьерный рост – до министров и губернаторов
Как показывает опыт прошлого конкурса, многие финалисты получают приглашения на высокие посты. Среди них – два губернатора, три заместителя федеральных министров, всего более 70 назначенных на госслужбу и в крупные компании. Кроме того, некоторые победители получат право бесплатного обучения по программе подготовки и переподготовки резерва управленческих кадров. Среди выпускников этой программы уже 16 губернаторов, 2 федеральных министра, 10 заместителей министра, 2 председателя правительства регионов, мэры двух крупных городов. Кстати, Алексей Комиссаров отметил, что самому возрастному слушателю программы было 50 лет.
На личном опыте
Ижевчанин Максим Галимов участовал в конкурсе управленцев «Лидеры России» в 2017 году. Он рассказал о своё опыте и о том, как много дал ему конкурс:
– Чуть менее года назад началось мое приключение–путешествие с конкурсом "Лидеры России" –– и оно до сих пор продолжается. В ноябре 2017 года, уже в последние дни регистрации, я подал заявку. Тогда было очень мало информации о будущих возможностях, но было желание проверить свои силы в управленческом конкурсе и сравнить себя с руководителями из разных городов страны. Первые тесты – на общую эрудицию, знание истории, географии, литературы, математики, экономики – не вызвали каких–то больших проблем. Мне вообще кажется, что знать примерное расположение городов России относительно друг друга, формулу сложного процента и примерную хронологию правления царей должен любой грамотный человек, а руководитель – всем ребятам пример – тем более. Когда дело дошло до управленческих онлайн–тестов, стало и сложнее, и интереснее. Некоторые, скажу честно, до конца пройти не удавалось. Конкурс очень и очень нацелен на быстрое принятие решение в условиях одновременно избытка лишней и недостатка полезной информации.
В командных управленческих конкурсах–поединках полуфинала в декабре прошлого года и финала в феврале нынешнего было уже совсем непросто. Да, мы, участники, примерно представляли себе, по каким критериям нас оценивают, но как себя вести, чтобы произвести впечатление на экспертов, было, разумеется, непонятно. В итоге лучшей стратегией было оставаться самим собой и выигрывать переговоры, убеждать команду принять правильные решения и разбираться в массе сложных кейсов лучше за счет своего наработанного опыта, навыков и характера.
Я не стал победителем, оказался где–то во второй сотне финалистов. Но попасть в двести лучших среди двухсот тысяч, пожалуй, совсем неплохо. Цель достигнута, бенчмаркинг произведен: я не только увидел свою позицию, но и узнал очень много о себе по результатам многочисленных тестов, измерений, собеседований.
Но самым главным результатом стало приобретение огромного количества новых друзей и знакомых со всех концов страны, возможность увидеть и услышать выступления и лекции очень интересных людей, оказаться внутри большой тусовки мотивированных руководителей. Сегодня я студент РАНХиГС, учусь на международной программе MBA совместно с Кингстонским Университетом на грант, предоставленный мне как финалисту. Прошел первый модуль – и это был очень крутой опыт.
Я знаю, что стартовал второй сезон "Лидеров России". В этом году мне нельзя принимать участие (а в следующем – нельзя претендовать на грант), но всем, кто знает о конкурсе и кто думает, участвовать или нет, я скажу – участвуйте, не сомневайтесь. В любом случае вы получите отличный опыт, узнаете о себе много интересного и познакомитесь с прекрасными людьми!
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.