13 августа в Лос-Анджелесе состоялись финальные соревнования по боксу и дзюдо в рамках Всемирных игр среди пожарных и полицейских. Эти престижные соревнования в этом году проходят 17-й раз.
– Приятно, что удмуртские динамовцы, воспитанники спортшколы «Юный динамовец», - говорит директор, заслуженный тренер Удмуртии Олег Тимофеев, - достойно выступили и на этом всемирном форуме.
В финале мастер спорта Сергей Фоменко уверенно победил грузинского боксера и и получил золотую медаль Всемирных игр. Его более именитый товарищ по сборной Евгений Кочуров, трехкратный чемпион этих престижных соревнований, подтвердил звание чемпиона, одержав красивую победу в финальном бою над итальянцем, и стал четырехкратным золотым медалистом Всемирных игр, вплотную приблизившись к рекордсмену, мастеру спорта международного класса Алексею Астахову, который является пятикратным победителем игр. Их поддержал дзюдоист Роман Горшенин, также добавивший золотую медаль в копилку удмуртского «Динамо».
Павел КУЛЬКОВ, заслуженный тренер СССР
Фото автора: Финальный бой Евгения Кочурова.
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