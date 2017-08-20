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Победа в Лос-Анджелесе!

20 августа
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13 августа в Лос-Анджелесе на финальных соревнованиях по боксу и дзюдо в рамках Всемирных игр среди пожарных и полицейских завоевали медали удмуртские динамовцы..

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13 августа в Лос-Анджелесе состоялись финальные соревнования по боксу и дзюдо в рамках Всемирных игр среди пожарных и полицейских. Эти престижные соревнования в этом году проходят 17-й раз.

– Приятно, что удмуртские динамовцы, воспитанники спортшколы «Юный динамовец», - говорит директор, заслуженный тренер Удмуртии Олег Тимофеев, - достойно выступили и на этом всемирном форуме.

В финале мастер спорта Сергей Фоменко уверенно победил грузинского боксера и и получил золотую медаль Всемирных игр. Его более именитый товарищ по сборной Евгений Кочуров, трехкратный чемпион этих престижных соревнований, подтвердил звание чемпиона, одержав красивую победу в финальном бою над итальянцем, и стал четырехкратным золотым медалистом Всемирных игр, вплотную приблизившись к рекордсмену, мастеру спорта международного класса Алексею Астахову, который является пятикратным победителем игр. Их поддержал дзюдоист Роман Горшенин, также добавивший золотую медаль в копилку удмуртского «Динамо».

Павел КУЛЬКОВ, заслуженный тренер СССР

Фото автора: Финальный бой Евгения Кочурова.

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