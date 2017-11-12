Вместе с Загитовой на этом турнире выступили более опытные фигуристки Елизавета Туктамышева и Елена Радионова. Ни у кого не было сомнений, что они все будут бороться за призовые места. В олимпийский сезон результаты в розыгрыше Гран-при могут повлиять на комплектацию сборной России для выступления на Олимпиаде. Правда, состав сборной по фигурному катанию будет объявлен нескоро - в двадцатых числах января после чемпионата Европы. Но и на чемпионат Европы непросто будет пробиться при сверхвысокой конкуренции в российском женском одиночном катании.
После короткой программы Елена Радионова, Алина Загитова и Елизавета Туктамышева занимали соответственно третье, четвертое и пятое места. Разница в набранных баллах была очень маленькой, и то, что впереди находились японка и канадка, только добавляло соревновательного азарта. Лучше всех в произвольной программе выступила Алина Загитова. Знатоки считают, что она добавила сложности в свою программу. А любители фигурного катания подчеркивают, что ее выступление в Китае было безупречным. Таким образом она стала победительницей турнира. На втором месте с отставанием в 1,36 балла Вакаба Хигучи (Япония). Третье место удержала за собой Елена Радионова. Елизавета Туктамышева на седьмом месте. Она отстала на 0,15 балла от канадки Габриэль Дэйлман, занявшей шестое место. Что касается выступления Елизаветы Туктамышевой, то ее сегодняшний уровень понравился зрителям и тренерам. А вот судьи расценили выступление по-своему. Туктамышевой за свою спортивную карьеру уже многое довелось почувствовать на себе. Думается, на следующем этапе Гран-при она докажет свое мастерство в очередной раз. Кстати, в следующем этапе Гран-при наши землячки Туктамышева и Загитова вновь выступят вместе.
Победное выступление должно придать уверенности и сил Алине Загитовой. С лета слышатся в ее адрес авансы по поводу того, что она реальный конкурент непобедимой на сегодняшнем этапе Евгении Медведевой. Выигрыш этапа Гран-при в Китае – это подтверждение лестных прогнозов на будущее Загитовой. В данном случае тренировки и жесткий график соревнований должны помочь нашей землячке пройти испытание «медными трубами». Одиночным женским катанием у нас есть все основания гордиться. Такое впечатление, что чемпионат России может стать самым захватывающим у фигуристок-одиночниц среди всех соревнований (в том числе международных) до Олимпиады.
Фото: prosports.kz
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