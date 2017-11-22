Среди 128 участников (в том числе из семи зарубежных стран) в составе сборной России выступил Максим Чернышев. Он занимается в ижевском клубе «Юный динамовец» у тренера Олега Тимофеева. Тренер на турнире был секундантом и остался доволен выступлением воспитанника.
В предварительных боях Максим Чернышев уверенно победил трех соперников. В финале весовой категории 56 килограммов встретился с Назиром Балаевым. Он тоже член сборной России и к тому же представитель Санкт-Петербурга. Победа достигнута по очкам. Медаль победителя и памятный кубок престижного турнира доставлены в Ижевск.
К мастерству прибавился необходимый опыт участия в международных соревнованиях. Максиму 21 год. У перспективного мастера спорта все впереди, - считает заслуженный тренер Удмуртской Республики Олег Тимофеев.
Я старался победить, чтобы был подарок к Дню сотрудников органов внутренних дел. Все-таки в «Динамо» я занимаюсь семь лет, - сказал Максим Чернышев.
Фото: Павел КУЛЬКОВ
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