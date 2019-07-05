С 1 июля в республике выросли тарифы на коммунальные услуги – платить за «коммуналку» жильцам придётся в среднем на 2 процента больше, но на конечных цифрах в платёжках это скажется несильно. Дело в том, что на обслуживание лифтов и мусоропроводов, текущий ремонт и уборку подъездов, а также другие жилищные услуги цены останутся прежними. Не меняется и тариф на капремонт – он по-прежнему обойдётся для домов с лифтом 7,3 рубля за «квадрат», для домов без лифта – 6,7 рубля. Логику повышения цен изучил корреспондент «УП».
Ежегодный рост коммунальных платежей утверждается федеральным правительством исходя из прогноза социально-экономического развития страны на ближайшие годы. На увеличение тарифов влияют рост цен на газ, электроэнергию и инфляция.
В последние годы расценки на коммунальные услуги (электро- и газоснабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализацию) увеличивались раз в год. В среднем рост «коммуналки» составлял 4 процента. На этот год Минэкономразвития предложило отступить от привычного графика и провести повышение в два этапа, чтобы, несмотря на увеличение с 1 января ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов, общее годовое повышение тарифов не превысило обычный уровень. В результате в 2019 году с 1 января тарифы проиндексировали на 1,7 процента, а с 1 июля ещё на 2,4 процента. Но это средние по стране цифры – в региональном разрезе они отличаются.
Дело в том, что постановлением правительства РФ также устанавливается планка повышения коммунальных тарифов для каждого региона. Удмуртия попала в число территорий, для которых установлен самый низкий предельный индекс повышения на второе полугодие – 2 процента. В этом списке также Адыгея, Башкортостан, Пермский край, Астраханская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Оренбургская области – в общей сложности такой «потолок» роста тарифов утверждён для 41 региона.
Среди регионов, в которых повышение тарифов с 1 июля выше среднего, Москва (4,8 процента), Санкт-Петербург (4,5), Республика Дагестан (3,8 процента), Московская (3,5 процента) и Тульская (3,4 процента) области. Но это опять же «средняя температура по больнице» – в муниципалитетах цифры могут существенно отличаются.
В Удмуртии самый большой рост коммунальных платежей с 1 июля – у жителей Глазова, там оплата на ЖКУ поднялась сразу на 15 процентов.
Выше предельного уровня рост коммунальных тарифов будет в Ижевске и Сарапуле. Жители столицы Удмуртии со второй половине года будут платить за коммуналку на 6 процентов больше, сарапульчане – на 4,1 процента. Но, как подчёркивают в Министерстве строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии, это предельный размер повышения.
В ведомстве поясняют, что рост тарифов с 1 января – обязательный и коснулся он всех жителей республики, с 1 июля – это предельное повышение, за рамки которого регион не может выйти. Так, в столице Удмуртии платёжка с 1 июля потяжелеет на 5,98 процента. Самый худший вариант, когда в квартире площадью 32 кв. метра прописано пять человек и в ней не установлены счётчики. Для квартир, оборудованных приборами учёта, рост тарифов ЖКУ составит 4 процента. В среднем по республике рост коммунальных платежей во второй половине года будет около 2 процентов. Это тот индекс, который доведён республике Федеральной антимонопольной службой.
При этом все льготы и другие виды соцподдержки при оплате ЖКУ в Удмуртии сохраняются. Для разных льготников предусмотрены разные скидки, и везде есть свои нюансы: льготы могут распространяться как на самого льготника, так и на членов семей, а могут затрагивать только площадь жилья по социальной норме. Есть в республике и ещё одна форма поддержки, на которую вправе рассчитывать даже те, кто формально не имеет права на льготы. Речь идёт о субсидиях – это ежемесячные выплаты, призванные компенсировать жильцам слишком крупные для них затраты на «коммуналку». Главную роль здесь играет своеобразный порог в 22 процента от доходов – если вы платите больше него, то разницу компенсирует республиканский бюджет. Консультацию по поводу субсидий можно получить в любом центре госуслуг «Мои документы».
Между тем
С 1 января 2020 года в Удмуртии увеличится минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Для МКД с лифтом он составит 8 рублей 70 копеек, без лифта – до 8 рублей.
По словам главы Минстроя Удмуртии Дмитрия Сурнина, повышение в 2020 году – первое за пять лет. и это вынужденная мера. За весь период действия новой системы капитального ремонта, с 2015 года, размер взноса в регионе не пересматривался ни разу.
– Мы просчитали с Удмуртским региональным центром ценообразования в строительстве экономически обоснованную величину взноса на 2020 год. Для домов с лифтом она составила – 11 рублей 60 копеек, без лифта – 10 рублей 70 копеек. Понимая, что такое увеличение станет непосильным финансовым бременем для жителей Удмуртии, приняли решение изменить размер взноса по минимуму. На 1 рубль 40 копеек для домов с лифтом и на 1 рубль 30 копеек для домов без лифта, – заявил министр.
Разница в прогнозируемой сумме сбора между 2019 и 2020 годами составит 324 млн рублей, на которые можно будет отремонтировать дополнительно 197 крыш или заменить на новые 166 лифтов.
ЖКХ-ликбез
Какие законы помогут сэкономить на «коммуналке»
Многодетные семьи: минус 30 процентов
Затраты многодетных семей на оплату ЖКХ компенсируются по Указу Президента РФ № 431 от 05.05.1992 года. Этот документ предусматривает скидку по оплате коммунальных услуг в размере не ниже чем в 30 процентов. Но местные власти могут установить для них и более весомые преференции.
Учителям и донорам – скидка
Учителя и работники образования, проживающие в селе и в рабочих посёлках, получают 1200 рублей на отопление, освещение и оплату жилья. Это говорится в Постановлении Правительства Российской Федерации от 26 октября 2013 г. № 963.
Точно такая же выплата предусмотрена медикам и фармацевтам, работающим в сельской местности. Льготы по оплате коммунальных услуг имеют доноры.
Ветеранам, ликвидаторам и инвалидам вернут половину
Широкие преференции по оплате услуг ЖКХ полагаются ветеранам. Им возмещается 50 процентов от их доли платежей. Например, в квартире зарегистрированы четыре человека. Один из них – ветеран. Половина от четвёртой части платёжки вернётся на счёт льготника.
Здесь также следует уточнить, кто вообще относится к данной категории. Это, прежде всего, ветераны Великой Отечественной Войны, боевых действий, инвалиды войны, ветераны труда, граждане, пережившие блокаду Ленинграда, члены семей умерших участников войны и боевых действий. (Федеральный закон «О ветеранах» № 5 – ФЗ от 12.01.1995 года).
Похожие льготы имеют инвалиды, а также семьи, где живут дети-инвалиды. Они получают возмещение затрат при оплате помещений и услуг по ЖКХ в размере 50 процентов. (ст. 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ» № 181 – ФЗ от 24.11.1995). Наряду с этим инвалиды I и II группы, дети-инвалиды и граждане с детьми-инвалидами получают компенсацию в размере не более 50 процентов от взноса на капитальный ремонт.
Имеют право на льготы при оплате ЖКУ также ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, пострадавшие в результате иных радиационных катастроф. Им всем полагается компенсация в размере 50 процентов. Впрочем, в некоторых субъектах РФ её размер может быть ещё больше.
Позаботились о вдовах
Имеют право на компенсационные выплаты (от 30 и более процентов в зависимости от региона) военнослужащие. А также члены семей погибших военнослужащих.
Для них компенсация предусмотрена в размере 60 процентов от своих расходов в данной сфере. А ещё совсем недавно Конституционный суд РФ признал за ними право получать компенсации и по платежам на капитальный ремонт. И потребовал от органов власти внести соответствующие изменения в закон. (Постановление КС РФ № 12 – П от 25.02.2019 года).
С героев денег не берут
Герои Соцтруда, Герои Труда РФ, Герои СССР и РФ, полные кавалеры ордена Славы, а также полные кавалеры ордена Трудовой Славы и члены семей, проживающие совместно с ними, вообще освобождаются от оплаты услуг ЖКХ. Более того, государство компенсирует им расходы на оплату домашнего телефона.
Касается всех!
А теперь о субсидиях при оплате жилищно-коммунальных услуг. Они касаются всех, у кого расходы на это превышают определённый процент семейного дохода.
Федеральный стандарт доли собственных расходов россиян на оплату ЖКХ не может превышать 22 процентов (Постановление Правительства РФ «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» № 541 от 29.08.2005 года).
Поэтому Правительство РФ ещё в 2005 году приняло постановление о субсидиях на оплату жилья и услуг в сфере ЖКХ (Постановление Правительства РФ «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» № 761 от 14.12.2005 года). Этот документ и дал право на компенсации всем категориям граждан, независимо от вида жилого помещения и прав на него (наём или собственность). Главным поводом для выплаты субсидий является тот факт, что семья платит более 22 процентов от своего дохода за ЖКУ и жилье. При этом не имеет значения, где находится наниматель или собственник жилища – в тюрьме, в армии, в больнице или признан безвестно отсутствующим. В этом случае субсидии предоставляются его семье.
Единственное условие – чтобы у них не было задолженности по оплате коммунальных услуг. А при задолженности достаточно заключить соглашение о её погашении. Сумма субсидии рассчитывается ежемесячно и зависит от размера оплаты за конкретное помещение, а также от размера региональных стандартов стоимости услуг ЖКХ.
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