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По туристскому маршруту

20 июня
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В Кезском районе 22 июня состоится трейловый марафон

Это маленькое путешествие с большой нагрузкой. Финишировать марафонцы будут в селе Кулига. Поскольку там исток реки Камы, то и марафон называется «Истоки КАкиеМЫ».

Марафонцы возьмут старт из райцентра Кез. Предусмотрены дистанции для новичков: 5, 10 и 18 километров.

Полный маршрут пройдёт по деревням и сёлам, находящимся на одноимённом туристском маршруте. По пути можно будет оценить красоту лесов и просторов Кезского района. По всей трассе в 42 километра будут размещены пункты питания.

Для гостей марафона предусмотрено размещение в гостиницах и общежитии. Желающие могут получить место, чтобы установить свои палатки. Расположиться можно будет и в посёлке Кез, и в селе Кулига. Там же участники смогут ощутить старообрядческую культуру – в музее и на ярмарке сувенирных товаров. Этот марафон рассчитан почти на весь световой день. Регистрация в райцентре Кез будет идти с 9 до 13 часов. Торжественное открытие запланировано на 14 часов 30 минут. Старт на все дистанции с 15 часов. Бегуны на дистанции 5 километров будут финишировать у спорткомплекса «Олимп» в райцентре. Награждать финишёров на дистанции 10 километров намечено в Доме культуры села Юски. А финишёры на дистанциях 18 и 42 километра получат свои заслуженные награды на центральной площади у истока реки Камы, начиная с 21 часа. К 22 часам событие завершится.

В прошлом году в этом марафоне было 200 участников. В будущем году организаторы намерены посвятить марафон 100-летию государственности Удмуртии.

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Автор статьи

Александр СТАРШОВ Все материалы этого автора

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