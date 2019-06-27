Проект «Карлутка». Максим Гаврилов: «Выпускники спортивной школы единоборств становятся хорошими людьми» Максим Гаврилов - мастер спорта России по традиционному каратэ и рукопашному бою. ...

Идём на рекорд Каждый год растёт количество спортсменов, участвующих в велогонке «Удмуртской правды» ...

Олимпийцы вдохновляют спортсменов **Всероссийский «Олимпийский день» 16 июня прошёл в стране в 30-й раз. Весьма массовым он получился в...