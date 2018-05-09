Вольная песнь бесермянина. Воспоминания о поэте Михаиле Федотове За год до своей смерти Михаил Федотов пригласил меня в гости в свою родную деревню Ворца Ярского райо...

Портал во времени и пространстве. Одну из главных советских картин о Великой Отечественной войне написал художник из Киясово Великая Отечественная война отразилась в жизни всей страны, и, в том числе, в изобразительном искусст...

Открытие выставки «Исконно русское» (Русское искусство XVIII – начала XXв.в.) 10 мая в 18.00 в Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств открывается выставка русск...