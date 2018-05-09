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По реке времени. Открылась выставка к 100-летию Ижевско-Воткинского восстания

9 мая
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Незабытая история

Новую выставку в Музее Ижевска, посвящённую 100–летию Ижевско–Воткинского восстания, ижевчане ждали и готовились – так как она хорошо анонсировалась, вовлекала желающих поучаствовать в подготовке её экспозиции, вложиться в сбор средств для создания главного экспоната – копии знамени Ижевской дивизии. Открытие её при огромном скоплении заинтересованных доброжелательных посетителей, которым волей–неволей приходилось проходить через пикет, организованный сторонниками большевизма, говорит о том, что тема эта для города как очень важная и значимая, так и болезненная. Эта выставка, которая будет работать шесть месяцев, вплоть до столетней даты взятия Ижевска бойцами дивизии Владимира Азина, даст ответы на некоторые вопросы. Продолжается ли раскол между «красными» и «белыми» сегодня? Тысячи ижевчан погибли и не вернулись в родные места. Но население Ижевска после тревожных и трагических лет революции и гражданской войны выросло многократно из–за приезжих – открывались новые заводы, специалисты приглашались со всех уголков страны, а рабочий класс пополнялся за счёт сельского населения. Их потомки уже коренные ижевчане. Но считают ли они себя настоящими патриотами города, интересующимися его историей и людьми, которые стояли у его основании, берегут ли достояние прошлого и сегодняшнюю меняющуюся на глазах к лучшему столицу Удмуртской Республики?

Десять историй

Выставка называется «Ижевский декалог. Десять историй гражданской войны». Название – объяснила руководитель Музея Ижевска, заместитель директора ВЦ «Галерея» Марина Рупасова – возникло на сопоставлении с сериалом «Декалог» знаменитого польского кинорежиссёра Кшиштофа Кислевского. У Кислевского десять историй посвящены десяти смертным грехам человечества, обозначенным в заповедях пророка Моисея. Организаторы выставки взялись рассказать о трагических событиях столетней давности, происходивших в Ижевске, через истории участников Ижевско–Воткинского восстания (8 августа – 8 ноября 1918 г.) – крупнейшего и наиболее длительного по времени выступления рабочего поселения против большевиков.

Посетители выставки видят историю восстания через воспоминания потомков участников тех событий. Из коллекции историй, собранных сотрудниками Музея Ижевска, в экспозиции представлено десять: «Накануне», «Командующий», «Прикомуч», «Пастухов», «Артистка из дивизии Азина», «Исход», «В далёком Харбине», «Ижевка», «Обыск», «Американский Ижевск».

Центральный образ экспозиции – Генеральский дом, где и находится сейчас Музей Ижевска, как «штаб» событий. Здесь в 1918–1919 годах располагались Временный Прикамский комитет членов Учредительного собрания (Прикомуч), ЧК Красной армии, контрразведка армии генерала Колчака, Ревком.

Эта выставка лишь часть проекта «Ижевский декалог» – победителя конкурса Благотворительного фонда В. Потанина «Меняющийся музей в меняющемся мире» 2017 года. Вместе с сотрудниками музея разработкой концепции, проектированием и реализацией выставки занималась компания Ascreen – мультимедиа–интегратор и партнёр. Представители компании постарались, чтобы большой объём материала не затмил живые эмоциональные человеческие истории участников восстания и их родственников.

Без подлинных экспонатов

И в этом особенность этой выставки. Достаточно молодой Музей Ижевска пока не имеет своих собственных фондов и, тем не менее, ищет и находит разные интересные и реальные пути для оформления своих экспозиций. Так, прошлогодняя выставка, посвящённая командиру Ижевских заводов Василию Новикову, была оформлена копиями документов, фотографиями и предметами, которые на время работы выставки предоставили питерские потомки Новикова. Выставка, особенно в присутствии внука и правнучки Новикова, произвела незабываемое впечатление, где сам старинный дом играет первую скрипку, погружая всех в атмосферу прошлого.

Так и на этот раз. Основа показа – фотографии, тексты, рассказы экскурсоводов и оригинальное оформление. На стене – карта опорных пунктов восстания. В центре – длинный деревянный массивный стол под старину – уменьшенная копия подлинного, стоящего в центральном зале, за которым проходили бурные заседания временных органов власти сто лет назад. На нём несколько телефонных аппаратов. Сняв трубку, посетитель слышит голос человека, рассказывающего истории из прошлого, а может услышать марш Ижевской дивизии или романс Сергея Дерендяева. По периметру размещены так называемые лайтбоксы – освещённые витрины под стеклом, в центре которых силуэт – узнаваемый, например, памятника большевику Ивану Пастухову, или условный – военного в галифе. Имена следуют один за другим. Большевики и повстанцы, фронтовики и колчаковцы, заводчики, рабочие, крестьяне... Федичкин, Пастухов, Азин, Евсеев, Севрюков, Посаженников, Загребин, Бабушкин, Мокрецовы, Ирисовы и многие другие. Небольшой боковой зал отведён демонстрации копии знамени Ижевской дивизии, выполненной мастерицами из Иркутска, и фоторепортажу о его судьбе.

Победителями этого же грантового конкурса стали и выставленные в экспозиции работы школьников из Гуманитарного лицея г. Ижевска – фрагмент фильма «Ижевск и ижевчане» и вышитой белой скатерти с рисунками, отсылающими к событиям восстания. А в кинозале показывается документальный фильм Александра Балтина «Галёво» – о большом старинном селе на Каме, жители которого также с головой окунулись в кровь и беды того времени. Отсюда через временную переправу переходили на ту сторону реки потерпевшие поражение от Азинской дивизии восставшие, чтобы потом присоединиться к белой армии Колчака.

Первые впечатления

Количество участников на открытии выставки поразило. Небольшое помещение едва вместило всех желающих. Герои десяти историй пришли нарядные, с родственниками, друзьями, волновались, давая интервью журналистам. Приехали из Москвы, Новосибирска. Все высказывали очень разные мнения – только равнодушных не было. В адрес команды музейщиков звучали добрые слова.

Глава Ижевска Юрий Тюрин высказался о гражданской войне так:

– В этой войне не может быть ни победителей, ни побеждённых. В ней нет героев. Есть только жертвы.

Депутат Государственной Думы России Егор Загребин считает, что историческая память. помогает нам всем чувствовать себя людьми, укорененными на своей земле:

– Пока мы помним, мы чтим. Здесь сегодня происходит это событие, объединившее всех нас – людей разных национальностей, вероисповедания и идеологий – верой в то, что Ижевск был, есть и будет.

– Каждый понимает, что это событие повлияло на судьбу его предков, – добавил министр культуры Владимир Соловьёв.

Торжественное открытие подошло к концу, и наступила текущая работа музейщиков с посетителями. Они сами понимают, что это будет непростая работа, так как страсти за сто лет всё ещё не улеглись, и некоторым пепел Клааса стучит в сердце. Но выставка направлена на примирение крайних взглядов и прошлых обид.

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Автор статьи

Нэля МАЛАХОВА Все материалы этого автора

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