Селу – устойчивое развитие
В республике реализуется подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». 2017 год – время подведения ее промежуточных итогов.
По словам исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики Александра Прохорова, за годы реализации подпрограммы на развитие сельских территорий выделено 2,5 миллиарда рублей из федерального бюджета и более 3 миллиардов из республиканского. На эти средства введено 185,5 тысячи квадратных метров жилья. Профинансировано строительство трех школ в Можгинском, Шарканском и Кезском районах. Построено 1852 километра газораспределительных сетей, 221 километр сетей водоснабжения, 2 фельдшерско-акушерских пункта и 2 спортивных сооружения. Введено в эксплуатацию 117 километров сельских дорог. Количество молодых специалистов, которые остались работать на селе, за пять лет увеличилось практически в два раза.
Фото: balezino.udmurt.ru
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