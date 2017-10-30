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По программе устойчивого развития села в Удмуртии ввели 185,5 тысячи кв.метров жилья

28 октября
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Количество молодых специалистов увеличилось в два раза

D675f9e9e8980a1525d10c3013ba1705 По программе устойчивого развития села в Удмуртии ввели 185,5 тысячи кв.метров жилья

Селу – устойчивое развитие

В республике реализуется подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». 2017 год – время подведения ее промежуточных итогов.

По словам исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики Александра Прохорова, за годы реализации подпрограммы на развитие сельских территорий выделено 2,5 миллиарда рублей из федерального бюджета и более 3 миллиардов из республиканского. На эти средства введено 185,5 тысячи квадратных метров жилья. Профинансировано строительство трех школ в Можгинском, Шарканском и Кезском районах. Построено 1852 километра газораспределительных сетей, 221 километр сетей водоснабжения, 2 фельдшерско-акушерских пункта и 2 спортивных сооружения. Введено в эксплуатацию 117 километров сельских дорог. Количество молодых специалистов, которые остались работать на селе, за пять лет увеличилось практически в два раза.

Фото: balezino.udmurt.ru

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Автор статьи

Игорь ЗУЕВ Все материалы этого автора

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