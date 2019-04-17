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По прежним ценам

17 апреля
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В Удмуртии стартовала подписная кампания на второе полугодие 2019 года

%d0%a3%d0%b4%d0%9f%d1%80 По прежним ценам

С 1 апреля до конца июня во всех почтовых отделениях Удмуртской Республики, а также в режиме онлайн на сайте podpiska.pochta.ru проводится подписная кампания на периодические печатные издания на второе полугодие 2019 года.

В период основной подписной кампании на 2-е полугодие 2019 года Почта России сохранит стоимость доставки периодических печатных изданий – как федеральных, так и региональных. Тарифы на магистральную перевозку изданий также не будут повышены.

В период всей подписной кампании федеральный почтовый оператор предоставит подписчикам изданий, входящих в список Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России, скидку в размере 25% по собственному каталогу Почты России или 20% по каталогам альтернативных коммерческих подписных агентств. Список изданий, получающих скидку в эту кампанию, был утверждён Экспертным советом. В нём более 2500 наименований.

На сайте https://podpiska.pochta.ru/derevo-dobra и в почтовых отделениях продолжается благотворительная акция «Дерево добра», в рамках которой каждый желающий может оформить подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения – конкретного детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых.

ЗНАЙ!

Выписать газету «Удмуртская правда» можно в любом отделении Почты России, а также в редакции.

Стоимость подписки на II полугодие (на 6 месяцев 2019 г.)

Подписка в отделениях Почты России

Подписной индекс П5168, доставка почтой – 502,12 руб.

Подписной индекс 11583, доставка почтой – 555,72 руб.

Подписка в редакции газеты «Удмуртская правда»

С доставкой – 480 руб.

Получать в редакции – 360 руб.

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