Парки Ижевска готовы к открытию летнего сезона **Уже 20 апреля часть аттракционов в Летнем саду примет первых посетителей. 27 апреля состоится празд...

Главный приоритет - безопасность детей ***Госдума РФ приняла Закон о новых правилах государственных и муниципальных закупок для организации ...

Школьники Ижевска встанут во главе администрации города **Школьники Ижевска на один день сменят парты на кресла в муниципалитете и займут должности руководит...