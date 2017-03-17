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По-прежнему гадаем

17 марта
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837672.900xp По-прежнему гадаем

Очередные пять медалей завоевал на чемпионате мира в Финляндии Сергей Устюгов. Во многом благодаря Устюгову это один из лучших чемпионатов мира для сборной России за несколько лет ХХI века.

Завершив последнюю гонку, Сергей Устюгов заявил о том, что это медали для тех членов сборной России, которым не дали выступить на чемпионате. В том числе он назвал и нашего земляка Максима Вылегжанина. Рассматривать дело наших лыжников международный суд намерен в конце марта. Так что не факт, что и на чемпионат России они нынче отправятся. Максим Вылегжанин побывал на открытых соревнованиях в Вавожском районе. Спортсмен убедился, что земляки ему верят. Сейчас в социальных сетях масса фотографий с ним местных любителей лыжных гонок. Хорошо бы это не только поддержало моральный дух знаменитого спортсмена, но и способствовало притоку перспективной молодежи в лыжный спорт. К сожалению, высокие нагрузки многих отпугивают от лыжни. Но без тренировочных нагрузок не бывает побед ни в одном виде спорта.

В конце зимних дней нас порадовали юниоры. На первенстве России, напомним, сборная Удмуртской Республики заняла второе место, уступив только сборной города Москвы. Будем надеяться, что обратят внимание в сборной России на Лилию Васильеву, проявившую себя на Всемирной универсиаде и в юниорском первенстве России. Тем более что Елена Вяльбе - президент Федерации лыжных гонок России - очень недовольна выступлением на чемпионате мира в Лахти женской части сборной, за исключением двух призеров.

Наши земляки Дмитрий Япаров и Константин Главатских в столице Норвегии вновь встретились на дистанции 50 километров классическим стилем с норвежцем Мартином Йонсрудом Сундбю. Норвежец в этой гонке на этапе Кубка мира победил. Александр Бессмертных стал бронзовым призером, а Дмитрий Япаров занял 13-е место, отстав от победителя на три минуты 56 секунд. Константин Главатских финишировал 15-м.

Александр ЗАВОДИН

Фото: onsisport.ru

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