Четвертый, пятый и шестой подъезды обрушившегося дома в Ижевске непригодны для жилья, сообщил сегодня, 12 ноября, Александр Бречалов на онлайн-брифинге в оперативном штабе.
– Пятый подъезд мы не обсуждаем. Здесь помимо рухнувших восьми квартир оставшиеся также не пригодны для жилья. С большой долей вероятности, 4 и 6 подъезды также не пригодны для проживания (по крайней мере, первое такое заключение уже есть). Нам существенно больше времени понадобится для детальной экспертизы по этим двум подъездам (4 и 6), возможно, около месяца. Мы не можем рисковать, делая предположения, даже на основании имеющейся экспертизы. Мы будем дополнительно привлекать экспертов федерального уровня, которые сталкивались с задачами такой сложности.
По словам главы республики, в первом, втором и третьем подъездах проведут повторную федеральную экспертизу, чтобы обследовать всё – от фундамента до стен, и убедиться, что жители могут там проживать безопасно.
– Сколько на это времени уйдет, поставили для себя срок неделю-две. Хотя слышим «предложения»: пусть заходят и живут. Но ситуация крайне сложная, дом панельный. Мы не можем рисковать – и, повторюсь, берём тайм-аут. Только когда будем абсолютно уверены, когда с экспертами и гражданами в каждую квартиру зайдём и убедимся, что всё в порядке, тогда и примем окончательное решение, - подчеркнул Александр Бречалов.
Фото: newsed.ru
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