Михаил Бабич и Максим Соколов обсудили вопросы транспортной безопасности в регионах ПФО 19 января 2018 года в Самаре полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском ...

Официально. Как зарегистрировать недвижимость за пределами Удмуртии Управление Росреестра по Удмуртии о регистрации прав по экстерриториальному принципу ...

Знай! Что будем благоустраивать? В столице Удмуртии проводится опрос по программе «Городская среда». В Ижевске вчера стартовал опрос ...