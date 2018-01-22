Ижевск. Удмуртия.
По нечищенным дорогам Удмуртии легче всего передвигаться на автомобилях повышенной проходимости.
В понедельник, 15 января, глава Удмуртии Александр Бречалов подверг резкой негативной критике качество уборки снега на дорогах Ижевска, назвав ситуацию кошмаром. «Рано утром я увидел ручьи из реагентов. Слов у меня нет. Решили не чистить, а залить гадостью», — прокомментировал глава Удмуртии ситуацию на дорогах республики.
На фоне этого остро встаёт необходимость в выборе адекватных средств передвижения.
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