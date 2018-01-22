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По нечищенным дорогам Удмуртии легче передвигаться на внедорожниках

22 января
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Выгодные условия приобретения автомобилей действуют в автосалонах Hyundai «КОМОС-Aвто».

E1e0ca45fd009e17b26f1e7a1fd8687f.jpg 765x560 По нечищенным дорогам Удмуртии легче передвигаться на внедорожниках

Ижевск. Удмуртия.

По нечищенным дорогам Удмуртии легче всего передвигаться на автомобилях повышенной проходимости.

В понедельник, 15 января, глава Удмуртии Александр Бречалов подверг резкой негативной критике качество уборки снега на дорогах Ижевска, назвав ситуацию кошмаром. «Рано утром я увидел ручьи из реагентов. Слов у меня нет. Решили не чистить, а залить гадостью», — прокомментировал глава Удмуртии ситуацию на дорогах республики.

На фоне этого остро встаёт необходимость в выборе адекватных средств передвижения.

Именно сейчас в автосалонах Hyundai «КОМОС-Авто» действуют выгодные условия приобретения на кроссовероверы Santa Fe, Tucson, Creta. Ваша выгода может составить до 450 тыс. рублей.

В дилерских центрах Hyundai «КОМОС-Авто» вы можете ознакомиться с модельным рядом автомобилей Hyundai и пройти тест-драйв.

Ознакомиться с январским предложением и широким модельным рядом можно на сайте компании.

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