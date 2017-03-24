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По мосту со льготами

24 марта
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Месяц назад в Ижевске под председательством полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича состоялось совещание по реализации инвестиционного проекта по строительству мостов через реки Кама и Буй, где были даны конкретные поручения. Итоги выполнения принятых решений обсудили на очередном рабочем совещании с участием Главы Удмуртии Александра Соловьева.

– Цель нашей встречи - оперативно рассмотреть исполнение предыдущих решений, - сказал Александр Соловьев, открывая встречу. – Концессионеру совместно с правительством республики было предложено, например, провести инвентаризацию имеющейся задолженности по заработной плате перед работниками ООО «Мостострой-12» и другими. Также необходимо обсудить вопросы финансирования содержания мостовых переходов, которые уже эксплуатируются.

Глава отметил, что по отдельным позициям есть отставание от утвержденного графика. Он предложил подготовить новый график выполнения работ с тем, чтобы впредь не допускать сбоев.

– Времени на раскачку нет, надо ликвидировать отставание, - подчеркнул Александр Соловьев. Старший вице-президент ВТБ Юрий Молчанов, участвовавший в совещании, рассказал, что банк сейчас занимается разработкой специальной программы лояльности для тех автовладельцев, которые будут регулярно пользоваться проездом по этому мосту. Соответственно, жители Камбарки и другие участники движения, часто проезжающие по новым объектам, смогут пользоваться льготами. И это касается как водителей легкового автотранспорта, так и водителей грузовых машин и автобусов. Подробности программы банкир раскрывать не стал, но при этом сообщил, что платный проезд по новым мостовым переходам предусмотрено ввести в мае текущего года.

Участники рабочего совещания подтвердили, что официальное открытие всего объекта состоится в июле 2017 года.

Фото: delogazeta.ru

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Автор статьи

Степан ПЕРМЯКОВ Все материалы этого автора

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