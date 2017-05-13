В Ижевском техникуме экономики, управления и права Удмуртпотребсоюза прошла встреча жителей Устиновского района с участниками предварительного голосования партии «Единая Россия».
Чем живет округ?
– Десятый Нефтяной округ для меня новый, - сказала Светлана Кривилева, первый заместитель Председателя Госсовета УР – председатель постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике. - Но мне очень приятно, что жизнь вернула меня в Устиновский район Ижевска. Здесь живут мои родители, родились мои дети, поэтому Устиновский район мне очень близок.
Я сейчас должна понять проблемы округа. Вместе с депутатом Госсовета республики Владимиром Борисовичем Нельзиным мы его объехали. Побывали в Старках и увидели проблемы с доступностью медицинской помощи, так как у фельдшерско-акушерского пункта нет лицензии. Конечно, я должна подключиться, помочь решить эту проблему. Кроме того, проведем широкоформатный форум здорового образа жизни - чтобы приблизить медицинскую помощь к населению.
Когда проезжали по улице Берша, я еще раз убедилась: надо вносить изменения в федеральное законодательство и обязывать застройщиков (там, где идет большое строительство жилья) сдавать детские сады и другие социальные объекты. Одних красивых домов и шикарных детских спортивных площадок недостаточно.
Как единоросс я веду прием в региональной общественной приемной, в местной общественной приемной. Буду стараться решать вопросы, с которыми ко мне обращаются граждане. Необходимо на законодательном уровне проработать вопросы доступности медицинской помощи, расширять программу «Жилье молодым», продолжать работать над Законом «О мерах по социальной поддержке многодетных семей».
Буду выходить с проектами законов, которые мы обозначили, курировать их. Это, например, законы, касающиеся профилактики суицидов, запрета электронных сигарет. Совершенствование законодательства принесет пользу всему населению, в том числе нашему десятому Нефтяному избирательному округу.
Огурец в законодательном аспекте
О своем жизненном пути рассказал избирателям 48-летний Михаил Балясников, живущий в Устиновском районе. У Михаила Юрьевича 2 сына: старшему 24 года, младшему – 2. С 2010 года Балясников занимается общественной деятельностью, стал президентом межрегиональной организации «Защита и развитие интересов малого и среднего предпринимательства».
– Людям надо, чтобы была работа и чтобы на зарплату они могли комфортно существовать и поддерживать родителей. В наше время человек, будь то токарь или преподаватель, не получает за свою работу адекватную заработную плату, - поделился мнением Михаил Балясников. - Мне кажется, что люди, принимающие решения, до сих пор не могут определиться, в какой стране мы живем. Работая, человек должен суметь купить квартиру, обеспечить образование детей, иметь возможность помогать родителям. А тем, у кого такой возможности нет, должно помогать государство. Для этого оно должно иметь накопленные ресурсы.
В 1990-е годы государство открыто призналось: денег нет, кто как хочет, пусть так и зарабатывает. Сейчас не все понятно. На дворе кризис, говорят о его дне, но я, человек с высшим образованием, не представляю, где это дно.
Основные проблемы общества, на взгляд Михаила Балясникова, - это некомпетентность и коррупция.
– Почти все граждане так или иначе втянуты в коррупцию, - считает Михаил Юрьевич. – В 90-е годы она тоже была, но тогда коррупция не была системой.
– Задача государства, партии, - продолжил участник предварительного голосования, - пересмотреть расходы. От нас, граждан, зависит многое: надо прийти на выборы, внимательно посмотреть, за кого голосуете, и действительно сделать правильный выбор.
Отвечая на один из заданных ему вопросов, Балясников призвал людей к активной гражданской позиции. Скажем, человек выращивает на продажу огурцы. Так он каждый месяц должен мониторить законодательную ситуацию в предпринимательстве: может быть, есть какие-то изменения. Если они ухудшают его положение как предпринимателя, он должен пойти к своему депутату и сказать: «Я не согласен с таким решением!».
Если недоговаривают…
26-летний Владислав Бартов окончил Ижевскую сельскохозяйственную академию и сейчас работает в концерне «Калашников». Молодой человек вникает в самые разные проблемы. Молодежный парламент, в работе которого он участвует, разработал ряд законопроектов.
Одна из проблем общества, на его взгляд, - это качество образования. 85 процентов молодых людей получают высшее образование, но очень многие потом не работают по своей специальности. Поэтому так важна профориентация. Еще в школе ученики должны знать, для чего нужен токарь, для чего – экономист. Тогда и профессию будут выбирать более осознанно. Сфера образования – одна из самых высокобюджетных сфер, существует на наши налоги, и хочется, чтобы она работала более эффективно.
В сфере ЖКХ, полагает Владислав Бартов, необходимо ввести уголовную ответственность управляющих компаний и отдельных государственных лиц за клевету, за введение в заблуждение. Представители управляющих компаний порой умышленно что-то недоговаривают.
Проблем много. Они касаются и детских садов, и дорог. Власти говорят: «Нет бюджетных средств». Долг республики – 48 миллиардов рублей. Это критические цифры! Расходы на обслуживание долга – 3,2 миллиарда рублей. Это соразмерно с тем, если бы каждому пенсионеру добавили к пенсии по 7 с лишним тысяч рублей. Это и стоимость 80 тысяч квадратных метров жилья в Ижевске – целый микрорайон! Значит, наше правительство должно принимать более эффективные решения. Необходима дискуссия, которая позволит дать нужный вектор развития.
Опора Владимира Нельзина
Депутат Госсовета Удмуртии Владимир Нельзин говорил о «приземленных» проблемах. Он хорошо знает район, и избиратели его знают. В своей работе опирается на ветеранские организации. Через помощников Владимира Борисовича они передают ему информацию о наиболее острых вопросах.
Школы и детские сады – это сфера, которую, по мнению депутата, нельзя обходить вниманием.
– Когда проходишь мимо этих учреждений, впечатление хорошее, но стоит заглянуть внутрь, как видишь массу проблем: надо менять крыши, окна, полы… В одной из школ директор достала скоросшиватель, а там акты проверок, которые провели государственные организации. Протекает крыша, отсутствует видеонаблюдение и так далее. В детском саду то же самое. Вместе с помощниками стараюсь сдвинуть решение проблем, как-то расшевелить, например, министерство образования, - говорит депутат Госсовета. - Решаем вопросы совместно с депутатом Городской думы, это позволяет получить результат.
Есть проблемы, которые надо решать срочно. В некоторые цивилизации словно и не заходила. В Старках теперь есть фельдшерско-акушерский пункт, но там отвратительная экология.
Вопросам экологии в следующем созыве будет уделено самое пристальное внимание. А то на улице Цветочной – новый микрорайон, а мамам с детьми гулять негде. Зеленые зоны должны быть обязательно! Думаю первый заместитель Председателя Госсовета республики Светлана Петровна Кривилева может оказать существенную помощь. Думаю, что вопрос с лицензированием ФАПа решится уже в мае.
Жительница улицы Берша делится наболевшим:
– Невозможно ездить по объездной дороге, но даже ямочный ремонт не предполагается…
Владимир Борисович отвечает откровенно:
– Сказать что-то о городских планах я не могу. Было обращение, касающееся тротуара от остановки «Автозаводская» в сторону улицы Берша. Думаю, к осени что-то сможем там сделать. С помощью активистов создаем карту «болевых мест» и смотрим, что можно улучшить.
О своей готовности решать конкретные вопросы заявили на встрече с жителями района и другие участники предварительного голосования.
Благоустроили дорожку в сосняке
Ольга ЗИМИНА, Тамара АРИСТОВА, жительницы Устиновского района:
– Мы знаем своих депутатов. Вопросы, с которыми к ним обращались, решаются. Скажем, жители просили благоустроить дорожку, проходящую через сосняк от «Магнита» (бывшего магазина «Сосновый») до торгового комплекса «Столица». Это сделано: сначала дорожку заасфальтировали, а потом поставили световые опоры.
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