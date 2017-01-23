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По инициативе Главы Удмуртии Александра Соловьева депутаты Госсовета соберутся на внеочередную сессию

20 января
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Проект повестки дня будет сформирован в ближайшее время, ключевым вопросом станет внесение изменений в закон «О бюджете Удмуртской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

75e2579bbd5488c79f91c68a2ce4a499 По инициативе Главы Удмуртии Александра Соловьева депутаты Госсовета соберутся на внеочередную сессию

9 февраля 2017 года состоится внеочередная сессия Государственного Совета Удмуртской Республики. Такое решение принято сегодня на заседании Президиума республиканского парламента под председательством Владимира Невоструева, сообщает пресс-служба регионального парламента.

С инициативой созвать внеочередную сессию в Государственный Совет обратился Глава республики Александр Соловьев. Проект повестки дня будет сформирован в ближайшее время, ключевым вопросом станет внесение изменений в закон «О бюджете Удмуртской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Основная цель корректировки главного финансового документа - обеспечение софинансирования федеральных программ, - говорится в сообщении.

Также на заседании Президиума был утвержден план основных мероприятий по взаимодействию постоянных комиссий, депутатских фракций, депутатского объединения, Аппарата Государственного Совета Удмуртской Республики с муниципальными образованиями на 2017 год.

Будет продолжено проведение Дней Государственного Совета в городах и районах, запланированы Дни муниципалитета в республиканском парламенте, семинары-совещания и ряд других мероприятий.

Фото: udmgossovet.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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