Главная » Происшествия » По факту захвата заложников в Ижевске возбудили дело

По факту захвата заложников в Ижевске возбудили дело

24 мая
0

22 мая мужчина насильно удерживал бывшую сожительницу и ее 16-летнюю дочь

%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8 %d1%81%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%88%d0%be%d1%82 %d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be По факту захвата заложников в Ижевске возбудили дело

В Ижевске возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы женщины и ее несовершеннолетней дочери (п. «г», «д», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ). Об этом сообщает следственное управление СК России по Удмуртии.

Сообщение о захвате заложников в общежитии на улице Карла Маркса в Ижевске поступило 22 мая на телефон 02 в 16.44. Горожане рассказали полицейским, что в одном из комнат здания мужчина закрыл женщину и ее дочь. В руках у него был пистолет.

На место происшествия тут же выехали правоохранители. На требования сотрудников Росгвардии открыть дверь мужчина не реагировал. Полиция установила, что злоумышленник – бывший сожитель женщины, неоднократно судимый житель Свердловской области. Из требований, выдвигаемых мужчиной, было только одно – дать время поговорить со своей бывшей возлюбленной.

Министр внутренних дел по Удмуртии Александр Первухин, заместитель министра Олег Мальцев, следственно-оперативная группа, бойцы отряда СОБР и руководитель войск Национальной гвардии Ильяс Ханнанов в течение двух часов вели переговоры с буйным мужчиной. В итоге тот согласился выпустить 16-летнюю девушку, после чего покончил с собой, выстрелив себе в голову.

В рамках первоначальных следственных действий произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинская и судебно-баллистическая экспертизы. Следователи допросили свидетелей, выполнили иные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Потерпевшим оказывается психологическая помощь. Ход расследования уголовного дела взят на контроль руководителем следственного управления.

Фото: скриншот с видеозаписи МВД по УР

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

В Ижевске проводится проверка по факту гибели ребенка под рухнувшей стеной сгоревшего гаража
24 мая
Трагедия произошла 21 мая в садоводческом товариществе...
16-летний подросток сбит насмерть в Удмуртии
24 мая
Трагедия произошла 23 мая в поселке Яр...
В Удмуртии лось стал виновником аварии со смертельным исходом
23 мая
ДТП со смертельным исходом произошло около полуночи 22 мая в Воткинском районе...
Пьяные мотоциклисты в Удмуртии стали виновниками аварий
22 мая
Оба ДТП произошли 20 мая...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо