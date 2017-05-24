В Ижевске возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы женщины и ее несовершеннолетней дочери (п. «г», «д», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ). Об этом сообщает следственное управление СК России по Удмуртии.
Сообщение о захвате заложников в общежитии на улице Карла Маркса в Ижевске поступило 22 мая на телефон 02 в 16.44. Горожане рассказали полицейским, что в одном из комнат здания мужчина закрыл женщину и ее дочь. В руках у него был пистолет.
На место происшествия тут же выехали правоохранители. На требования сотрудников Росгвардии открыть дверь мужчина не реагировал. Полиция установила, что злоумышленник – бывший сожитель женщины, неоднократно судимый житель Свердловской области. Из требований, выдвигаемых мужчиной, было только одно – дать время поговорить со своей бывшей возлюбленной.
Министр внутренних дел по Удмуртии Александр Первухин, заместитель министра Олег Мальцев, следственно-оперативная группа, бойцы отряда СОБР и руководитель войск Национальной гвардии Ильяс Ханнанов в течение двух часов вели переговоры с буйным мужчиной. В итоге тот согласился выпустить 16-летнюю девушку, после чего покончил с собой, выстрелив себе в голову.
В рамках первоначальных следственных действий произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинская и судебно-баллистическая экспертизы. Следователи допросили свидетелей, выполнили иные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Потерпевшим оказывается психологическая помощь. Ход расследования уголовного дела взят на контроль руководителем следственного управления.
Фото: скриншот с видеозаписи МВД по УР
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