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По факту отравления школьников в Удмуртии возбуждено уголовное дело

2 мая
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N6uoqkepzta По факту отравления школьников в Удмуртии возбуждено уголовное дело

По факту отравления детей в детском оздоровительном лагере «Дружба» возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Удмуртии.

На месте происшествия работает следственная группа. С участием специалистов Роспотребнадзора взяты пробы воды и продуктов. Производятся допросы детей и персонала оздоровительного лагеря. Ход расследования уголовного дела взят на контроль руководителем следственного управления.

Напомним, что в лагере проходил школьный турнир по спортивному варианту игры «Что? Где? Когда?», в котором принимали участие более пятисот школьников из 28 регионов и 41 города России. В оргкомитете турнира сообщили, что с жалобами на плохое самочувствие, рвоту, повышенную температуру школьники стали обращаться вечером 1 мая.

Была вызвана Скорая медицинская помощь, организована выдача первичных профилактических средств - активированный уголь, смекта и другие препараты. В лагерь прибыли представители надзорных, медицинских, правоохранительных органов.

По состоянию на 12.30 2 мая в больницы города Ижевска доставлено 53 школьника и один взрослый. Отмечается, что никто из них не был увезен в медицинские учреждения в тяжелом состоянии. Все они самостоятельно сели в машины Скорой помощи.

Причины возникшей чрезвычайной ситуации и диагнозы, тех, кто был госпитализирован пока достоверно не известны.

XVII школьный чемпионат России по игре «Что? Где? Когда?» прерван.

Фото: vk.com/shchr_2017

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