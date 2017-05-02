По факту отравления детей в детском оздоровительном лагере «Дружба» возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Удмуртии.
На месте происшествия работает следственная группа. С участием специалистов Роспотребнадзора взяты пробы воды и продуктов. Производятся допросы детей и персонала оздоровительного лагеря. Ход расследования уголовного дела взят на контроль руководителем следственного управления.
Напомним, что в лагере проходил школьный турнир по спортивному варианту игры «Что? Где? Когда?», в котором принимали участие более пятисот школьников из 28 регионов и 41 города России. В оргкомитете турнира сообщили, что с жалобами на плохое самочувствие, рвоту, повышенную температуру школьники стали обращаться вечером 1 мая.
Была вызвана Скорая медицинская помощь, организована выдача первичных профилактических средств - активированный уголь, смекта и другие препараты. В лагерь прибыли представители надзорных, медицинских, правоохранительных органов.
По состоянию на 12.30 2 мая в больницы города Ижевска доставлено 53 школьника и один взрослый. Отмечается, что никто из них не был увезен в медицинские учреждения в тяжелом состоянии. Все они самостоятельно сели в машины Скорой помощи.
Причины возникшей чрезвычайной ситуации и диагнозы, тех, кто был госпитализирован пока достоверно не известны.
XVII школьный чемпионат России по игре «Что? Где? Когда?» прерван.
Фото: vk.com/shchr_2017
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