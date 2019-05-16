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По 2 тысячи рублей – из бюджета республики

15 мая
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В мае-июне по Указу Главы Удмуртии Александра Бречалова отдельные категории граждан, постоянно проживающих в нашей республике, получат единовременную выплату в размере 2000 рублей.

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В связи с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне эта сумма будет предоставлена инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также лицам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.

Единовременные выплаты из средств республиканского бюджета будут перечислены по линии социальной защиты на основании документов, имеющихся в территориальных органах Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики.

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Автор статьи

1021030 Галина АНИЩЕНКО редактор отдела писем, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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