В связи с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне эта сумма будет предоставлена инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также лицам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.
Единовременные выплаты из средств республиканского бюджета будут перечислены по линии социальной защиты на основании документов, имеющихся в территориальных органах Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики.
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