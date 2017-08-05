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По 10 млн рублей привлекут в каждый район Удмуртии на развитие народных проектов

5 августа
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Такую задачу поставил Александр Бречалов перед своей командой

Nik 5721 (large) По 10 млн рублей привлекут в каждый район Удмуртии на развитие народных проектов

В деревне Старая Монья Малопургинского района руководитель Удмуртии посетил вчера, 4 августа, сельский Дом ремёсел, открытый в 1992 году в целях сохранения, возрождения и развития народного искусства и ремёсел Удмуртии, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Здесь представлены шестнадцать видов декоративно-прикладного искусства: художественная обработка соломки, бересты и дерева, лозоплетение, косторезное искусство, станковое ткачество, рамочное ткачество (гобелен), разработка и пошив национальной одежды, художественная роспись, керамика и кузнечное дело.

Старомоньинский Дом ремёсел является основоположником в возрождении и развитии художественной обработки соломки в Удмуртии. Сегодня старомоньинские соломенные куклы являются уникальными и образцовыми для мастеров других районов Удмуртской Республики. «Танцующая» кукла стала брендом Малопургинского района и прославляет Удмуртию не только в России, но и за рубежом.

Изделия мастеров экспонировались в Государственной Думе Российской Федерации. Дом ремёсел достойно представил Удмуртию во всех видах прикладного искусства, ремёсел и фольклора в Москве (часть изделий была приобретена в фонд Музея Революции), Швеции, Турции и Нидерландах.

«Такие проекты, как проекты вашего Дома ремёсел, мы обязательно будем поддерживать. И не обязательно надо делать это из бюджетных средств. Я вам приведу пример: проект «Музей исчезнувших деревень» в деревне Сеп Игринского района, который является образцово-показательным в том, как можно привлекать деньги из внебюджетных источников. На реализацию своего проекта они получили президентские гранты: один на 2 млн рублей, и буквально в этом году – ещё 700 тысяч рублей. Что означают эти деньги для села? Больше, чем половина бюджета. И их привлекли простые граждане - инициативные женщины. И мы можем помочь селянам найти деньги на такие проекты. Ваша задача – предложить нам такие интересные проекты. А мы вам поможем их «упаковать» и привлечь средства на их реализацию», - подчеркнул Александр Бречалов.

Руководитель республики также добавил, что поставил перед своей командой задачу - привлечь в каждый район на реализацию подобных проектов по 10 млн рублей.

Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР

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