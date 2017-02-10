ЕСТЬ МНЕНИЕ
Министр финансов Удмуртской Республики Станислав Евдокимов считает, что росту бюджетных доходов способствуют два фактора. Первый – работа совета при главе республики, куда приглашаются для переговоров руководители крупнейших в Удмуртии предприятий-налогоплательщиков. Второй фактор – работа налоговой службы, которая признана одной из лучших в Российской Федерации.
– В бюджеты муниципальных образований в прошлом году поступило 10,5 миллиарда рублей. Здесь наблюдается снижение доходов. Темп роста к предыдущему году составил всего 95 процентов. Темп роста доходов от налога на имущество физических лиц составил 78 процентов. В суммовом выражении это небольшая цифра. Мы были к этому готовы, - констатирует министр финансов. - Связано это с введением новых механизмов налогообложения по кадастровой стоимости и имущественного вычета до 50 квадратных метров на одно строение. Для сельских районов это практически полное освобождение большинства наших граждан от имущественного налога, так как большинство строений на селе менее 50 квадратных метров. Особенно если они были построены еще в советские времена.
Кроме того, произошло снижение на 45 процентов доходов от земельного налога. Здесь показатели испортил Ижевск. Если оценивать темпы роста доходов от земельного налога, не учитывая столицу Удмуртии, то он составил 102,5 процента.
Как отмечает Станислав Евдокимов, в 2017 году правительству Удмуртии предстоит работать по укреплению доходной части бюджетов в условиях изменения бюджетного и налогового законодательства.
С 2017 года дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионам будет предоставляться при условии подписания и исполнения соглашения с достаточно жесткими условиями.
Регион должен обеспечить рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета республики, увеличить объем инвестиций, провести оценку эффективности налоговых льгот с последующей отменой неэффективных льгот, увеличить численность работников, занятых в малом и среднем бизнесе, снизить численность безработных граждан и выполнить все планы по оптимизации расходов на содержание бюджетной сети и государственного управления.
ЦИФРЫ
В 2016 году в бюджет Удмуртии поступило доходов в сумме 63090 млн. руб. По сравнению с 2015 годом рост составил 113 %.
Темпы роста налоговых и неналоговых доходов составили к 2015 году 121%.
Фото: b-port.com
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