О новых спортивных тенденциях, о том, чем живет продвинутая часть населения, в рамках Всероссийской специализированной выставки «Туризм. Спорт. Отдых» («Турзавод») рассказали ее гости - организаторы российских и международных соревнований по триатлону.
Актуальную тему «Ориентация на ЗОЖ - тенденция или модный тренд? Почему все побежали?» поднял Андрей Кавун, организатор международных соревнований по триатлону IRONSTAR, генеральный директор, партнёр IRONSTAR, ROSA RUN, член Общественного совета при Министерстве спорта Российской Федерации.
Почему все побежали?
Человеку свойственно преодолевать себя, испытывать свою силу воли. Это скажет любой психолог. Преодолевая себя, мы воспитываем в себе положительные качества, учимся строить успешную жизнь и успешные отношения.
Сегодня преодоление себя и здоровый образ жизни - в тренде во всему миру. Об этом говорят данные компаний, занимающихся организацией массовых и любительских стартов.
Рассказывает Андрей Кавун, организатор международных соревнований по триатлону IRONSTAR:
– Наша компания создана в 2013 году для продвижения здорового образа жизни в России. Мы проводим соревнования по триатлону и бегу в уникальных локациях нашей страны. В 2015 году провели свой первый старт, затем - финал кубка Европы, попали в четверку лучших стартов в Европе по версии РБК. Еще одни соревнования, которые мы проводим - фестиваль бега ROSA RUN. Их формат уникален: 4 дня, 4 совершенно разные дистанции. Мы постарались сосредоточить в рамках фестиваля и сложные дистанции, такие как «Вертикальный километр», «ROSA 777» (7 км - по равнине, 7 - вверх и 7 - вниз), это самый сложный формат. Ну и два игровых «Квест» и «Карнавал». Люди приезжают на такой фестиваль спорта и отдыха целыми семьями.
Московский марафон 2016 года, который мы проводили, показал такую статистику: 30 тысяч зарегистрировано, 20 тысяч вышло на дистанцию. Наши соревнования в Казани набирают сумасшедшие обороты. Вообще статистика по всем циклическим видам спорта и видам спорта на выносливость за последние 16 лет выросла на 1000%. Особенно популярными стали бег, плавание, велоспорт, лыжные гонки, триатлон и гонки с препятствиями.
В России очень много людей бегает, в прошлом году неуникальных финишеров, на всех дистанциях, где использовался хронометраж, было 250 тысяч. Если сравним эту статистику с США, то в прошлом году там финишеров было 20 млн.
То же можно сказать и о триатлоне на примере нашей компании. В 2015 году на старт вышло 1000 участников, в 2016-м - уже 3700, в этом году удваиваем эту цифру.
России есть куда расти в этом плане, и желающие есть - те самые люди, которые готовы ставить перед собой высокие цели и добиваться их. И это вполне объяснимо.
Триатлон - стиль жизни
Сегодня этот вид спорта становится все более популярным, иначе не пришлось бы организовывать любительские старты и во всем мире, и в России, а в скором времени, согласно подписанному в рамках выставки Соглашению, и в Удмуртии.
– В прошлом году статистика показала, в стартах триатлона участвуют 80% мужчин, 20% женщин. Но процент женщин-участниц растет. А вот другая статистика: 30% участников - владельцы бизнеса, 15% - руководители высшего звена, - продолжает приводить цифры и факты Андрей Кавун. - Кроме того, триатлон молодеет. Вы спросите, почему триатлон становится популярным? Сегодня это больше чем спорт, это стиль жизни. Это особая атмосфера. Бизнес-сообщество собирается неформально на одной площадке, занимается спортом и заключают сделки. Путешествуют на соревнования с семьями. Дистанции триатлона - это огромная работа над собой, это мотивация. Это вдохновение, сила и красота. Некоторые ученые заявляют, что фигура триатлета одна из самых сексуальных по сравнению со спортсменами, занимающимися другими видами спорта.
Да, в триатлоне есть к чему стремиться, здесь множество разных дистанций, начиная от олимпийской: где 1,5 км плавания, 40 км на велосипеде и 10 км бега, и заканчивая классической: 3,8 км плавания, 180 км на велосипеде и 42 км бега. Далее следуют ультрадистанции.
Сегодня самые разные люди покоряют дистанции триатлона. О некоторых участниках нам рассказали более подробно.
Старты без возраста
Алексей Панферов, управляющий парнер компанией NEW RUSSIA GROWTH, компания прямых инвестиций, c активом 500 млн долларов. На третьем году тренировок Алексея ему был поставлен диагноз рак почки. После операции по удалению почки Алексей стал 11-кратным IRONMAN, ULTRAMAN, ультрамарафонцем. Он говорит:
– Начал бегать, чтобы найти общий язык с клиентами, потом увлекся триатлоном. Для меня спорт это ни с чем не сравнимое ощущение собственных возможностей, когда ты говоришь себе: я могу прямо сейчас встать и пробежать марафон, могу пробежать 100 км по горам или пустыне, могу без остановки проехать 500 км на велосипеде, могу 15 км проплыть, я могу это сделать сейчас. Понимаете степень моей свободы? Я свободный человек, у меня нет ограничений и это такой кайф. Психологическая выносливость строится на физической выносливости и чтобы быть готовым к жизненным испытаниям, вы должны физически себя испытывать.
Леонид Богуславский, один из крупнейших инвесторов Интернет и IT-компаний в России, в списке Форбс за 2016 год занимает 57-е место, триатлет, IRONMAN:
– Мне было 62 года, и никогда прежде я не занимался никаким видом спорта серьезно. Но триатлон захватил меня. Этот спорт очень точно совпал с моими ценностями. Целеполагание, проектный подход и воля. Триатлон научил меня еще более эффективно управлять своим временем. У меня укрепилось понимание того, как эффективно идти к своим целям и проявлять волю. Мои дети тоже увлеклись триатлоном, велоспортом, и мы стали больше времени проводить вместе. Эти уроки можно сформулировать двумя известными изречениями: «Нет ничего невозможного» и «Я здесь, чтобы победить».
Ксения Выборных, марафон в темноте. У Ксюши зрение падало постепенно. В школе ей запретили заниматься спортом, а она очень хотела. Когда окончательно потеряла зрение, даже обрадовалась - теперь можно было делать что угодно. Вошла в десятку лучших незрячих девушек мира по результатам олимпийского триатлона. На первые свои соревнования вышла в 2015 году. Она говорит:
– Каждый старт - это экзамен. Участвуя в соревнованиях, я шаг за шагом приближаюсь к своей мечте - Паралимпиаде в Токио в 2020 году.
Сергей Бурлаков, человек планеты, первый в мире человек с четырехкратной ампутацией, кто успешно преодолел марафон в 42 км 195 метров, мастер спорта по стрельбе, по легкой атлетике, по плаванию. Чемпион России по карате. Он говорит:
– Для параспортсменов на дистанции может и не быть борьбы как таковой. Главный соперник - ты сам. Главное - преодолеть себя. Всем тяжело в спорте, все пашут. Триатлон для меня - новая форма жизни.
Сегодня в интернет-пространстве запущен новый ресурс «Удмуртия – территория спорта», с его помощью все любители спорта могут зарегистрироваться на старты, проходящие на территории Удмуртии.
Согласно подписанным с предпринимателями Соглашениям на выставке «Спорт. Туризм. Отдых» в республике запланированы следующие спортивные мероприятия: соревнования по триатлону TITAN-Воткинск 13 августа 2017 года, этап Кубка Евразии по плаванию в открытой воде 12 августа 2017 года, биатлонный старт для любителей 9-10 февраля 2018 года, Забег Добрых Дел в Ижевске в сентябре 2017 года.
личный опыт
Поставить амбициозную цель и рассказать о ней друзьям
Рассказывает Алексей Ческидов, президент группы компаний «ЭВЕН», многократный участник Ironman и марафонец, организатор серии стартов TITAN по триатлону:
– Спорт в нашей жизни должен быть в обязательном порядке. Если говорить про меня, то весь мой рост как бизнесмена, произошел исключительно благодаря спорту. Раньше, когда я бухал, как все, проблемы решались тяжело. Переломный момент настал, когда мне исполнилось 35 лет. Я поставил себе цель пробежать марафон и начал к нему готовиться. Заметил, что побегал - и дела решаются быстрее, ты настроен позитивно.
Лучше заниматься индивидуальным видом спорта таким, как бег, триатлон, плавание, - здесь все зависит от тебя самого. Есть здесь люди, которые говорят: «Мне 50 или 60 лет, на мне уже можно ставить крест». Скажу, что возраст здесь ни при чем. В прошлом году мы организовали соревнования по триатлону на самую длинную дистанцию - самому старшему участнику было 73 года. Он ее прошел. Если ты хочешь реально заняться спортом, ты должен себе поставить какую-то мегаамбициозную цель. Например, пробежать марафон. Для этого нужно обязательно зарегистрироваться на марафон, начать заниматься и рассказать своим друзьям о том, что ты собираешься это сделать. Это важно - тогда у тебя не будет пути назад, ведь мы все счистаем себя людьми слова.
После марафона я увлекся триатлоном. В России стартов для любителей триатлона не существовало, и мне пришлось лететь на Майорку. Тогда задумался: это что же это такое, чтобы заняться триатлоном, надо ехать такую даль, тратить деньги, и в тот момент принял решение, что если я пройду эту гонку, то сделаю такие старты в России. Так оно и случилось. Через год мы организовали первый старт в Подмосковье.
Фото: titan-race.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.