Основные работы по обновлению Центральной площади Ижевска планируют завершить к концу лета
Скоро год как Центральная площадь обнесена забором. По рёву техники и треску отбойных молотков понятно – там происходит что-то глобальное. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев и министр строительства, ЖКХ и энергетики УР Дмитрий Сурнин на прошлой неделе проинспектировали стройку. К ним присоединился журналист «УП».
В три этапа
Реконструкция главной площади столицы Удмуртии ведётся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы здесь начались ещё в сентябре прошлого года. Первый этап реконструкции планировали завершить до конца года, но по ряду объективных причин этого не произошло. Поэтому в текущем году будут завершены сразу два из трёх этапов строительства.
Напомним, согласно концепции Центральная площадь будет поделена на несколько зон. Часть площади, примыкающая к улице Пушкинской, останется площадкой для проведения концертов и праздников. Помимо этого, проектом предусмотрено благоустройство берёзового сквера, расположенного около четырёх высоток: здесь будут игровые площадки для детей и подростков, а также зона отдыха для взрослых.
Кроме того, на площади должны появиться несколько ландшафтных зон и сразу два «сухих» фонтана. Первый – напротив Театра оперы и балета, а второй – на площадке напротив ДК «Металлург». В отличие от традиционных они будут без чаши, вода в них будет бить прямо из-под брусчатки.
Преобразится и спуск к монументу Дружбы народов: он будет представлять собой целую систему пандусов наподобие горного серпантина с интересным озеленением и зонами отдыха.
Будет красиво
Строительство «сухого» фонтана напротив Театра оперы и балета уже идёт полным ходом. Подрядчик установил здесь бетонное основание, возвёл монолитные стены и чашу бассейна. По словам директора по строительству компании «Дельта-Строй» Александра Чебыкина, завершить устройство фонтана должны до 1 августа.
– После этого начнём пусконаладочные работы, и к 1 сентября всё будет готово. Проект фонтана подготовила московская компания специально для Ижевска. Он очень интересный. У фонтана будет подсветка, музыкальное сопровождение и лазерная голография. Размер чаши – 61 на 40 метров, количество струй – порядка 80 разных форм и диаметров. Будет очень красиво. Монтаж будет осуществлять тоже проверенная организация, – рассказал Александр Чебыкин.
Бюджет на строительство – около 98 млн рублей. Деньги на возведение фонтана выделил инвестор.
Новая плитка, клёны и яблони
Помимо строительства нового фонтана, на площадке сейчас ведутся работы по вертикальной планировке, устройству бордюрных камней и лестничных сходов со стороны улицы Наговицына. Кроме того, в Северном сквере идет монтаж сетей водоснабжения, канализации и электроснабжения. В перспективе там должны появиться комната матери и ребёнка, туалеты, торговая зона, воркаут, а также несколько детских площадок для разных возрастных групп. Однако возводить эти объекты будут уже после завершения основных работ.
– Напротив гостиницы «ПаркИнн» будут обустроены ландшафтные зоны, там высадят клёны и яблони – 61 дерево, – рассказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев. – Что касается деревьев в Северном сквере, то вырубать их не будут. Проведём только санитарную чистку кустарников. Все деревья, которые там есть, сохраним. Если будут появляться аварийные, то по ним будем решать вопрос отдельно.
Второй этап реконструкции – от машинного отделения фонтана до улицы Пушкинской. Торги на заключение муниципального контракта на выполнение работ планируют провести в конце мая. По проекту здесь должны уложить новую плитку, смонтировать освещение и сделать озеленение. Работы планируют завершить к 1 сентября. На эту дату намечено открытие обновлённой Центральной площади Ижевска. Всего на реализацию двух этапов будет направлено 228 млн рублей.
Дойти до монумента
В третью очередь реконструкции Центральной площади вошли территория возле кинотеатра «Россия» и спуск к монументу Дружбы народов. Работы там планируют начать в следующем году.
– В этом году мы уже занимаемся проектированием за счёт инвестора. Стоимость работ по третьему этапу должна быть сопоставима с объёмами по первой и второй очереди – это в районе 250-300 млн рублей. Большая часть средств должна пойти по программе «Формирование комфортной городской среды». Задача – закончить реконструкцию площади к столетию государственности Удмуртии, – заявил министр строительства, ЖКХ и энергетики УР Дмитрий Сурнин.
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