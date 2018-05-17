Мода на ЗОЖ
Что же такое плоггинг? Это новый фитнес—тренд, который судя по открытым источникам, в 2018 году охватил европейские страны. Социальные сети пестрят фотографиями бегунов с пакетами, в которых виден поднятый ими с земли пластик. Именно он наносит ущерб природе.
Плоггинг зародился в Швеции, и само слово является сложносоставным: образовано от «джоггинг» — бег трусцой и шведского глагола plocka upp — поднимать что—то.
На пробежку любители здорового образа жизни выходят с пакетами. Если во время бега они видят мусор, то подбирают его и кладут в мешок. Плоггинг ещё называют гибридом здорового образа жизни и заботы об окружающей среде.
Первый опыт плоггинга
Я решила посмотреть, как это всё произойдёт в реальности и тоже пришла к назначенному Наилем Зиятдиновым месту в спортивной форме и с пакетом под мусор. В парке им. Кирова накануне прошёл масштабный субботник и было чисто. Наиль предложил забежать чуть дальше в лес, куда уходит беговая трасса, там, возле забора очистных сооружений, он обнаружил много мусора. Но, честно говоря, туда мы не добрались. Наши пакеты заполнились на поляне за тюбинговой горкой, где тоже любят отдыхать компании и жарить шашлык. Надо отметить, что площадки в парке для такого отдыха не оборудованы, а не все любители шашлыка на природе убирают мусор за собой. Да и контейнеров для мусора тут нет, поэтому несознательные граждане оставляют пластиковую тару или отбрасывают её в сторону в траву.
Мой пакет быстро заполнился пластиковой и стеклянной тарой из—под горячительных напитков, пива и воды, выброшенными бумажными стаканчиками и коробками из—под сока. Всё это я метров 500 несла до ближайшей урны.
Наиль сначала в хорошем темпе сделал пробежку, а потом уже достал пакет и занялся плоггингом.
— Честно говоря, мне лично без разницы, как это называется. Для меня это просто чистка любимого парка от мусора. Так мне приятнее бегать, по чистому парку. И не хочется, чтобы дети привыкали к тому, что вокруг грязь и мусор — так прокомментировал свой плоггинг Наиль. Кстати, он тоже видел парня, собирающего подобный мусор в пакет.
Прекрасная инициатива! И минус два пакета мусора из парка. Думаю, что этому примеру последуют и другие неравнодушные к окружающей среде жители республики. Ждём ваших фото с плоггинга и разместим их на страничке газеты «Удмуртская правда» в Интернете.
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