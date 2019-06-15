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Плавание. За известным соперником

14 июня
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Пловец из сборной Удмуртии Кирилл Долгов стал бронзовым призёром чемпионата России на дистанции 16 километров в плавании на открытой воде.

Sport swimmer swim crawl 534419 Плавание. За известным соперником

Это первый взрослый сезон Кирилла Долгова после успехов на международных соревнованиях, достигнутых в статусе юниора. Любопытно, что чемпионом страны в этом заплыве стал Евгений Дратцев – известный спортсмен и соперник нашего земляка Сергея Большакова. Время идёт, и вот уже Кирилл Долгов бросился вдогонку за Дратцевым. И в этот раз на 16 километрах отстал от него, а также от серебряного призёра, на три секунды.

Евгений Дратцев и Кирилл Беляев финишировали почти одновременно, только фотофиниш сумел различить победу Дратцева. Поскольку Дратцев и Беляев представляют в двойном зачёте Московскую и Ярославскую области, то цена медалей не имела большого значения, и оба спортсмена получили право выступить на чемпионате мира в Южной Корее.

Как вы поняли, соревнования были отборочными, участвовали сильнейшие спортсмены России. Некоторые из них, находясь в лидирующей группе, сошли с дистанции после 10 километров. Возможно, повлияла слишком тёплая вода у посёлка Степного в Краснодарском крае, но Кирилл Долгов выдержал.

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Автор статьи

1224459706 Александр КИРИЛИН обозреватель, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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