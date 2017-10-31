Житель Ижевска поместил объявление о продаже лодки на одном из интернет-сайтов. Через некоторое время ему позвонил неизвестный и сообщил, что хочет приобрести лодку и готов внести предоплату на банковскую карту. Ижевчанин сообщил незнакомцу её данные, включая ПИН-код, после чего с карты было списано 100 тысяч рублей.
Подобных историй множество. Для того, чтобы обезопасить граждан от действий мошенников, специалисты Отделения – Национального банка по Удмуртской Республике рассказывают о наиболее распространённых случаях обмана и напоминают ряд простых правил, которые необходимо соблюдать.
Мошенничество в Интернете
Мошенники создают копию известного сайта или фальшивый интернет-магазин, где представлены товары с ценами значительно ниже среднерыночных. Для «оплаты» товара пользователь вводит данные карты: номер, срок ее действия и секретный код. Они необходимы злоумышленникам для списания средств со счета «клиента».
Правило 1. Обращайте внимание на стоимость товаров: слишком низкие цены должны насторожить – никто не станет торговать себе в убыток.
Правило 2. Если заходите на сайт магазина впервые, поищите о нем отзывы в Интернете, выясните его рейтинг. Используйте специализированные сайты с системой поиска продавцов, рейтингов и отзывов.
Заражение вирусом
Существует множество разновидностей вирусов, в том числе для кражи данных платёжной карты. Заразить можно и персональный компьютер и смартфон. Механизмы действия таких вирусов различны. Это может быть и перенаправление на фальшивый платёжный сайт, и перехват паролей, и отправка данных банковских карт мошенникам.
Правило 1. Используйте на смартфоне и компьютере постоянно работающий проверенный антивирус.
Правило 2. Устанавливайте приложения из официальных источников. В процессе установки обращайте внимание на разрешения, которые запрашивает приложение. Запрос разрешения на прием и отправку SMS-сообщений, на осуществление телефонных вызовов для приложения, которое не обладает таким функционалом, должны насторожить и стать причиной для отказа от его использования.
Мошенничество по телефону или через SMS-сообщения
На номер, к которому привязана карта, приходит SMS-сообщение с информацией о блокировке карты и номером телефона, по которому можно получить подробную информацию. На звонок отвечает абонент, который, представляясь сотрудником банка, просит назвать номер, срок действия и секретный код карты, чтобы её разблокировать. Иногда могут спросить кодовое слово, ФИО, дату рождения и прочие данные. После получения всей необходимой информации злоумышленник похищает деньги.
Правило 1. При получении SMS-сообщения о блокировке банковской карты немедленно свяжитесь с контактным центром коммерческого банка, выпустившего вашу карту. Сделайте это по телефонам, указанным на карте, а не в SMS-сообщении. Никогда не сообщайте по телефону свои персональные данные и данные банковской карты. Никому не называйте PIN-код карты, даже сотрудникам банка. Подлинные сообщения банка, как правило, направляются адресно и содержат последние цифры карты держателя.
Мошенничество через сайты бесплатных объявлений
Когда человек подаёт объявление о продаже товара на сайт бесплатных объявлений, обычно он указывает номер своего мобильного телефона. В большинстве случаев именно этот номер привязан к его банковской карте. Переговорив с продавцом, мошенник примерно понимает, насколько хорошо тот разбирается в финансовой сфере и современных средствах связи. Затем он предлагает продавцу сообщить номер карты, чтобы внести предоплату или полностью оплатить товар. Держатель карты, рассуждая, что ничего опасного в этом нет (он же не называет ПИН-код), диктует номер. Потом мошенник запрашивает код подтверждения, и деньги списываются со счёта продавца.
Правило 1.Не сообщайте по телефону все данные своей банковской карты: для совершения перевода достаточно только номера.
Правило 2. Внимательно читайте SMS-сообщение с кодом подтверждения: из него будет понятно, что производится снятие средств.
Мошенничество с использованием банкоматов
Системы защиты банкоматов постоянно совершенствуются, однако всё же встречаются случаи похищения денег через них. Одним из самых распространённых способов является скимминг. На банкомат крепится специальное электронное устройство, позволяющее считывать с магнитных полос карт всю необходимую информацию для дальнейшего снятия денег: данные владельца, номер счета. Одновременно для получения ПИН-кода на наборную панель банкомата устанавливают накладную клавиатуру или рядом с этой панелью прячут незаметную микрокамеру.
Правило 1.Всегда старайтесь пользоваться банкоматами, установленными в пунктах обслуживания клиентов банка. Избегайте использования банкоматов, стоящих в безлюдных и тёмных местах.
Правило 2. При отказе в завершении операции, когда карта осталась в банкомате, не оставляйте его без контроля, а сразу звоните в банк, выпустивший карту.
Правило 3. Если используете карту с магнитной полосой, замените её картой с чипом – они обладают более высокой защитой.
Мошенничество с бесконтактными картами
В последнее время всё большую популярность набирают банковские карты с технологией бесконтактной оплаты. Они удобны тем, что для совершения небольшой покупки (обычно до 1000 рублей) нет необходимости вставлять карту в считыватель и вводить ПИН-код, а достаточно просто поднести её к терминалу. Однако этой возможностью воспользовались и мошенники. Они собирают самодельные считыватели, после чего, например, в переполненном общественном транспорте получают возможность приблизить их на необходимое для передачи данных расстояние (обычно в пределах 10 см). После этого мошенники могут списать деньги с карты или изготовить на основе полученных данных карты-клоны для дальнейших краж. В шуме транспорта держатель карты может не заметить, что ему пришло сообщение о списании денег.
Правило 1. Храните карту с технологией бесконтактной оплаты в специальном экранированном кошельке (чехле) или в кармане, к которому у злоумышленника не будет доступа.
Правило 2. Держите в кошельке две бесконтактные карты, так как в этом случае считыватель не сможет определить, с какой из них скачать информацию.
Кража данных карты при расчёте
Иногда продавец просит покупателя передать ему карту и уносит её в другое помещение, объясняя это тем, что там находится терминал для оплаты. В этом случае мошенник получает возможность скопировать данные карты (например, сфотографировав обе её стороны на телефон), после чего может рассчитаться ею в Интернете.
Правило 1. Передавая вашу карту посторонним людям, никогда не упускайте её из виду. Вводите ПИН-код так, чтобы он не был виден другим, не храните записанный код в кошельке или рядом с картой. Не записывайте его на обратную сторону карты.
Использование двойной транзакции
Принимая оплату картой с помощью терминала, продавец говорит, что оплата не прошла, и просит повторно ввести ПИН-код. В этом случае вы рискуете заплатить за один и тот же товар или услугу дважды.
Правило 1. Прежде всего, подключите функцию SMS-информирования, а после проведения оплаты дождитесь сообщения о результате. Тем более что двойная транзакция может быть следствием реального сбоя в работе терминала. Чтобы удостовериться в этом, попросите у продавца распечатанное уведомление о сбое.
Использование имени Банка России
Совершая кражу денег с карты гражданина, мошенники зачастую прикрываются именем Банка России. В этом случае жертва получает SMS-сообщение о блокировке карты и необходимости позвонить по указанному номеру. Сообщение подписано «Банк России» или «Служба безопасности Банка России». Позвонив, гражданин получает указания мошенников, после выполнения которых происходит списание денег с карты.
Правило 1. Помните, что Банк России не рассылает SMS-сообщения и не выплачивает деньги, включая компенсации.
Отделение – Национальный банк по Удмуртской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации призывает граждан при малейших подозрениях на обман немедленно обращаться в органы полиции.
Фото: Gorod-che.ru
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