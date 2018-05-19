С другой стороны, платить за тепло равными долями в течение всего года удобно, можно равномерно распределить расходы семейного бюджета. Если бы не корректировка, которую энергетики проводят по итогам года. Жильцы обычно воспринимают её очень негативно. Понятно, что необходимость платить дополнительные деньги ни у кого радости не вызывает. Правда, иногда деньги возвращают, но, как правило, это никто не принимает во внимание.
При оплате за отопление по факту, то есть по показаниям общедомового прибора учёта такой проблемы не возникает. Но и минусы есть – в холодные месяцы суммы в платёжках будут значительно выше. Зато летом платить вовсе не придётся.
Так что же выбрать? В прошлом году мнения ижевчан по этому вопросу разделились: примерно 65 процентов опрошенных проголосовали за то, чтобы платить за тепло только в течение отопительного сезона. Около 35 процентов – за то, чтобы платить, как сейчас, одинаковыми суммами в течение года. Причём главным из аргументов за переход на оплату «по факту» стала возможность избежать так называемой «корректировки» платы за тепло по итогам года. Зачастую у жителей возникают вопросы к управляющей организации и поставщику ресурсов по поводу её правильности и обоснованности. Это, в общем–то, было предсказуемо – народ ещё не забыл, как «обивал пороги» энергосбыта, получив в начале года платёжки с перерасчётом за тепло за 2016 год.
Власти Ижевска также поддержали идею перехода на фактическую оплату и отправили в региональное правительство соответствующую заявку. Как заявил тогда журналистам экс–глава Ижевска Юрий Тюрин, такая система понятная для жителей и прозрачна. «Оплачивая по приборам учёта ты понимаешь, за что платишь, и если какая–то там не та цифра, то сразу можешь её скорректировать или, по крайней мере, тебе легко смогут объяснить, почему ты столько платишь, – сказал он.
Но республиканские власти не поддержали желание муниципальных властей перевести столицу Удмуртии на новую систему оплаты, объяснив это тем, что результаты опроса, который был проведён в городе, не очевидны. Участие в нём приняли всего около полутора тысяч горожан, а значит, выборка не репрезентативна. Правда, организаторы опроса – члены Общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов УР», с этим были категорически не согласны.
– В опросе принимали участие в большинстве своём активисты – председатели и члены советов домов, председатели ТСЖ, – отметил руководитель общественной организации Александр Евсеев. – Это наиболее подготовленные люди, которые хорошо понимают разницу в вариантах начисления. При этом мы ориентировали их на то, чтобы они учитывали и мнение других собственников в каждом многоквартирном доме, который они представляют.
В этом году вопрос о возможности такого перехода рассмотрели на заседании Городской комиссии по ЖКХ. Комментируя принятое решение, заместитель главы администрации Ижевска по ЖКХ Сергей Чернышев подчеркнул, что проведённый в прошлом году опрос жителей Ижевска не позволил сформировать определённое мнение большинства собственников жилья по этому вопросу. В этом году планируется провести его вновь и привлечь к участию в нём общественные организации, управляющие компании, ТСЖ и жителей.
– Сейчас мы сделаем рассылку по управляющим компаниям, материалы у нас есть, дадим им дней пять посмотреть и внести свои замечания. После этого даём старт опросу населения. При подведении итогов будут учитывать два параметра – общее количество опрошенных горожан и охват домов. Никакого давления на жителей не будет, они сами должны определиться – какая схема оплаты для них будет более выгодна, – сказал Сергей Чернышев.
При этом он добавил, в каждом из предложенных вариантов оплаты есть свои плюсы и минусы. Так, при оплате за отопление только в отопительный сезон граждане могут оказаться в ситуации, когда одномоментно придётся отдавать энергетикам существенную часть своей пенсии или зарплаты. А ведь холодное время года – это как раз самый затратный период, когда дорожает всё, включая продукты. При этом предсказать ежемесячные траты невозможно – никто не знает, насколько холодным будет тот или иной месяц.
Оплата «по факту» – это прозрачность платежей. Но чтобы получить реальную экономию, в комплексе с общедомовым счётчиком в доме надо установить узел погодного регулирования, утеплить подвалы, подъезды и чердаки, отрегулировать и промыть систему отопления, следить за состоянием теплосчётчиков, наладить мониторинг и анализ объёмов потребления тепла помесячно. Все эти мероприятия собственники должны провести совместно со своими управляющими компаниями.
– Подчас виной больших перерасчётов за тепло являются «перетопы». Как правило, мы сталкиваемся с этим в переходные периоды: в начале и в конце отопительного сезона. Чтобы этого не происходило, в этом году мы будем ставить задачу всем управляющим компаниям провести работу со своими ресурсоснабжающими организациями и сделать расчёты для каждого дома, чтобы дом потреблял столько тепловой энергии, сколько требуется по нормам. Это работу уже начала по домам муниципальная управляющая компания. Там отревизировали почти все дома. До начала отопительного сезона во всех ижевских многоэтажках должны провести эти мероприятия. Для координации этой работы будет создана специальная комиссия, в которую войдут представители жилищной инспекции, ресурсоснабжающих предприятий, управляющих организаций, общественники, – резюмировал Сергей Чернышев.
В любом случае окончательное решение – перейдёт или нет Ижевск на новую систему оплаты за тепло – будут принимать республиканские власти. Ни органы местного самоуправления, ни общее собрание жильцов не имеют полномочий по выбору способа оплаты – этим правом обладают только органы госвласти субъекта Федерации. Вариантом решения проблемы, считает Сергей Чернышев, могли бы стать поправки в законодательство, которые дадут собственникам право принимать решение о выборе оплаты за отопление на общем собрании.
Если горожане проголосуют за оплату отопления «по факту», то переход на новую систему состоится только на следующий год, то есть осенью 2019 года. Напомним, что в этом отопительном сезоне на такую схему оплаты перешли потребители Можги и Воткинска.
Фото: slavdelo.dn.ua
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