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Платить обязан. Минтруд уточнит обязанности работодателей при увольнении сотрудников

24 февраля
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Работники, лишившиеся места из-за ликвидации предприятия, будут гарантированно получать причитающиеся им по закону выплаты во время поиска новой работы. Такие поправки в Гражданский кодекс подготовило Министерство труда и социальной защиты РФ. Документ опубликован для общественного обсуждения.

1 Платить обязан. Минтруд уточнит обязанности работодателей при увольнении сотрудников

По действующим правилам работник, лишившийся места из-за ликвидации организации, может рассчитывать на выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Кроме того, за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства. Срок выплат при этом ограничен двумя месяцами со дня увольнения.

Работники смогут гарантированно получать выплаты от бывшего работодателя

Но, как показывает практика, некоторые организации успевают завершить процедуру ликвидации в максимально короткие сроки - ещё до истечения двух месяцев. В результате, лишившиеся работы люди не могут получить выплаты от бывшего работодателя в период поиска новой работы.

Свою оценку ситуации дал Конституционный суд РФ после обращения жительницы Саратова Марины Трофимовой. Она была уволена в октябре 2016 года в связи с ликвидацией компании. В это время она находилась в отпуске по уходу за ребёнком до полутора лет и не смогла найти работу в течение следующих двух месяцев после сокращения. При этом выплаты от бывшего работодателя женщина не получила, поскольку компания уже прошла процедуру ликвидации.

Чтобы исправить такое положение дел, Минтруд разработал поправки в Гражданский кодекс. Предлагаемые поправки позволят работникам гарантированно получить выплаты, на которые они имеют право по закону, уточняется в пояснительной записке к законопроекту. В 2018 году в нашей стране было ликвидировано 81,8 тысячи компаний, приводятся в пояснительной записке к законопроекту данные Федеральной налоговой службы. По сведениям служб занятости, за 2018 год 3,1 тысячи организаций заявили о высвобождении 12,7 тысячи работников.

Юлия Кривошапко

«Российская газета - Федеральный выпуск» № 35 (7793)

https://rg.ru/2019/02/16/mintrud-predlozhil-uvelichit-vyplaty-pri-likvidacii-predpriiatiia.html

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