Государственной инспекцией труда в Удмуртской Республике за десять месяцев текущего года проведено 1113 проверок соблюдения трудового законодательства. Из этого числа только 11 процентов проверок проведено в плановом порядке.
На первых позициях
Основанием для проведения внеплановых проверок стали обращения граждан, а также информация, полученная от органов исполнительной власти, следствия и прокуратуры.
В результате выявлено свыше 5 тысяч нарушений. Цифра большая по сравнению с предыдущим периодом 2016 года, и она не стремится к уменьшению. Поменялась и структура нарушений. На первую позицию вышли вопросы охраны труда, что напрямую связано с жизнью и здоровьем работников.
На втором месте – оплата труда, на третьем – оформление и расторжение трудовых отношений.
Как Удмуртия выглядит на фоне субъектов Приволжского федерального округа?
На 1 октября, по данным территориального органа статистики, сумма задолженности по заработной плате составляла чуть больше 17 миллионов рублей. В так называемом остаточном реестре должников три хозяйствующих субъекта - Чепецкое управление строительства города Глазова, «Технология машиностроения» из Ижевска и «Камский институт инженерных гуманитарных технологий».
По сравнению с началом января задолженность уменьшилась значительно – на 36 процентов, но среди регионов Приволжского округа Удмуртия, тем не менее, занимает шестое место.
Нас опережает только Башкирия
– На Государственную инспекцию труда, - говорит руководитель этой организации в нашей республике Светлана Шекунова, - возложена обязанность по формированию текущего реестра по задолженности выплаты заработной платы. Реестр составляется из всех имеющихся источников и его задача – выявить задолженность по заработной плате и принять весь комплекс мероприятий для ее погашения.
На сегодня по данным инспекции, задолженность имеется перед 3346 работниками в 44 организациях. Общая ее сумма составляет 246 миллионов 508 тысяч рублей. По итогам 10 месяцев по предписаниям государственных инспекторов восстановлены конституционные права граждан на оплату труда 5343 работников, которые получили задержанные выплаты на общую сумму свыше 130 миллионов рублей.
Но Государственная инспекция не только выдает предписания по выплате долга, она взаимодействует со следственными органами для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.
За 10 месяцев в Следственное управление направлено 24 материала по признакам того, что задолженность составила два месяца. Возбуждено 17 уголовных дел по статье 145 прим. Это один из самых высоких показателей в Приволжском округе. Нас опережает только Башкирия, там в отношении работодателей возбуждено 31 уголовное дело.
Возбуждение уголовных дел – не самоцель, утверждает Светлана Шекунова. Конечно, виновные должны нести заслуженное наказание. Но в ходе проведения процессуальных мероприятий руководители предприятий активно возмещают задолженность по заработной плате. По данным следственных органов, таким образом погашено 17 миллионов рублей задолженности.
Надо чтить Трудовой кодекс
Государственная инспекция стремится к тому, чтобы работодатели соблюдали в полном объеме законодательство по оплате труда.
К нарушениям, например, относится невыплата заработной платы в полном объеме. Светлана Геннадьевна напомнила, что год назад в Трудовой кодекс внесены изменения, и заработная плата, независимо от формы собственности и финансового состояния предприятия, должна выплачиваться не менее двух раз в месяц. К системным нарушениям относится и невыплата уральского коэффициента, несвоевременная выплата пособий по беременности, повышенной ставки работающим в сложных условиях. Это оплата сверхурочной работы, в ночное время и в праздничные дни. К сожалению, часто встречаются случаи, когда несвоевременно выплачивается зарплата при окончательном расчете, хотя по действующему законодательству это должно быть сделано в день увольнения.
Задолженность по заработной плате наступает после дня, когда должна быть совершена выплата. Светлана Шекунова напомнила о том, что сегодня за каждый день просрочки, согласно законодательству, работодатель обязан начислять 1,150 (одну стопятидесятую) долю процента от ставки рефинансирования Центрального банка. Если этого не происходит, работник вправе обратиться к работодателю, в Государственную инспекцию, в органы прокуратуры и суда.
Казалось бы, мелкие ухищрения чреваты для работодателей ощутимыми потерями. Около 10 миллионов рублей штрафных санкций к ним связаны только с вопросами оплаты труда. К административной ответственности привлечено 1795 человек, сумма наложенных на них штрафов составила 41 миллион рублей. Размеры санкций в последние годы увеличиваются, но эти меры направлены на защиту конституционных прав граждан.
Если встретятся отклонения
Светлана Шекунова обратила внимание на тот факт, что при устройстве на работу люди не всегда обращают внимание: заключен ли трудовой договор надлежащим образом? Если этого не сделано, человек в будущем не может апеллировать, если работодатель прекращает с ним отношения. Ситуация усугубляется еще и тем, что у Государственной инспекции труда нет полномочий обращаться за работника в суд. Тот должен сам прийти с исковым заявлением и доказать, что находился с работодателем в трудовых отношениях, который, естественно, никаких документов не выдает. Последний прецедент произошел совсем недавно. Работник фактически бесплатно отработал 4 месяца, но доказать это ему вряд ли удастся из-за отсутствия каких-либо документов.
Первые шаги при приеме на работу – убедиться, что вы официально оформлены, в трудовом договоре прописаны все условия, определен режим работы, оплата труда и так далее.
При оформлении трудовых отношений часто встречаются и такие отклонения, когда в трудовые договоры работодателем вносятся условия, которые не предусмотрены действующим законодательством и ухудшают положение работников. Один из самых казуистических примеров - работнику одного из крупных предприятий в трудовом договоре было запрещено иметь в личном подсобном хозяйстве определенный вид домашнего скота.
Работодатель, принимая локальные акты или делая уточнения, не может нарушить действующее трудовое законодательство. Включают различные штрафные санкции и пени за возможные провинности будущего работника, например, за прогул, за разглашение каких-то сведений, за досрочное расторжение трудового договора. Эти условия не могут включаться в трудовые договоры. За них работодатель штрафуется, и ему выдается предписание о приведении трудовых договоров в соответствие с законодательством. По этим нарушениям госинспекцией выдано около 800 предписаний, все они находятся на контроле. Невыполнение предписаний грозит обращением в суд и крупными штрафами.
На встрече с журналистами главный государственный инспектор по труду выразила надежду, что ситуация с выплатой заработной платы и травматизмом в Удмуртской Республике поменяется.
Фото: krasproc.ru
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