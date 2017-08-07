Внесены изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации - 257-ФЗ от 29.07.2017 г.
Теперь платежный документ для собственников нежилых помещений может быть выставлен на весь календарный год. Собственник такого помещения вправе оплатить платежный документ единовременно в месяце, следующем за месяцем, в котором он представлен, либо оплачивать ежемесячно равными долями в течение календарного года в сроки, установленные для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
Кроме того, если задолженность по взносам за капремонт сформирована бывшим собственником дома – Российской Федерацией, субъектом или муниципальным образованием – средства должны быть перенаправлены из бюджета соответствующего уровня на счет регоператора или на спецсчет дома, в зависимости от выбранной собственниками формы.
Инициировать общие собрания собственников дома с задолженностью по оплате капремонта, помимо собственника и управляющей компании, теперь смогут ТСЖ и ЖСК.
Изменения предусматривают и дополнительный инструмент воздействия на собственников при недопуске в помещения во время проведения капитального ремонта.
Теперь региональные операторы могут перенести срок выполнения работ по капитальному ремонту на более поздний в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме или управляющая компания препятствует проведению работ.
Теперь же недопуск подрядной организации в помещения в многоквартирном доме или к строительным конструкциям многоквартирного дома, инженерным сетям, санитарно-техническому, электрическому, механическому и иному оборудованию многоквартирного дома может стоить собственникам переноса срока выполнения работ до момента устранения препятствий в его проведении.
Также указанные изменения устранили правовую коллизию, возникшую после внесения изменений в Жилищный кодекс РФ летом 2016 года. Теперь для принятия решения о выборе владельца специального счета при формировании фонда капитального ремонта в многоквартирном доме, выборе лица, уполномоченного на открытие специального счета в российской кредитной организации, совершение операций с денежными средствами, находящимися на специальном счете, должно быть поддержано более чем половиной собственников многоквартирного дома. Ранее для этого требовалось не менее 2/3 голосов от всех собственников.
По материалам НУО «Фонд капитального ремонта в УР»
Фото: Kapremont18.ru
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