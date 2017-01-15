В новом году нас ждет целый ряд изменений в сфере ЖКХ. Помимо уже ставшего привычным традиционного повышения тарифов, в жилищно-коммунальном хозяйстве продолжатся реформы. На первый взгляд, изменения носят скорее технический характер, но за переносом строк из одной графы платежки в другую стоят глобальные планы. Например, планируется ограничить, наконец, рост платежей «за общедомовые нужды», навести порядок на рынке вывоза и утилизации мусора. Кроме того, федеральные власти намерены в этом году кардинально решить проблему установки в квартирах россиян приборов учета и запустить единый коммунальный портал…
Нет счетчика – плати больше
В феврале российские семьи, не установившие в своих квартирах счетчики, ждет неприятный сюрприз. Плата за свет и воду у них будет на 50 процентов выше, чем у оприборенных соседей.
О том, что жильцы квартир, не оборудованных приборами учета, будут платить штрафы, говорят давно. Более того, в прошлом году нарушители уже получали платежки с повышающим коэффициентом 1,4 к нормативу потребления. С этого года наказание ужесточается - с 1 января коэффициент увеличен до 1,5, то есть, если в квартире нет счетчика на воду или электричество, сумма оплаты поднимется в 1,5 раза (на 50 процентов). Избежать штрафов смогут жильцы ветхих и аварийных домов, а также тех, в которых нет технической возможности установить приборы.
Существенно вырастут счета за тепло и у жителей многоэтажек, которые не оборудованы общедомовыми приборами учета тепловой энергии. Только в Ижевске таких домов еще около сотни.
– Повышающие коэффициенты к нормативу на тепло начали действовать в России с 1 июля 2016 года, но во втором полугодии мы не стали их применять, - напоминают в Удмуртском филиале ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». - То есть у собственников было еще полгода, чтобы установить приборы учета. Однако с 1 января 2017 года штрафные санкции начнут действовать, и жителям домов, в которых не установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии, платить за тепло придется уже на 50 процентов больше.
Избежать применения повышающего коэффициента смогут жители домов, которые подали в энергокомпанию акты о технической невозможности установки ОДПУ, домов с нагрузкой менее 0,2 Гкал/час, а также потребители, проживающие в ветхом или аварийном жилье. В остальных случаях есть только один способ избежать повышающих коэффициентов - установить общедомовой прибор учета тепла.
Кстати, летом прошлого года штрафы для неоприборенных граждан хотели увеличить сразу в пять раз, но правительство рекомендовало повременить с таким резким ужесточением ответственности из-за сложной экономической ситуации в стране.
По оценкам специалистов Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», водные счетчики сегодня установили более чем в 70 процентах всех домов и квартир Ижевска и Сарапула. С электросчетчиками ситуация гораздо лучше - они есть у 95 процентов жителей республики. Кроме того, в столице Удмуртии у 81 дома с нагрузкой более 0,2 Гкал/час есть возможность установки общедомовых приборов учета тепла, однако по каким-то причинам они до сих пор не установлены.
От перемены мест слагаемых
Вторым «сюрпризом» в наших квитанциях станет новая жилищная услуга - общедомовые нужды. Но здесь роста платежей бояться не стоит, утверждают наши эксперты. ОДН ограничили жесткими нормативами, а за перерасход электричества и воды в подъездах теперь будут платить не жильцы, а управляющие компании. Напомним, что ранее это планировали сделать еще в апреле 2016-го, но перенесли на этот год.
Общедомовые нужды мы оплачивали и раньше, но платеж входил в состав коммунальных услуг. Теперь его перенесли в жилищные (ремонт и содержание жилого помещения). Почему?
Раньше электричество для лампочек, домофонов и лифтов в подъезде, а также воду для мытья лестниц жильцы оплачивали по показаниям общедомовых счетчиков. То есть весь небаланс раскидывался равномерно на всех жителей квартир, что заметно увеличивало счета. Главный вопрос, за что мы платим, не давал покоя многим жильцам. Теперь ситуация должна измениться, ведь общедомовые расходы получат конкретные нормативы, которые будут установлены региональными властями для каждого дома отдельно в зависимости от количества этажей и подъездов. А перерасход коммунальных ресурсов будут вынуждены оплачивать не жильцы, а управляющие компании.
По словам начальника ГЖИ Удмуртии - Главного государственного жилищного инспектора УР Марата Исмагилова, смысл нововведения в том, чтобы сделать процедуру начисления платежей за общедомовые нужды максимально понятной и прозрачной, чтобы каждый человек, получающий квитанцию за ЖКУ, четко понимал, за что он платит и почему именно эту сумму.
– При такой системе начисления ОДН жильцы больше не будут платить за протечки воды или незаконное подключение к электрическим сетям. Это будет стимулировать управдомов к энергосбережению и борьбе с воровством ресурсов, - сказал Марат Исмагилов.
При этом он подчеркнул, что закон дает право собственникам устанавливать расходы на содержание общего имущества дома по договоренности с управляющей компанией или ТСЖ. То есть собственники могут решением общего собрания установить размер платы за содержание жилья в том размере, который соответствует реальным расходам на содержание дома. Например, в том случае, когда фактический размер ОДН меньше нормативов, или, наоборот, превышает нормативные значения.
ТКО и ГИС ЖКХ: сроки меняются
Еще одна строка перейдет из жилищной услуги в коммунальную - вывоз мусора. Правда, не в этом году, а в следующем. Дело в том, что «под занавес» года депутаты Госдумы РФ приняли в третьем, окончательном, чтении закон, который продлевает с 1 января 2017 года до 1 января 2019-го конечный срок для перехода к новому порядку утилизации твердых коммунальных отходов.
Стоит отметить, что власти уже давно пытаются навести порядок и расчистить завалы в этой сфере. Согласно Федеральному закону № 458-ФЗ твердые бытовые отходы уже переквалифицированы в твердые коммунальные, и с ними, соответственно, прописали новые методы работы. Предполагается, что тариф будет оплачиваться как по нормативам с каждого проживающего, так и по объему мусора. Таким образом, планируется стимулировать раздельный сбор мусора: чем больше мусора можно будет вторично переработать, тем ниже будет плата. Помимо этого, предполагается, что регионы создадут собственных операторов, которые будут регулировать сферу переработки мусора.
«Обязанность по внесению платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами наступает при наличии заключенного соглашения между органом исполнительной власти субъекта РФ и региональным оператором по обращению с ТКО и утвержденного единого тарифа на услугу, но не позднее 1 января 2019 года», говорится в тексте закона.
Крайний срок региональным властям для заключения соглашений с региональными операторами по обращению с ТБО назначается на 1 мая 2018 года. Предложения об установлении единого тарифа на услугу регионального оператора должны быть направлены в регулирующий орган либо в органы местного самоуправления до 1 июля 2018 года.
На этот год запланирован и полноценный запуск системы «ГИС ЖКХ». Это единый информационный ресурс, который позволит жильцам совершать платежи онлайн, следить за информацией о деятельности своих управляющих, стоимости услуг, кредиторской задолженности, тарифах и т.п. Как отметил Марат Исмагилов, после запуска «ГИС ЖКХ» в системе коммунального хозяйства «наступит переворот» и все процессы станет гораздо проще контролировать.
– 21 декабря Госдумой РФ был принят закон, который переносит еще на год срок введения в действие «ГИС ЖКХ» (www.dom.gosuslugi.ru). Теперь управляющие компании, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации обязаны размещать информацию в системе с 1 июля 2017 года (а не с 1 июля 2016 года), а ответственность за нарушение этих требований наступит с 1 января 2018 года. До этого срока информация должна раскрываться компаниями на сайте www.reformagkh.ru. Возможность проводить голосование в системе «ГИС ЖКХ» появится у собственников тоже позднее – с 1 января 2018 года, - подчеркнул Главный государственный жилищный инспектор Удмуртии.
Не выше индекса
С 1 июля нас ждет традиционное ежегодное повышение тарифов ЖКХ. Так, согласно указу Главы Удмуртии Александра Соловьева об установлении предельных индексов изменения оплаты коммунальных услуг в муниципальных образованиях региона на 2017 год, самое серьезное повышение платы ждет жителей Завьяловского района. Там предельный индекс установлен на уровне 22 процентов. В Глазовском и Камбарском районах коммунальные услуги могут подорожать максимум на 19,7 и 15,5 процента соответственно. В Ижевске максимальный прирост платы за услуги ЖКХ составит 11,23 процента. Во всех остальных районах республики рост тарифов ограничен 5,6 процента .
Напомним, предельная величина повышения платы за ЖКХ устанавливалась за счет нескольких показателей: набор коммунальных услуг и тип благоустройства, размер тарифов на коммунальные услуги, процент повышения тарифа, объемы и нормативы потребления, численность и доля населения.
При этом, как всегда, разные виды ресурсов подорожают по-разному. Так, в соответствии с принятым документом тарифы на холодную воду и водоотведение в столице республики с 1 июля 2017 года вырастут сразу на 30 процентов; на 6,55 процента подрастет плата на тепло; на 9,7 процента – на горячую воду; электричество подорожает на 4 процента; газ – на 3,9 процента. В целом максимальный прирост платы за коммунальные услуги для населения составит 11,23 процента. Это почти в три раза выше, чем в среднем по стране.
Однако, как заявляют в Минэнерго УР, максимальное повышение платежей по пакету коммунальных услуг коснется лишь 960 ижевских семей, проживающих в квартирах, не оборудованных приборами учета. Для основной массы ижевчан рост коммунальных платежей составит от 7,6 до 9 процентов.
Но есть и хорошая новость. С 1 июля размер взноса за капремонт в Удмуртии не увеличится. Поэтому, как и раньше, собственники будут платить за капремонт 6,7 рубля за кв. метр общей площади квартиры в домах без лифта и 7,3 рубля - с лифтами.
Также остаются в силе все льготы и субсидии на коммуналку. Так, если доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи превышает 22 процента, то такая семья имеет право на субсидию. Льготные категории граждан получают социальную скидку в размере 50 процентов от коммунального платежа.
Фото: ntv.ru
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