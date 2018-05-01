Алкоголь – одна из основных статей расходов жителей Удмуртии. На него за I полугодие 2017 года наше население потратило 8,5 млрд. рублей – в среднем, 933 рубля в месяц на одного человека. Последствия такой «специализированной» покупательной активности и её влияния на жизнь республики прекрасно знает Татьяна Борисовна.
Свою планёрку в редакции она начала со статистики:
– Если говорить о синдроме зависимости именно от алкоголя, то Удмуртия по этому показателю в ПФО занимает 9–е место. На первом месте Нижегородская область – там 2237,9 чел. на 100 тысяч населения страдают от алкогольной зависимости, на втором – Чувашская Республика с относительным показателем 1694 человека. В Удмуртии – 18 642 человека состоят на диспансерном наблюдении по поводу алкогольной зависимости, что составляет 1229 человек на 100 тысяч населения. Хотя идёт снижение их числа. Дело в том, что есть приказ Минздрава России от 30 декабря 2015 года № 1034н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия – наркология…». Согласно ему человек, состоящий на диспансерном учёте, в любой момент может быть снят с него по личному заявлению. И стало поступать много обращений: люди уверены, что, снявшись с учёта, они могут работать охранниками, получить разрешение на оружие... Однако противопоказанием к занятию определёнными видами деятельности является не учёт у нарколога, а наличие заболевания: алкоголизм, наркомания или токсикомания.
С 2007 по 2012 год я была депутатом Госсовета Удмуртской Республики, и тогда мы приняли закон «О профилактике алкогольной, наркотической и токсической зависимости в Удмуртской Республике». Такой закон есть не в каждом регионе, а он позволяет оперировать данными регистра потребителей алкоголя, наркотических и токсических веществ. У врачей–наркологов есть право: при наличии объективных данных внести лицо, допускающее употребление наркотиков, злоупотребляющее алкоголем, в регистр. Мы их «сосчитали», и они имеют право сняться с диспансерного учёта, отказаться от наблюдения, но информация о том, что эти граждане могут страдать наркологическими заболеваниями – останется в этой базе данных. На сегодня в регистре, помимо диспансерной группы, у нас состоят более 500 человек с алкоголизмом и около 900 – наркоманы. Но хочется отметить, что регистр человека в правах не ограничивает – он лишь фиксирует факты злоупотребления.
Надежда Бондаренко:
Как доказать наркологам, что ты «завязал» с алкоголем?
– Для этого нужно в течение трёх лет подтверждать трезвый образ жизни. Важно, чтобы человек трудоустроился и наблюдался у нас: раз в месяц приходил к врачу, сдавал анализы. Мы приглашаем его вместе с родственниками – беседуем с ними и собираем тот анамнез, который нам даёт объективную картину, как человек живёт. Тогда можем дать разрешение на определённый вид деятельности. Если он устраивается на работу повышенной опасности, то приглашается на врачебную комиссию.
Энвиль Касимов:
С какого момента начинается алкоголизм? И является ли похмелье его признаком?
– Алкоголизм начинается с потери дозового и ситуационного контроля. Когда человек выпивает, он должен задавать себе вопросы: зачем, с кем, когда и сколько? Когда алкоголь попадает в организм человека, срабатывает определённый фермент, под действием которого алкоголь распадается и становится практически ядом. Начинается интоксикация организма. Но интоксикация и похмелье – разные вещи. Если вы говорите о похмелье, то уже ставите человеку диагноз. Похмелье, алкогольный психоз (белая горячка) – это уже признаки второй стадии алкоголизма. Помощь лицам, которые находятся в состоянии алкогольного психоза, оказывают в психиатрической больнице. И – опять по законодательству – в наркологический диспансер поступает информация о тяжёлых проявлениях алкогольной болезни.
Юлия Ардашева:
Что для вашей службы на первом месте: здоровье конкретного человека или социальное здоровье общества в целом?
– Важно, чтобы человек вёл здоровый образ жизни, не начал пить, курить, употреблять опасные вещества, поэтому и во главе у нас стоит профилактика. Первичная – чтобы не начал, вторичная – чтобы эпизодический приём не перерос в зависимость, третичная – чтобы прекратил употреблять и восстановил здоровье и социальный статус. Наша задача – помочь каждому человеку и каждой семье. Это больные, скажем, диабетом или гипертонией страдают в одиночку – больной, страдающий наркологическими расстройствами, вовлекает в свою проблему всех окружающих. Страдают близкие, дети, рушится семья, теряется работа – это острые социальные проблемы. Рискуют и чужие люди, которые находятся рядом с зависимым человеком на дороге, на работе с опасными условиями труда. Многие техногенные аварии, как и множество преступлений, связаны с этой болезнью. И меня тревожит вопрос: насколько латентно (скрыто) число лиц, страдающих алкогольной зависимостью?
Анна Вардугина:
Много ли у нас женщин, страдающих алкоголизмом, и подростков?
– У нас не снижается количество женщин, состоящих на учёте с алкогольной зависимостью. Проблема в том, что общество, лояльное к пьющим мужчинам, стыдится пьющих женщин. Чтобы женщина пришла к наркологу, она должна переступить этот стыд. Это трудно, и мы получаем больных уже в тяжёлом состоянии. Другая беда – алкоголизация подростков. Их задерживает полиция, комиссия по делам несовершеннолетних направляет к нам, приводят родители своих детей, и для нас главное – помочь, а не поставить их на учёт. В итоге за последние два года вновь не выявлено ни одного подростка, у которого была бы алкогольная зависимость. Значит, родители вовремя обратились за помощью и вместе с нами не дали перерасти случайному эпизоду в тяжёлое хроническое заболевание. Но есть рост юных потребителей алкоголя: за прошлый год подростков, употребляющих алкоголь, впервые выявлено на 30% больше, чем в 2016 году. Фиксируются и отравления алкоголем среди несовершеннолетних. Эти данные (где, когда, возраст пострадавшего) ежегодно мониторит Роспотребнадзор. Идёт рост отравлений среди школьников в возрасте от 7 до 17 лет: в 2016 году было 59 случаев, в 2017 году – уже 79. Горько предполагать, чем это закончится для будущего поколения.
Нина Пузанова:
Сколько специалистов–наркологов работает в Удмуртии?
– Всего по республике работает 62 нарколога на ставке и 6 совместителей в районах. Они проводят большую профилактическую работу (выходят в школы, ссузы, вузы, на предприятия с лекциями), проводят освидетельствование. Сейчас по приказу Минздрава профилактикой должны заниматься и терапевты, и педиатры – на приёмах они могут увидеть опасные симптомы у своих пациентов. Наркологи же взаимодействуют со всеми службами, и в нашей антинаркотической программе очень много участников. Но профилактика требует и нетерпимости самих граждан к случаям продажи алкоголя, табака детям.
Надежда Бондаренко:
На заборах много объявлений об услугах по излечению наркомании и алкоголизма. Как вы к этому относитесь?
– Около проблем всегда крутятся люди с определёнными интересами. Однако частная организация по федеральному закону об обороте психотропных и наркотических веществ не имеет права заниматься лечением от наркомании. Реклама услуг по лечению от наркомании – это нарушение закона. Частник может проводить лишь профилактические и реабилитационные мероприятия. К нам, наркологам, обращается достаточно много организаций, но не скажу, что они ищут в нас партнёров. Нет, их интересует получение потребителей их услуг – платных, конечно. Мы сотрудничаем с общественными организациями, но прежде чем рекомендовать их социальную реабилитацию, изучаем устав. И никогда не пускаем их в стационар для общения с пациентами, организуем встречи только в амбулаторных и реабилитационных отделениях.
Игорь Егоров:
Многие интересуются, есть ли у нас вытрезвители?
– Мы создали в Ижевске кабинет медицинского освидетельствования на состояние опьянения по адресу: ул. 10–я Подлесная, там есть возможность бесплатного пребывания. Люди в состоянии опьянения находятся под наблюдением медработников, и если необходимо, им оказывается помощь. В 2017 году в кабинете побывало более 3 тыс. человек, около 400 из них остались на вытрезвление. Более 100 человек были переведены врачами этого кабинета в другие больницы, т.к. у них выявили серьёзную патологию. Мы тесно взаимодействуем с сотрудниками полиции, они помогают в поддержании порядка в кабинете. Но постоянный пост организовать нельзя, в законе о полиции такой функции не прописано. Поскольку кабинет находится в структуре Республиканского наркологического диспансера, то работают здесь психиатры–наркологи, медицинские сёстры, санитарки.
Надежда Бондаренко:
Насколько часто задержанные ГИБДД водители оказываются пьяными?
– Количество водителей, задержанных в состоянии опьянения, снижается: в 2015 году по результатам медицинского освидетельствования было выявлено 1379 водителей в алкогольном опьянении, в 2017–м – 772. Почти в два раза меньше, и это результат и нашей общей профилактической работы, включая ограничение продажи алкоголя. На медицинское освидетельствование сотрудниками ГИБДД и полиции в 2015 году было доставлено 32944 человека, алкогольное опьянение зафиксировали у 18710 человек; в 2017 году число доставленных составило 21463 чел. (это на 35% меньше), и у 9853 из них было установлено состояние алкогольного опьянения. Показателен тот факт, что по сравнению с 2010 годом число алкогольных психозов уменьшилось вдвое: в 2010 году было 95,7 чел. на 100 тысяч населения, в 2017 – 46,7 человек. То, что делается в республике, даёт свои положительные результаты.
За счёт республики
Нина Пузанова: Как вы лечите зависимость и кто оплачивает лечение?
– Всё медицинское лечение для жителей нашей республики бесплатно. Диспансер не работает с фондом обязательного медицинского страхования – нам деньги выделяет бюджет Удмуртской Республики. Для тех, кто хочет пройти диагностику, лечение анонимно, медицинские услуги оказываются платно. Также есть пациенты, которые проходят у нас лечение, реабилитацию по решению суда. В отношении данных лиц судом применяется статья Уголовного кодекса 82.1. (Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией), либо ст. 6.9 Кодекса административных правонарушений (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача…). Лечение включает психотерапевтическую и медикаментозную коррекцию состояния, специальные психологические тренинги, тестовые занятия, аппаратные методики. Те, кто находится на стационарной реабилитации, посещают мероприятия восстановительной терапии, психоэмоциональной коррекции практически каждый день. Научившись саморегуляции, человек может сдерживать свои порывы. И, конечно, мы работаем с семьёй. В 2017 году мы приняли решение о прекращении диспансерного наблюдения после трёх лет подтверждённой трезвости в отношении 670 человек с алкогольной зависимостью. С наркотической зависимостью снято с диспансерного наблюдения 95 человек. Но это не значит, что у них ушло заболевание – это стойкая ремиссия. И важно её поддерживать.
Задание
Живые примеры
– Писать о вредных последствиях алкоголизации и наркомании нужно регулярно. Журналисты и пишут, но чаще констатируют печальные факты и криминальные события. А нужны житейские истории – наши люди любят телесериалы, сопереживают героям и их поискам выхода из ситуации. Такие истории вы можете найти в нашем наркологическом диспансере, приходите. Тем у нас много: можно своими глазами увидеть и потом рассказать, как проходят медосмотры или лечение по решению суда. Думаю, что наши пациенты поделятся историями из своей жизни. Мне кажется, личные наблюдения дадут вам понимание проблемы, а вашим статьям нужную эмоциональность и оценку.
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