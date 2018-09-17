С 4 октября 2017 года Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики возглавляет Татьяна Чуракова. Правда, пришла она в качестве министра социальной, семейной и демографической политики, а в новом качестве – с 9 февраля. Министерство уже дважды реформировано: такие сейчас темпы.
Долгое время была «социальщицей» – заместителем главы администрации Игринского района по социальным вопросам, затем – первым заместителем. Всегда была около первого лица. Два года является руководителем: сначала главой муниципального образования «Игринский район», теперь – руководителем отрасли социальной политики.
Энвиль КАСИМОВ: Почему женщины становятся руководителями?
– В России всегда было так: в период кризисов, очень важных решений женщины брали на себя такую роль. Главное, чтобы это было не так надолго.
Мы живём в стране, которая, к нашему счастью, в последнее время была от феминизма далека. Я прекрасно осознаю, что женщина должна знать своё место и понимать свою роль в жизни. Не все с этим согласны, но без этого не будет российского общества.
Анна ВАРДУГИНА: Вам кажется, что женщины и мужчины не равны?
– Они по природе своей не равны, поскольку у мужчины в среднем «серого вещества» на 50 граммов больше, чем у женщины, учёные это доказали.
Мы живём в стране, которая по своей территории является самой большой в мире, и всегда будут желающие претендовать на эту большую территорию. Поэтому мужчины всегда будут в дефиците, так как им приходится защищать страну.
Энвиль КАСИМОВ: Рассуждаете как зрелый муж. Вы кто по образованию?
– Историк. Окончила УдГУ. К Удмуртии отношусь с особой любовью, поэтому и дети мои учатся здесь, никуда не уехали. Мы должны пригодиться на той территории, на которой родились. Кто, если не мы?
– Знаю, что Игринский район под вашим руководством как–то зацвёл. Помогает ли вам ваша профессия?
– Очень помогает. Быть историком – это не просто быть гуманитарием. Настоящим историком может быть только тот, кто от природы и благодаря трудолюбию развивает свои аналитические способности, может рассуждать, видит причинно–следственные связи. Не зря раньше историки занимали высокие позиции в наших силовых структурах.
Аналитические способности, развитые за пять лет очной учёбы на историческом факультете, мне очень пригодились. Потому что быть главой – это не просто сигнализировать после того, как что–то произошло. Работа главы, как работа службы SOS: каждый день бросаешься в чрезвычайную ситуацию. Финансовые возможности муниципалитетов, к сожалению, намного меньше по сравнению с тем, сколько средств необходимо на решение проблем. Поэтому так важно уметь предвидеть и не допустить чрезвычайную ситуацию. Важно, чтобы коллектив был одной командой, работал планомерно, тогда не придётся бросаться реагировать постфактум на ту или иную чрезвычайную ситуацию. Роль главы и заключается в умении создать такую команду.
– Историки постоянно переписывают историю.
– У нас, людей, нет истины, которая бы существовала вне нас, объективно. Мы смотрим на мир через призму собственного восприятия. Конечно, вся история – это человеческая интерпретация. Часто политики используют историков для того, чтобы тот или иной факт был интерпретирован так, как это выгодно самому политику. Многое зависит от моральных качеств историка, политика и вообще – от личности человека, принимающего решения.
Раньше я думала, что фашизма больше не может быть, настолько тяжело человечество перенесло эти моменты истории, а оказалось, что возвращение фашизма возможно. Почему? Потому что мы очень легко относимся к знанию.
– Какой знак у вашего дома?
– Знак моего дома – это моя семья. Где моя семья, там и мой дом. В течение года мы жили отдельно, семья была в Игре, потому что мне не хотелось во время учебного года «выдёргивать» детей из музыкальной и общеобразовательной школ. Сегодня мы вместе, и у нас стресс – привыкаем к новым условиям, к школе, к ВУЗу. Думаю, что очень скоро мы это переживём, потому что привыкли все трудности обсуждать.
– А кем – в восприятии Ваших детей – работает их мама? Мама – большой начальник?
– Дети относятся к этому спокойно. Мама дома – не начальник. В нашей семье главный – папа. Дети не очень понимают, где работает мама. Мама в семье – это мама. Все решения, касающиеся семьи, принимает муж.
– Даже решение о вашем переезде в Ижевск?
– Только папа принимал решение.
Надежда БОНДАРЕНКО: В названии министерства, которым вы руководите, – и социальная политика, и труд. Как это сочетается? Мы привыкли, что социальная политика – это что–то, связанное с нетрудоспособностью, с социальной защитой человека…
– На самом деле всё логично. В своей работе мы отталкиваемся от запросов людей. 80 процентов нашей деятельности – это предоставление мер социальной поддержки. Тем не менее мы уже ушли в проектное управление. Много работаем с инициативами людей. После того, как в названии нашего министерства появилось слово «труд», стали принимать решения в области занятости, её легализации, в области миграции. Организуем спецоценку условий труда. Всё это – социальная политика.
Одновременно назначаем меры социальной поддержки. В небольшой республике с населением в полтора миллиона человек меры социальной поддержки предоставляются 260 тысячам граждан.
Наша долгосрочная цель – по примеру ЕГИССО, единой государственной идентификационной системы, создать Социальный кодекс Удмуртской Республики, в который бы вошли все меры социальной поддержки.
Надежда БОНДАРЕНКО: – Я понимаю, что такое Гражданский кодекс. Это нормы, по которым общество живёт. А что такое Социальный кодекс, не понимаю.
– Это будет не правовой документ. Скорее, метафора. Мы подразумеваем под этим понятием создание своего рода единого реестра мер социальной поддержки (сегодня предоставлением мер социальной поддержки занимаются 11 органов государственной власти Удмуртской Республики).
Энвиль КАСИМОВ: К вам приходят люди и рассказывают о конкретных жизненных ситуациях. Сердце–то не рвётся?
– Я же по образованию ещё и психолог, окончила двухгодичные курсы на спецфакультете МГУ по психологии. Знание психологии мне очень помогает в работе. Но, с одной стороны, психологов учат: чтобы не было профессиональной деформации, необходимо выстраивать экран, а с другой стороны, выстраивание экрана чревато равнодушием, отстранённостью от того, кто пришёл и пытается донести до нас свою боль. Поэтому экран экраном, но я стараюсь своих сотрудников развернуть к нашим жителям.
Скажем, пришла бабушка, задала простой вопрос. А мы в ответ начинаем: «В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи такой–то закона такого–то…». Только представьте себе бедняжку бабушку, получившую такой ответ! Нельзя так с людьми разговаривать, и сегодня мы стараемся уйти от подобных фраз. Стремимся к тому, чтобы человек, написавший обычное письмо, запрос, получил обычный человеческий ответ. Вижу, что нам это удаётся.
Галина АНИЩЕНКО: Ваше министерство разработало проект «Демография». Что вошло в него? Можно ли управлять рождаемостью?
– Этот проект сейчас на согласовании в Москве. Он требует серьёзного финансирования, в основном – со стороны федерации. До 15 ноября проект вернётся в республику.
В проекте предусмотрено, например, стимулирование рождения первых детей. В настоящее время, помимо выплаты на первенца, уже есть мера поддержки студенческих семей, в которых появился малыш, но эта выплата – единовременная (15 тысяч рублей). Считаю, что этого недостаточно. Мы пытаемся выработать более ощутимые меры по поддержке первых рождений. Сейчас молодые женщины становятся мамами обычно в 27–30 лет, а наша задача – создать в республике такие условия, чтобы молодые семьи не откладывали рождение первенца.
Национальный проект «Демография» очень интересный. Он разработан в рамках национальных целей и стратегических задач, определённых Президентом Российской Федерации на период до 2024 года. В ноябре мы сможем поговорить об этом более подробно.
Татьяна Чуракова ответила и на многие другие вопросы журналистов: о политике в области занятости, помощи пожилым людям и инвалидам на дому и в домах престарелых, психоневрологических интернатах. Часть этой информации мы разместим в газете 27 сентября, незадолго до Дня пожилых людей. Кроме того, социальной политике будут посвящены заметки под рубрикой «Вопрос – ответ».
«УП» ВОПРОС Предыдущий «главный редактор» задал своему преемнику (не зная, кто им станет) вопрос: «Каким будет удмуртское село через пять лет?».
– Процветающим, – сказала Татьяна Чуракова. – Ещё лет семь назад хозяйства в Игринском районе разваливались, к сегодняшнему дню осталось всего 3 коллективных хозяйства, а остальные стали обществами с ограниченной ответственностью (ООО). В них совсем другое отношение к земле, собственности, производству. Причём как со стороны руководителей, так и со стороны работников. Потому что они ощущают конкуренцию, пьющий тракторист теперь не нужен.
А ещё через пять лет будет «цифровое земледелие», «цифровое животноводство». То, что я говорю, – не из области фантастики. Главное, чтобы у нас была возможность реализации сельскохозяйственной продукции в соседних регионах, а может быть, и возможность экспорта. Тогда всё будет хорошо.
– Какой вопрос вы адресуете следующему «главному редактору»?
– Какой будет Удмуртия через пять лет?
«УП» ЗАДАНИЕ
Старшее поколение – Впереди День пожилых людей. В преддверии этого праздника опубликуйте размышления о том, как мы относимся к пожилым людям и вообще к тем, кто рядом. В республике накоплен богатейший опыт работы с людьми, относящимися к старшему поколению. Расскажите об этом опыте и новых проектах.
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