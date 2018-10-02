Главным редактором «Удмуртской правды» на прошлой неделе стала Надежда Ястребова. В прошлом она успешный предприниматель, обладатель республиканской награды «Лучший предприниматель года–2010» и призёр федерального этапа конкурса «Молодой предприниматель России». Надежда занималась интернет–проектами, а первый миллион заработала в 21 год.
Сегодня Надежда Ястребова возглавляет благотворительный фонд «Подари ЗАВТРА!», привлекающий средства для помощи тяжелобольным детям Удмуртии:
– Не так давно мы открыли фонд помощи детям с ихтиозом со всей России «ИхтиДети» (группа наследственных заболеваний кожи, которая характеризуется нарушениями ороговения. – Прим. ред.). Этим детям пока никем не оказывается системная помощь. Говорю «пока», потому что, уверена, что в России настанет время, когда не нужны будут благотворительные фонды, и всю нагрузку будет нести государство. А до тех пор помогать детям с различными заболеваниями будем мы и другие благотворительные организации. В рамках нового проекта у нас уже 17 подопечных. Однако детей с таким заболеванием в нашей стране, по предварительной оценке, около 200. Для этих детей в августе мы провели забег «Бежим с Кузей», а до этого организовывали забеги #Run4ChildrenIzh для оплаты срочных обследований детей с онкологией из Удмуртии.
Энвиль Касимов. Мне кажется, что основная часть благотворительности – это банальное мошенничество.
– Да, к сожалению, в благотворительности встречаются мошенники. На практике я сталкивалась с токсичной благотворительностью, когда помощью детям–инвалидам занимаются непрофессионалы. Допустим, человек даже с хорошей и доброй мотивацией, какая–нибудь известная личность курирует ребёнка, однако в сборе нет никаких данных – клиники, диагноза или копии счета. Порой даже имени ребёнка нет. Как не попасться на удочку мошенников? Запросить счёт, удостоверяющие документы, проверять каждый сбор. А вообще благотворительностью должны заниматься профессионалы. Мы знаем все тонкости этой работы. Например, никогда не даём деньги лично родителям, а перечисляем только на счёт поставщиков услуг, лекарств или оборудования. Бывает, что один и тот же счёт показывается различным благотворителям и фондам. Наш подход пресекает подобные случаи.
Ещё один вид, скорее не мошенничества, а непрофессионализма – сбор денег на одни и те же нужды одновременно в соцсетях и в фонде. Мы не против, когда детям пытаются помочь, собирая средства в сообществах, главное, чтобы нужды были разные. То есть в группе собирают на что–то одно, а в фонде – на другое. Или при сборе средств в группах в соцсетях можно указывать реквизиты благотворительного фонда, осуществляющего основной сбор.
В то же время я с каждым днём убеждаюсь в том, что добрых и отзывчивых людей намного больше, чем мошенников. И это не голословно. Мне постоянно пишут те, кто хочет помогать и стать волонтёрами. Буквально вчера опубликовала в соцсетях просьбу собрать подарки детям–бабочкам. Не поверите, прошёл час, а подарки уже были готовы. Кто–то принёс плед, кто–то мягкие игрушки, а кто–то творческие наборы.
Как фонд работает с семьями?
– Как крупный фонд мы работаем с министерствами. Прежде чем купить лекарство или оборудование, обязательно запрашиваем официальный отказ от Минздрава. Бывают случаи, когда семьи, не обращаясь в ведомства, напрямую идут к нам. Хотя государство не отказывает им в помощи, просто родители хотят избежать возни с документами, им кажется, что обратиться в благотворительный фонд – это более простой путь. Такие случаи мы фильтруем.
Бывает, что семье нужна помощь, не требующая отлагательств, а государство не в силах помочь. Например, в 2014 к нам обратились родители маленького Андрея, у которого выявили конечную стадию рака. К этому времени все квоты в Минздраве были распределены, а ждать следующего периода они не могли. Родители в панике, что делать? Обратились в наш фонд, к счастью, деньги тогда у нас были. Эта история стала мотивацией для того, чтобы создать резервный фонд, который в случае необходимости подстрахует ведомства в подобных случаях, а также для оплаты срочных обследований детей с онкологией из Удмуртии. Так появился новый проект – благотворительные забеги #Run4ChildrenIzh. Надеюсь, что настанет время, когда все дети будут получать помощь в срок.
Игорь Егоров. Вы работаете по заявкам или у вас действует система поиска детей?
– И по заявкам работаем, и поиском детей занимаемся. Часто к нам обращается Минздрав. Люди, знающие о фонде, приходят сами, но я считаю, что неправильно помогать только тем, кто обратился. Ведь, возможно, есть те, кому нужна помощь, но они о нас не слышали. В этом году на совете президиума «Союза женщин Удмуртии», куда были приглашены представители из районов Удмуртии, я обратилась к присутствующим с просьбой рассказывать о фонде тем, с кем они работают. Министерство социальной защиты размещает наши листовки. Начали сотрудничество с уполномоченным при Главе Удмуртской Республики по правам ребёнка. Мы хотим помогать как можно большему числу детей.
Герасим Иванцов. Вас не возмущает, что государство отчасти переложило свои обязанности на благотворительные фонды?
– Я провожу параллель между государством и бизнесом. Руководитель государства – это своего рода топ–менеджер. У любой страны, как и у любой организации, есть ступени развития и задачи, одни из которых решаются в первую очередь, а другие – на следующем этапе развития. Я уверена, что с ростом и развитием страны и в случае, если у нас будет сильный лидер, помощью детям–инвалидам будет заниматься именно государство. И тогда, быть может, мы сможем помогать странам третьего мира.
Как быть с психологическими травмами. Детям пережить их намного сложнее, чем физиологические.
– Действительно, одна лишь коляска или таблетка не сделают ребёнка счастливым. Поэтому сейчас мы занимаемся инклюзией, по сути, дарим детям радость жизни и цель. Сколько счастья в глазах ребёнка, когда он рисует, участвует в выставках, выступает на наших концертах и фестивалях! Среди них есть те, кто практически не выходит из дома, мир для них замыкается в стенах крохотной комнатки, а тут вдруг они на большой сцене перед полуторатысячной аудиторией. Для ребёнка – это просто сказка, волшебство! Недавно мы провели фестиваль в цирке, причём сотрудники и волонтёры фонда пели и танцевали с детьми. Я вместе с незрячей девочкой исполнила на удмуртском, хотя этот язык не знаю. Это была настоящая инклюзия, когда президент фонда не просто вышел на сцену и произнёс речь, а стал частью потрясающего действа. Надо развивать направление вдохновляющих мастер–классов для подопечных фонда, когда успешные и известные люди города дарят им тепло, заботу, уделяют время и внимание. Это может быть гораздо важнее дорогих подарков.
О личном
Галина Анищенко. Расскажите о своих детях. Они общаются с детьми–инвалидами?
– У меня двое детей. Сыну пять лет. Он потрясающе рисует. У нас дома висят почти Моне и почти Ван Гог в его исполнении. А когда в детском саду присуждали награды малышам, сын стал «Лучшим художником». Дочке два года. Она врождённый филантроп. Стоит кому–то задеть кошку, сразу заступается за неё. Если попытаться наказать того, кто её обидел, она не даст наказать обидчика и, скорее, сама заступится за него. Чувство сострадания и справедливости в ней, наверное, во многом от того, что мы вместе ходим на благотворительные концерты и фестивали, я рассказываю о нуждающихся детях, о своей работе.
Герасим Иванцов. Вы пишете стихи?
– Писала в детстве. Мама до сих пор помнит мой самый первый стишок:
«Что такое счастье?» – спросим у коровы.
Промычит корова, глядя на телёнка.
«Что такое счастье? – курочку мы спросим.
Курочка кудахнет, глядя на цыплёнка.
«Что такое счастье?» – кошечку мы спросим.
Кошечка мяукнет, глядя на котёнка.
«Что такое счастье?» – мамочку мы спросим,
Мама улыбнётся и на нас посмотрит.
– Это очень талантливо. Надо отдельной книгой издать. У нас сегодня очень мало детских поэтов, пишущих на русском языке.
Задание.
«Дети–ангелы»
– Расскажите о нашем проекте «Дети–ангелы», который стартует в ноябре. В нём будут участвовать 11 детишек. Нам надо собрать около полумиллиона рублей. Мы единственный фонд в Удмуртии, который не просто отправляет детей на лечение, но и сам участвует в организации реабилитаций. Не один год мы поддерживаем организаторов слёта «Дети–ангелы» в Ижевске, в рамках которого привлекаются лучшие специалисты в России, они не хуже тех, что работают в Германии.
Вопрос.
– Герой нашей прошлой планёрки первый вице–премьер Удмуртии Александр Свинин задает вопрос: что в последний раз заставило вас искренне испытывать счастье?
– На самом деле я каждый день испытываю счастье. Вчера, например, дочь впервые пошла на живопись, и мы вместе нарисовали гранаты. Сегодня была радость, когда пришла девушка и сказала, что хочет открыть новый благотворительный фонд в Удмуртии. Радостно сознавать, что только благодаря моему опыту и знаниям можно дать старт новым добрым проектам в регионе. А ещё было счастье, когда в один из последних полётов из окна самолёта я увидела потрясающую картину: фигуру света между двумя слоями облаков и горную вершину, разрезающую облака. Невероятно красиво!
Следующий редактор пусть расскажет, какой самый ценный подарок ему подарили когда–либо в жизни.
Фото Сергея РОГОЗИНА
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