ДОСЬЕ
Игорь Быков родился 1 января 1964 года в Казахстане: его родители уроженцы Удмуртии, поднимали целину. Игорь Анатольевича с золотой медалью закончил ижевскую школу № 68, затем с отличием Московское высшее общевойсковое командное училище. Без малого 25 лет прослужил в Вооружённых силах. За время службы был в командировках в Афганистане, Чечне, Приднестровье. После вывода войск из Афганистана служил в Прикарпатском военном округе. После развала Советского Союза не стал принимать украинскую присягу и приехал в Приволжский военный округ. Занимал должности военного коменданта Чайковского и Ижевска. Три года работал в ДОСААФ. Из Вооружённых сил уволился в 2006 году в звании подполковника.
Работал в Управлении Росреестра с последней должностью начальника отдела государственного земельного надзора по Удмуртской Республике.
В 2013 году был приглашён в Многофункциональный центр Удмуртской Республики, который возглавлял три года.
Сегодня Игорь Анатольевич занимается общественной и правозащитной деятельностью, возглавляет Удмуртское республиканское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», инициатором создания которого он стал в 2001 году.
Имеет два высших образования – юридическое и военное. Получил дополнительное образование в Российской академии народного хозяйства по специальности «государственное управление». Награждён боевым орденом «Красная Звезда» и медалями.
Игорь ЕГОРОВ
Какое событие во время военной службы запомнилось вам больше всего?
– Конечно, памятны и боевые действия – проводка наших колон, перехват душманских караванов. Но, наверное, основным и самым ярким событием в моей жизни всё–таки был вывод войск из Афганистана. Потому что мы – офицеры и солдаты – долго ждали этого момента. Мы выходили колонной в течение двух дней. И когда нас в Хайратоне встречал командующий Борис Громов, это, конечно, было здорово. Такого внимания мы не ожидали. Он встречал каждую колонну, подходил к машинам, здоровался с солдатами, офицерами. Интересовался здоровьем, настроением. И это запомнилось и осталось в памяти навсегда. Кроме того, наших солдат встречали не только родственники, которые приехали в Термез, но и местное население. Встречали с цветами и подарками. Цветы бросали прямо на БТРы. Вот это было самое примечательное.
Анна ВАРДУГИНА
За тридцать лет, прошедших после афганских событий, оценка этой войны часто менялась. Как вы сегодня оцениваете этот этап нашей истории?
– Оценка афганской войны действительно менялась. Почему? А потому что не было реального освещения событий. А нужно было говорить правду. В декабре наши общественные организации собирались в Государственной Думе на слушания по политической оценке афганской войны. Там выступили депутаты всех фракций, и все единым фронтом сказали, что да, оценка, данная в 1989 году Верховным Советом СССР, неправильная. Тогда было сказано, что это была ошибка брежневского руководства. А на самом деле более чем на 10 лет было отодвинуто возникновение исламского халифата на территории Афганистана, а, следовательно, и террористическая угроза. Во время присутствия в Афганистане 40–й армии был перекрыт наркотрафик, который шёл в среднеазиатские республики Советского Союза. Но и это лишь маленькая толика. Никто пока не говорит о том, что сороковая армия ещё и способствовала развитию страны. Потому что Афганистан в то время – это полуфеодальная страна. Когда я служил командиром роты и охранял участок дороги Баграм–Кабул, приходилось общаться с местным населением. Самый знаменитый и уважаемый человек среди афганцев был учитель, который курировал сразу несколько уездов, учил детей и взрослых грамоте. Он нам говорил, что здесь, если человек имеет образование в один или три класса, считается очень грамотным. Но помогала не только сороковая армия. Афганское руководство впервые обратилось к нашей стране за помощью ещё в 1950–е годы, с тех пор СССР и помогал Афганистану. Советские специалисты построили в Афганистане две гидроэлектростанции, хлебозаводы, домостроительный комбинат, политехнический институт в Кабуле и огромное количество других объектов. Восстановили более сорока мечетей – у нас целый батальон работал на э том восстановлении. Построили более 2400 километров дорог. На высоте 3 878 метров в 1964 году был построен грандиозный туннель в Саланге в горах Гиндукуш, связывающий северную и центральную части страны. Длина тоннеля 2676 метров, ширина проезжей части 6 метров. Это всё было до ввода войск. Да и решение о вводе принималось не просто так. Не сразу. Даже не с первого раза. Его долго обсуждали. Правительство Афганистана обращалось к СССР 20 раз. А в 90–е годы чиновники нам говорили «мы вас туда не посылали». А кто посылал? Государство посылало. А солдат поехал туда, куда его направили. Да и сегодня ситуация ненамного лучше. Мы в «БОЕВОМ БРАТСТВЕ» проанализировали учебники истории 9–го и 11–го классов. Там про афганскую войну написано ровно три предложения: что афганская война была следствием ошибки брежневского руководства. Поэтому сегодня мы делаем проект, который называется «В строю всегда, в памяти навечно». Мы рассказываем школьникам правду о той войне и хотим, чтобы молодые люди лучше знали историю своей страны.
Галина АНИЩЕНКО
Имели ли отношение к армии ваши родители и кем стали ваши дети?
– У меня семья не военная. Папа закончил сельхозинститут в Ижевске, мама работала начальником почты. Дед был оружейником сначала в Туле, потом его отправили сюда. Но мне хотелось стать военным. Я даже не знаю с какого класса, может быть, с седьмого. Я учился в 68–й школе и хорошо помню наших героев Советского Союза Александра Андреевича Девятьярова, Анатолия Ивановича Заровняева и многих других, с которыми мы, будучи школьниками, общались. Мы на них смотрели просто «квадратными» глазами. У нас был замечательный военрук Виктор Филиппович Харин, капитан второго ранга, морской офицер. Я учился в Школе юных лётчиков. Мы выезжали в Москву на 9 Мая, в Звёздный городок, где встречались с космонавтами. И конечно, мы тоже мечтали стать военными. У меня была мечта стать лётчиком. Я даже поступал в Качинское высшее военное авиационное училище лётчиков, но здоровье меня чуть–чуть подвело. Но в военной профессии всё равно состоялся. И служил, считаю, в принципе неплохо. Дети не захотели стать военными. И сынЮ и дочь работают в гражданской отрасли.
Елена БОРОДИНА
– Насколько патриотичны сегодняшние дети, молодёжь?
– Разные подростки есть, честно скажу. Я всегда говорю на всех уровнях о том, что тех детей, которые занимаются в кадетских классах, патриотических клубах, их патриотизму учить не надо. Им не надо вдалбливать простые истины и не надо говорить, что наше государство необходимо защищать. А вот с теми детьми, которые не охвачены этой работой, с ними надо заниматься. Я был в одной школе, там на фасаде висит памятная доска парню, погибшему в Афганистане. Я спрашивал учеников, кому посвящена эта доска, что они знают о нем? К сожалению, ответа не получил, ребята не знают. В прошлом году в декабре мы во второй раз проводили акцию «Герои России». В каждую школу направили наших офицеров и сделали презентацию, где написали, сколько у нас Героев Советского Союза, Героев России из Удмуртии… Я прихожу в школу, а учителя просят меня оставить эту презентацию. У нас нет определённой программы патриотического воспитания. Мы говорим, что в России есть программа патриотического воспитания молодёжи до 2020 года. Но она не работает. Пять лет назад мы предложили главе города Ижевска создать координационный совет по патриотическому воспитанию. Такой совет был создан. Работает неплохо. Стали выдвигать различные предложения по патриотическому воспитанию молодёжи, сейчас эти предложения в Ижевске уже реализовываются. В Удмуртии только в прошлом году приняли Закон о патриотическом воспитании. Мы также участвовали в его обсуждении, подготовили свои предложения. Теперь необходимо, чтобы закон заработал, нужно провести ряд организационных мероприятий по созданию системы патриотического воспитания молодежи в республике.
Сергей РОГОЗИН
– Расскажите о вашей организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
– В нашу организацию в целом по России входит более 150 тысяч человек. Отделения работают в 86 субъектах федерации. Председатель организации Борис Всеволодович Громов, который был командующим 40–й армией в Афганистане. На сегодня организация – достаточно большой сплочённый отряд. Объединяет в себе не только ветеранов более 25 локальных конфликтов на территории Советского Союза и за его пределами, но и всех желающих, кто хочет работать с ветеранами и молодёжью. У нас фиксированное членство – членские билеты, членские взносы. Организация работает по многим направлениям. Это не только оказание помощи ветеранам, но и правовые вопросы, концертная деятельность, участие в законотворческой деятельности. Организация занимается и международной деятельностью, её знают ветераны других государств за пределами России.
В Удмуртии 10 районных отделений. Мы тоже очень много делаем. К примеру, за прошлый год провели 275 мероприятий. Это практически почти по одному каждый день. Нынче, я думаю, будет ещё больше. Мы только за последний месяц провели более 30 мероприятий. Это, конечно, проведение уроков мужества, встречи с молодёжью, различные акции, реализация патриотических проектов. Недавно в Центральном государственном архиве Удмуртской Республики прошло мероприятие «Сохраним память». Архив представил подлинные документы о ребятах, погибших в Афганистане. Во встрече приняли участие кадеты, школьники, ветераны «афганской войны». Ветераны поделились своими воспоминаниями, исполнили песни. Ребята задавали вопросы ветеранам о войне, службе, быте в боевых условиях.
ЗАДАНИЕ
– Я предложил бы вам провести мониторинг школ Ижевска на предмет уровня организации патриотического воспитания. Думаю, это подсказало бы нам вектор работы в будущем.
ВОПРОС
Предыдущий гость «Планёрки» командир удмуртского ОМОН Росгвардии Олег Матвеев задал такой вопрос:
– Что для вас главное в жизни?
Игорь Быков
– У меня в жизни было много разных моментов и сейчас, уже в достаточном возрасте, для меня главное – это моя семья. Потому что это и поддержка, и защита, и опора. Я когда яприхожу домой, я отдыхаю от всех моих дел. Стараюсь не думать о работе и общественных делах, в субботу и воскресенье даже вообще отключаю телефон.
Вопрос следующему главному редактору.
«Действительно ли наш город и наша республика приспособлены для жизни человека? Как вы ощущаете себя в этом городе и в этой республике?»
Фото Сергея РОГОЗЖИНА
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