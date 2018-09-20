На этой неделе кресло главного редактора занял Александр Свинин, первый заместитель Председателя Правительства Удмуртии. Он один из самых молодых политиков республики – в начале этого года ему исполнилось 30 лет. Сегодня перед ним стоит непростая задача – увеличить доходы бюджета Удмуртской Республики. После того как Александр Свинин возглавил экономический блок правительства, регион эффективно включился в работу по привлечению инвестиций, импортозамещению, поддержке предпринимательства, межрегиональному и международному сотрудничеству. При этом на вопрос, что удалось сделать за время работы в Удмуртии, первый вице–премьер отвечает, что большие результаты и достижения ещё впереди.
Энвиль Касимов: Первое впечатление от Ижевска. Чем Сыктывкар, ваш родной город, отличается от Ижевска?
– Ижевск, во–первых, больше. Сыктывкар по сравнению с ним достаточно провинциальный город, там живёт всего 250 тысяч человек. Он очень вытянутый. Район, где я родился и вырос, находится почти в 20 километрах от основной части города. Это район–завод, там расположен самый большой в Европе лесопромышленный комплекс. Его строили мои дед с бабушкой. На этой стройке, в бараке, родился мой папа. Можно сказать, он полный ровесник завода. История моей семьи связана с этим заводом и вообще с лесной промышленностью: кто–то занимался вырубкой леса, а кто–то его переработкой.
– В одной из бесед вы признались, что Ижевск удивил вас большими сугробами. Только ими?
– Я никогда не видел столько воды в центре города. Имею в виду пруд. Он произвёл сильное впечатление. Достаточно интересен рельеф города: холмы, возвышенности. Его можно использовать намного эффективнее, чем он сейчас используется, и в плане представления города туристам, и в плане удобства для горожан. А ещё удивило то, что в Ижевске много солнца. Хотя после Питера, где я жил шесть лет, мне везде его много.
– Насколько перспективна в Удмуртии бизнес–среда? Почему столько внимания уделяется не крупному бизнесу, а среднему и малому?
– Надо понимать, в чём это внимание выражается. Да, если следить за постами в социальных сетях, то можно увидеть, что много пишут про малые и средние предприятия. Малый бизнес через какое–то время может стать средним, а средний крупным. Переход с одного уровня на другой – самое сложное время для предпринимателя. Ему нужно помочь. Быть крупным уже не так тяжело: есть клиенты, конкурентный продукт, который успешно продаётся, неважно, оружие это или мясорубки.
Но при этом внимание уделяется и крупному бизнесу. С большинством оборонных предприятий Удмуртии, например, мы подписали соглашения о совместной работе на 3–5 лет. Такого в регионе ещё не было. Выполнение дорожных карт находится на контроле Главы республики. Александр Владимирович (Бречалов. – Прим. ред.) часто повторяет фразу, которая характеризует отношение государственных служащих к предпринимательству в целом: «Надо помочь предпринимателю сегодня, чтобы выполнить свои социальные обязательства завтра».
Игорь Егоров: Вас всегда интересовало гражданское общество. Какое оно сегодня в Удмуртии по сравнению с другими регионами?
– Есть такой термин – «социальный капитал». На Западе его считают в том числе и в деньгах. Во многих странах мира эта часть условно третьего сектора занимает до 8 процентов валового внутреннего продукта. Некоммерческие организации тоже что–то создают, правда, зачастую не материальные, а социальные блага. Но это тоже вклад в экономику, при этом существенный.
В России регионы можно сравнивать примерно по этому же принципу. Большинство сильных общественных организаций работают в Москве и Санкт–Петербурге, есть успешные в Новосибирске, Екатеринбурге, на Дальнем Востоке. То или иное гражданское общество в регионе настолько зрелое, насколько оно рождает из себя общественные организации, которые выходят за пределы своего региона или хотя бы максимально там известны. Если задать жителям Удмуртии вопрос, какие общественные организации республики они знают, ответов, я уверен, мы получим мало. Но, мне кажется, у Удмуртии достаточно сильный потенциал. Взять, к примеру, деревню Сеп, которая получила президентский грант на открытие и развитие Музея исчезнувших деревень. То, что сегодня происходит в Сепе, – это модель для сельских территорий многих регионов. Это уникальная практика, о которой должны узнавать всё больше и больше людей в республике, а потом и за её пределами.
Надежда Бондаренко: Вы больше года работаете в Удмуртии, уже практически ижевчанин. Что удалось сделать за это время, за что вы себе можете поставить галочку?
– Во–первых, право называться ижевчанином нужно ещё заслужить. А во–вторых, как только я себе какой–то большой плюсик за что–то поставлю, после этого, наверное, уйду на пенсию. Ведь уже больше не к чему будет стремиться. Самая большая моя внутренняя проблема заключается в том, что мне всегда не нравится то, что я делаю. Мне кажется, что всегда можно сделать значительно больше и лучше. И я надеюсь, что всё самое хорошее ещё впереди.
– Тем не менее у вас же есть задачи минимум и максимум? Какую цель вы себе поставили, приехав сюда?
– Моя конкретная цель – это увеличение доходов бюджета Удмуртской Республики. Необходимо, чтобы у нас в течение пяти лет появился бюджет развития, то есть бюджет, который будет позволять, с одной стороны, спокойно выполнять все социальные обязательства, а с другой – будут ещё оставаться деньги на развитие республики. Естественно, это можно сделать, в том числе, за счёт привлечения частного капитала. Когда мы будем давать бизнесу зарабатывать, он будет менять среду вокруг нас. В Ижевске уже появились первые общественные пространства, которые полностью сделаны на частные деньги. Это Открытый сад и фан–зона в парке Кирова. В скором времени появится скейт–парк.
Энвиль Касимов: Как преодолеть трудности, мешающие развитию Удмуртии?
– Мне кажется, нужно как можно больше людей вокруг себя, внутри республики и за её пределами «заразить» геном изменений. Недавно завершился конкурс «Команда Удмуртии». Десятки заявок на участие в нём подали те, кто давно уехал из республики. Среди победителей есть люди, которые сейчас успешно работают в Москве, Казани, но они готовы вернуться в родную республику и работать здесь, потому что есть интересные задачи и внутри каждого из них есть ген изменений.
Елена Бородина: Мне кажется, в Удмуртии очень плохо с кадрами. Даже взять нашу отрасль, у нас нет даже учёб?
– А кто мешает учиться? Лично я раз в две недели прочитываю книгу по своей профессиональной области, раз в месяц стараюсь проходить какой–нибудь онлайн–курс. Доступ к знаниям сегодня такой дешёвый и лёгкий, что у любого человека есть возможность учиться и повышать квалификацию. Надо только захотеть. Если вы видите необходимость в обучении, организуйте его сами. Сегодня никто ничего делать централизованно не будет. Ко мне часто обращаются трудовые объединения. Союз парикмахеров Удмуртии, например, или объединение рестораторов: «Хотим учиться, помогите нам, пожалуйста, с помещением». Нет проблем. Если есть востребованная идея, то на неё всегда найдутся ресурсы, и она будет реализована.
О сотрудничестве
Игорь Егоров: Грядёт подписание соглашения с Белоруссией? Что оно даст?
– Мы будем сотрудничать в аграрной сфере. Есть большие перспективы по поставкам гражданской продукции предприятий ОПК. Надеемся, что Сарапульский электрогенераторный завод встроится в технологическую цепочку лифтовых производств, которые очень развиты в Белоруссии. Будет сотрудничество в IT–сфере, в Минске сегодня создана одна из лучших IT–зон. Мы хотим, чтобы белорусские компании видели возможность привлечения предприятий из Удмуртии в качестве подрядчиков или субподрядчиков.
Любое международное сотрудничество – это много лет работы. Часто приходится слышать о том, что в Ульяновске много китайских компаний. Да, но там с Китаем работают на протяжении восьми лет. Системно, методично, ездят туда каждый год по нескольку раз, приглашают китайских инвесторов. Тогда как Удмуртия до 2018 года имела в Приволжском федеральном округе (ПФО) наименьшее количество соглашений о сотрудничестве с Китаем. В этом году мы будем по количеству соглашений четвёртыми в ПФО.
Вопрос
– Герой нашей прошлой планёрки министр социальной политики и труда Удмуртской Республики Татьяна Чуракова задаёт вопрос: какой будет Удмуртия через пять лет?
– Мне её хочется видеть такой, из которой не хочется уезжать. Следующий гость редакции пусть расскажет о том, что в последний раз его заставило искренне испытывать счастье?
Задание
– 19 сентября в России отмечается День оружейника. В Ижевске мероприятия, посвящённые этой дате, стартуют 18 сентября. В течение нескольких дней пройдут форум оружейников России, выставки, посвящённые оружейной истории Ижевска, первые открытые летние соревнования по биатлону среди любителей «Калашников биатлон фест» и другие мероприятия. Всё это проводится для того, чтобы показать людям, которые работают в сфере производства оружия, насколько востребован и важен их труд. Хочу, чтобы и «Удмуртская правда» не осталась в стороне от этого праздника и показала, что республика ценит рабочих оружейного производства, гордится ими и плодами их труда.
Фото Сергея РОГОЗИНА
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