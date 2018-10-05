Кресло главного редактора «Удмуртской правды» на прошлой неделе занял Александр Синельников, генеральный директор АО «Ижавиа». Его трудовая биография – это в основном руководящие должности на авиапредприятиях России, среди которых и такая крупная, как ОАО «Международный аэропорт Шереметьево». Были годы, когда Александр Синельников успешно занимался бизнесом, но с оговоркой – «собственным делом занимаюсь, пока не предложат работать в авиакомпании». Приглашение в «Ижавиа» как раз и стало поводом вернуться к любимому делу. Авиация, без сомнений, — призвание Александра Синельникова, а небо — его стихия.
Надежда Бондаренко. Расскажите о вашем наиболее удачном проекте.
— Мне везёт участвовать в больших проектах. Считаю, что удался аэропорт в Нижнем Новгороде, гордость берёт от мысли, что я причастен к тому, как он выглядит и функционирует сегодня. Когда я приступил к работе в «Стригино», там была сложная ситуация с авиаперевозками – всего около 370 тысяч пассажиров в год. Аэропорт, тесный и неприглядный, попал в зону гравитации большого столичного. Вообще, с тех мест, которые находятся в радиусе 500 километров от Москвы, в принципе ничего не взлетает. Взять, к примеру, Ярославль и Тверь. Там тоже есть аэропорты, но регулярных перевозок крайне мало. Нижний был примерно в такой же ситуации. Особенно сложный период для него настал в «лихие» 90—е и начало «нулевых», когда разорился собственный перевозчик, и пассажиропоток едва достигал 80—100 тысяч человек в год. Были времена, когда ситуация более или менее стабилизировалась, например, в начале 2000—х компания «Пегас» открыла международные рейсы, но в целом в перспективы успешного развития аэропорта в то время мало кто верил. Многочисленные проблемы вытекали одна из другой и замыкались в круге, из которого, вроде бы, нет выхода. Почему нет пассажиров? Потому что не приходят нормальные авиаперевозчики. Почему они не приходят? Потому что нет нормальной инфраструктуры. А нет её потому, что нет денег с пассажиров и авиакомпаний. К счастью, нам удалось развязать этот клубок проблем.
Анна Вардугина. Какие у вас планы по «Ижавиа»?
— У меня есть мечта – сделать в Ижевске узловую схему полётов, которая позволит выстроить логистику перелётов между региональными городами, минуя Москву. В своё время я начинал развивать её в «Уральских авиалиниях». Это что—то вроде паутины, когда 11 направлений из Ижевска переплетаются и согласовываются друг с другом. Если удастся сделать узловую схему здесь, можно будет запустить её в любом другом городе.
— Вы собираетесь увеличивать количество рейсов в региональные города?
— Сейчас мы как раз над этим и работаем. Откроем новые маршруты на зимний сезон в Сочи, Минеральные Воды, Краснодар и Симферополь. А также рейсы в восточном направлении — Екатеринбург, Челябинск, Сургут, Нижневартовск, Новосибирск, Омск и Тюмень.
— На Дальний Восток полетим?
— Нет, пока не полетим.
Александр Кирилин. Почему не сделать полёты на Дальний Восток через «Аэропорт Кольцово», чтобы летать не через Москву?
— Поймите, вся авиация, прежде всего, привязана к экономике. Здесь норма рентабельности в районе нуля, всего 1—2 процента, большинство авиакомпаний вообще убыточны. Рейсы можно и в Америку сделать. Но кто туда полетит? Мы очень плавно, с точки зрения экономики обоснованно будем всё развивать, в том числе направления полётов.
— В «Ижавиа» пришёл «Аэрофлот». Когда будут первые рейсы?
— Первый рейс ожидаем 28 октября, а с 29 октября ежедневно будет по два рейса.
Анна Вардугина. Ижевский аэропорт как международный – это утопия и прожектёрство или вполне реальные перспективы?
— Мне не понятно, почему здесь до сих пор нет международных авиаперевозок. Но, думаю, что просто кто—то когда—то не доработал этот вопрос. Будем стараться доработать. Тем более что все предпосылки для развития международных перелётов есть. Начнём с Турции. Уверен, в год будет не меньше 100 тысяч пассажиров. Но прежде нужно сделать новый терминал, площади, которые по нашим требованиям должны быть аттестованы соответствующими службами, и на уровне федерального Правительства должно быть решение о том, на каких условиях открыть пункт пропуска, будет он временным или постоянным.
— Как будет формироваться ценовая политика?
— Наш клиент – это человек, которому дорого его время. Сделать совсем дёшево, к сожалению, нельзя, поскольку мы сильно зависим от цен на топливо, которые растут колоссальными темпами. Но мы ищем возможности по снижению затрат и меняем поставщиков, чтобы держать цены на доступном для пассажиров уровне.
Надежда Бондаренко. Не хотите работать по программе льготных перевозок? Сейчас многие так работают.
— Да, есть несколько программ субсидирования. С 2008 года государство озаботилось поддержкой авиаперевозок. Пришло понимание, что это кризисная отрасль. Мы тоже предлагаем, правда, в ограниченном количестве, льготные билеты, которые появляются за счёт недопроданных мест.
Энвиль Касимов. Наверное, всех мужчин волнует, кто стюардесс подбирает? Они должны быть одного роста и комплекции?
— Подбором бортпроводников занимается целая комиссия. Во—первых, есть формальные требования, которым должна соответствовать стюардесса. Это знание английского языка, наличие курсов повышения квалификации и допусков к работе. Всё остальное достаточно субъективно. Сегодня у нас нет активной ротации стюардесс, а текучка кадров на уровне 3 процентов.
Александр Кирилин. Полвека назад в «Аэропорту Кольцово», например, была большая веранда, где можно было отдохнуть и понаблюдать за самолётами. Возможно сделать такое в «Ижавиа»?
— 50 лет назад ещё не было террористов, а служба авиационной безопасности появится лишь через десять лет, когда начнут угонять самолёты. Это с одной стороны. А с другой, в Ижевске очень высок спрос на экскурсии. В неделю мы проводим по 2—4 экскурсии для детских групп.
О настоящем и будущем «Ижавиа»
— Как будет реконструироваться аэропорт в Ижевске?
— Реставрацию мы начинаем в первую очередь с наиболее проблемных мест. Когда год назад я был в командировке в Ижевске, меня «поразила» зона ожидания, где люди только на голове друг у друга не сидели, причём багаж со стоек регистрации они уносили с собой. Сейчас как раз работаем над оборудованием новой чистой зоны для пассажиров и её расширением со 100 до 650 квадратных метров.
— Как удалось получить такое высокое финансирование на реконструкцию аэропорта?
— Пока ещё не получили (смеется). Во—первых, большая работа была проведена Главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым и его командой, всё благодаря их быстрой и слаженной работе. А вообще, всё в мелочах. С одной стороны, это человеческие отношения. Когда они налажены, ты можешь, сделав один звонок, решить массу вопросов. А если не налажены, пишешь письма, на которые получаешь не всегда понятные ответы. Считаю, что чем больше телефонного режима, тем больше эффективности в работе. А в—третьих, нужно уметь видеть перспективу. Наша заявка была одобрена, в том числе и потому, что мы сделали правильный прогноз с учётом всех возможностей аэропорта.
Сергей Рогозин. — Есть мечта обновить парк самолётов? — Это не мечта, а необходимость. Мы изучили все самолёты, которые для нас перспективны, начиная от 50—местных. Посмотрели, на чём летают наши соседи, на их опыте проанализировали, какие риски нас ждут после приобретения того или иного самолёта, определили перспективные для нас типы. В общем, активно работаем и в направлении обновления парка.
Александр Кирилин. — Как на счёт грузовых перевозок? Скольких процентов хотите достичь в этом сегменте?
— Россия в части грузовых перевозок – белое пятно. Если говорить о масштабных перевозках – миллионах тонн — всё идёт в обход. А так мы и сейчас возим срочные и дорогостоящие грузы, деньги. Выполняем даже чартеры. Грузовые перевозки — это один из сегментов, на котором авиакомпания может заработать, но с точки зрения амбиций нужен транзитный аэропорт и не обязательно он должен быть в Ижевске. Важно не хвататься за всё сразу, а сфокусироваться на конкретных моментах. Сейчас нам нужно улучшить на определённый уровень качество обслуживания, подготовить с точки зрения экономики модель управления авиаперевозчиком и аэропортом, найти свою нишу, убрать очевидные неэффективности авиапредприятия. У «Ижавиа» много невыгодных договоров по условиям, их мы пересматриваем. Для того, чтобы расширяться, надо решить текущие проблемы. Первые результаты в части инфраструктуры мы уже увидели. Совсем скоро анонсируем открытие чистой зоны.
Важно определиться со стратегией. В части наземной инфраструктуры — это новый терминал с международным сектором, а с точки зрения развития авиаперевозчика – ниша и новая концепция расписания.
Вопрос
— Герой нашей прошлой планёрки президент благотворительного фонда «Подари ЗАВТРА!» Надежда Ястребова задаёт вопрос: какой самый ценный подарок вам подарили когда—либо в жизни?
— Саму жизнь.
Следующий редактор пусть расскажет, что для него является максимумом в жизни, какую глобальную цель он себе ставит.
Задание
Экшен и провокация
— Лично меня «Удмуртская правда» привлекает тем, что уделяет много внимания людям. Первая полоса, где много интересных лиц, персон – яркое тому доказательство. Хочется, чтобы было больше призывов, ярких анонсов, привлекающих внимание читателя, заманивающих его. Считаю, что газете нужны экшен и провокация.
Фото Сергей Рогозин
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