На этой неделе в кресле главного редактора «УП» человек, от которого зависит технологичное будущее всей республики – министр информатизации и связи Удмуртии Тимур Меджитов. Профессионал в области внедрения и развития информационных технологий рассказал, как цифровая экономика изменит в будущем мир, насколько регион высокотехнологичен сегодня и какие электронные сервисы помогают уже сейчас улучшить качество жизни жителей.
Анна Вардугина: Вы один из самых молодых представителей в кабинете министров Удмуртии. Когда вам предложили эту должность, как вы это восприняли?
– Это был неожиданный звонок Александра Александровича Свинина, вице-премьера правительства Удмуртии. Мы обсудили наши обоюдные ожидания и цели, которых министерству нужно достичь в ближайшие 3-5 лет. Этот пост – большая ответственность и изменение стиля жизни, к которому семья должна быть готова, поэтому прежде чем согласиться, я получил благословение супруги.
Галина Анищенко: Какие ожидания были обозначены?
– Первая основная задача – трансформация работы министерств, ведомств, муниципальных образований за счёт использования информационных технологий. Вторая задача – работа с отраслью, а именно – повышение доходов предприятий отрасли, увеличение числа людей, занятых в отрасли, и помощь предприятиям республики в развитии и увеличении продаж своей продукции и услуг. А в целом – рост показателей по развитию отрасли как минимум в 1,5 раза.
Сейчас эти ожидания упаковываются в нацпроект «Цифровая экономика». Там есть показатели, которые нас интересуют – уровень проникновения Интернета; количество выпускников вузов по ИТ-специальностям; сокращение накладных расходов при взаимодействии между гражданами и органами власти и бюджетными учреждениями; использование сквозных цифровых технологий (например, искусственного интеллекта) в жизни.
Надежда Бондаренко: Каков сегодня уровень проникновения Интернета и мобильной связи в Удмуртии? Как республика смотрится на фоне других регионов?
– По широкополосному доступу в Интернет – 84%. По мобильному интернету и голосовой мобильной связи охвачено больше – 92% населения.
На фоне других регионов мы смотримся на достойном уровне. Однако населённых пунктов, где вообще нет связи, достаточно, так как есть много малых пунктов, где живут 50-100 жителей. До них довести мобильную связь и Интернет очень дорого, для операторов связи это убыточно и без субсидирования невозможно. Сегодня действует федеральная программа, благодаря которой Интернет доводится в населённые пункты от 250 до 500 жителей, но сейчас ведутся работы по расширению этой программы, чтобы в неё входили и населённые пункты, где больше 100 жителей.
Игорь Егоров: Вы занимаетесь только технической стороной обеспечения систем связи?
– Наша задача – сделать так, чтобы граждане использовали Интернет для интеграции с общей информационной системой республики. Отдельная работа, которую мы проводим – популяризация электронных сервисов. Мы делаем акцент на электронных госуслугах. Чтобы, например, граждане, желающие попасть в больницу, особенно из малых населённых пунктов, из дома получили электронный номерок и приезжали в райцентр к конкретному времени и врачу.
В 2018 году показатель пользования электронными ресурсами жителей республики достиг 72%. И есть ещё 28%, которым предстоит до этого дойти, поэтому мы и дальше проводим популяризацию сервисов, чтобы люди использовали их для повышения качества жизни.
Сергей Рогозин: Когда Удмуртия перейдёт на сеть 5G?
– Тогда, когда Удмуртия сможет посчитать экономику от внедрения. 5G – это конструктор, который включает в себя работу интернета вещей и работу очень высокоскоростного Интернета, необходимого для беспроводного управления автомобилем. Для смартфона такой Интернет не нужен. Варианты, когда сеть 5G должна массово проникнуть в наши города, нужно ещё сформировать. Мир (включая Россию) пока экспериментирует с различными сценариями, чтобы понять, когда будет экономически выгодно её использовать.
– Случались ли хакерские атаки на сайты правительства и ведомств?
– Инциденты были, но для того, чтобы их вовремя отсекать, у нас есть система защиты информации, включающая в себя межсетевые экраны, антивирусную защиту, систему обнаружения вторжения и другие средства. Антивирусная система проверяет почтовый трафик, сайты и флеш-карты. Документооборот проходит только через защищённую сеть, через неё же работают другие государственные информационные системы.
Информационная безопасность – один из треков нацпроекта «Цифровая экономика». Этому уделяется большое внимание.
Анна Вардугина: А как могут защитить простые граждане свои личные данные? Нередко люди получают сомнительные звонки с предложением разных услуг...
– Мы в своей жизни очень часто сами оставляем свои данные многим организациям – в магазинах, соцсетях... Источников, откуда может произойти утечка, очень много. Есть защищённые источники, например, операторы связи и органы власти – они вопросам информационной безопасности уделяют большое внимание. Поэтому вероятность утечки данных от них маловероятна. Но если кто-то пользуется вашими персональными данными без вашего согласия, то можно обратиться в Роскомнадзор. В полномочиях этой службы находится контроль обработки персональных данных.
Елена Бородина: Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила о намерении разработать личный кабинет избирателя. Означает ли это, что в следующие выборы мы сможем голосовать через Интернет?
– Это была бы идеальная ситуация. Первый шаг уже сделан. Прошедшие выборы Президента России были технологически самыми развитыми в истории страны: практически во всех территориальных избирательных комиссиях было видеонаблюдение, жители могли выбрать место голосования, проводился чёткий мониторинг передачи избирательных листов голосования.
Таким образом, использование технических инструментов проведения выборов уже произошло. И, соответственно, следующий шаг абсолютно логичный – это предоставление гражданам возможности электронного голосования через портал госуслуг. Этот проект сложен в реализации со стороны нормативной базы, потому что нужно легализовать факт голосования не на бумажном бланке. Но это вполне реально.
Энвиль Касимов: Повлечёт ли закон о «суверенном Интернете» информационную изоляцию России или это сделано в других целях?
– Скорее, это обеспечение безопасности сети при возможном отключении от Всемирной паутины. Для того чтобы сделать суверенный Интернет, который будет работать в любом случае (при сбоях, отключениях, терактах), нужно чтобы технически это было работоспособно без участия кого-либо. Потому что у Рунета (российского сообщества Интернета) достаточно большое количество пользователей, и оставить их совсем без Интернета будет неправильно.
Сергей Рогозин: Давно обсуждается возможность перехода с традиционных учебников на планшеты, куда будет загружена вся учебная база. Будет ли такое в Удмуртии?
– У нас уже внедрён в работу электронный дневник – от бумажного варианта отказались более 65% школ республики. Но при этом дети всё равно носят бумажные дневники. Это некая культура – ответственность за появление оценки в дневнике. Оценка, поставленная красной пастой, оказывает большее влияние на воспитание.
Я же придерживаюсь более консервативного варианта: не лишать детей полностью бумажных учебников. Нужно научить ребенка работать с информацией разного рода. В Интернете можно заниматься самообразованием. В учреждениях образования республики уже есть набор дополнительной литературы в электронном виде, однако базовый набор учебников, я считаю, стоит оставить в бумаге.
– Технологии развиваются очень быстро. Каковы ваши прогнозы на ближайшие 20 лет: что пропадёт из нашей жизни?
– Я думаю, что пропадут настольные компьютеры. Будет один телефон, с помощью которого можно будет подключиться в любом месте к единой базе информации. Думаю, наличные деньги останутся только в виде сувениров. Трансформируется и бумажный паспорт. Он останется только для тех, кто уже его получил, а вот новые владельцы паспортов уже будут получать их в электронном виде.
Надежда Бондаренко: Появится ли в Удмуртии город будущего, подобный Иннополису в Татарстане?
– Как отдельный город – маловероятно. А вот реализацией инфраструктуры для развития ИТ-бизнеса на площадках республики сейчас мы занимаемся. Недавно были приняты ОКВЭДы по ИТ в ТОСЭР Глазов – это перечень видов экономической деятельности, при осуществлении которых действует особый налоговый режим для предпринимателей. То есть компании могут открыть там своё производство, инвестировать, размещать рабочие места и получать налоговые льготы. Кроме того, мы уже давно продумываем создание ИТ-парка, но пока открыт вопрос о площадке.
ИТ-сфера активно развивается в регионе. Сегодня порядка 10 тыс. занятых в этой отрасли. Выручка за прошлый год – 15,5 млрд рублей. И налогов, которые заплатили в консолидированный бюджет – 2,3 млрд рублей. Основная часть налогов – НДФЛ, т.е. это достаточно высокий уровень зарплат. Удмуртии это выгодно. Поэтому наша задача – увеличить количество людей, занятых в отрасли. Для этого мы плотно сотрудничаем со школами и вузами, готовящими ИТ-специалистов.
Вопрос «УП»
Вопрос от предыдущего гостя «Планёрки», заместителя председателя Союза журналистов России Алексея Вишневецкого:
– Как повысить тираж издания в современных условиях?
– Мне кажется, всё зависит от контента и способа его изложения. Можно добавлять некоторые элементы современных технологий, например, 3D визуализацию или виртуальную реальность. Не нужно бороться с современным миром, нужно уметь подстраиваться и искать новое русло. У следующего гостя редакции я бы спросил: как граждане Удмуртии могут поучаствовать в экономическом росте республики?
Задание «УП»
– У меня есть несколько тем, которые важно осветить в газете. Первая связана с проблемой радиофобии. Когда люди пользуются мобильным телефоном, то они считают, что это нормально. А когда базовые станции ставятся на крыше дома или рядом с домохозяйством, сыплется множество жалоб на то, что якобы жители получают большую дозу излучения. На самом деле она ничтожно мала, для сравнения – даже при разогревании супа в микроволновке происходит более сильное излучение. Важно объяснить, что Роспотребнадзор проводил замеры и установил предельную высоту установки станций, безопасную для жизни. Второе – пользование сайтом госуслуг. Людям не нужно лишний раз ходить в ведомства, заявления можно подавать в электронном виде. Здесь обоюдная выгода. Жители не тратят время, а органы власти получают экономию.
И третье – работа с платёжками. От доставки квитанций ЖКХ можно отказаться, поставив нужную отметку в личном кабинете на сайте, чтобы документ присылали на электронную почту. На каждом человеке ежемесячно можно сэкономить несколько листов бумаги, а в сумме это целые леса.
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