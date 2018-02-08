Перешагнув вековой рубеж, газета «Удмуртская правда» очередное столетие начинает с новых проектов. Среди них – рубрика «Планёрка». Теперь благодаря ей читатели смогут не только знакомиться с плодами творчества журналистов, но и видеть часть нашей «закулисной жизни». Мы, конечно, избавим их от скучных подробностей и покажем только всё самое интересное.
Отныне наши планёрки, по инициативе главного редактора Энвиля Касимова, – это не просто рабочие совещания, когда мы анализируем вышедший номер и обсуждаем темы нового, а мини–пресс–конференции с интересными людьми республики, которые, кстати, примеряют на себя роль главного редактора. При этом каждый из них, как и полагается главреду, даёт редакции задание. Кроме того, Юрий Александрович поздравил коллектив со столетним юбилеем газеты и ответил на наши вопросы.
Задание
Глава Ижевска Юрий Александрович Тюрин попросил корреспондентов «Удмуртской правды» написать о том, как развивается в столице региона библиотечное дело.
– Для людей моего поколения и чуть моложе библиотека – это святое место, – отметил глава Ижевска. – Сегодня, когда растёт новое поколение, активно работающее в социальных сетях, возникла необходимость сохранить лучшие традиции прошлого. Но при этом необходимо двигаться вперёд. В наши дни библиотека должна стать клубом по месту жительства, а не просто местом, где выдают книги.
Энвиль Касимов:
– Совсем недавно в «Удмуртской правде» появилась рубрика, посвящённая комсомолу. Юрий Александрович, как вы вступали в комсомол? В каком году это было, и что для вас значит это событие?
– В комсомол я вступил в 1974–м. Это было достаточно важное событие. Родом я из Ульяновской области. Там есть посёлок Ишеевка, очень похожий на наше Завьялово. В то время он был райцентром. Но по чьему–то соображению, что родина Ленина не может быть на территории Ишеевского района, райцентр перевели в Ульяновск. После этого район стали называть Ульяновским. Это уникальный случай, когда и район, и область стали носить одно название.
А в комсомол меня принимали в Ульяновске, когда Ульяновского райцентра ещё не было, в доме–музее имени В.И. Ленина.
– Почему вступили в комсомол? Заставили?
– Нет, слово «заставили» в этом случае не подходит. В комсомол принимали не классом, как в октябрята или пионеры, а сначала лучших. Приняли первую пятёрку, я был в их числе. Нас ставили в пример другим.
В школе была определённая система самоуправления. Был комитет комсомола, секретарь комитета комсомола. Очень важную роль комсомол сыграл лично для меня на предприятии «Ижсталь». Вначале я был электромонтёром, потом стал мастером. Комитет комсомола, куда я сразу попал, давал возможность показать себя. Именно через комсомол, а ещё через профсоюз и спортивные организации формировался резерв молодых кадров.
– Будет ли Ижевск отмечать столетие комсомола? Какие планы по поводу празднования?
– Столетие комсомола праздновать, конечно, будем. Организуем городское мероприятие, проведём встречу поколений под эгидой комсомольской конференции. Пока идёт работа над тематикой мероприятия.
Галина Анищенко:
– Что интересного будет в плане демографической политики?
– Повестка в основном федеральная. То, что предложил Владимир Владимирович Путин (новые меры социальной поддержки семей с детьми. – Прим. ред.), правильно и своевременно. Наша основная задача – строительство социальных объектов – детских садов и школ. В прошлом году построили школу в микрорайоне «Столичный». В этом году будут сданы школа № 46 в переулке Прасовском, детский сад на улице Берша.
Сделаем всё для того, чтобы школы появились на улицах Берша и Леваневского. Ждём подтверждения федерального субсидирования, а в бюджет города деньги уже заложили. Кроме того, запланировали строительство детского сада на улице Баранова.
Анна Вардугина:
– Появится ли в Ижевске второй муниципальный театр? Один, а именно муниципальный театр «Молодой человек», уже есть в городе.
– Речь, как я понимаю, идёт о театре–студии «Птица». Коллектив проблему озвучил. Она связана с финансово–юридической коллизией. Мы добро дали, процесс идёт. Но он не очень простой, требуется время. Нужно, чтобы была ещё обратная организаторская работа со стороны директора театра. Мы, в свою очередь, готовы помогать. Что касается театра «Молодой человек», то он появился как театр, прежде всего, по инициативе самой труппы. Там сильный директор, Елена Столова, и сильная труппа. Это единая команда. За два года они смогли отремонтировать, по сути дела, не то чтобы ветхое, вообще непригодное здание. Практически все восстановительные работы велись за счёт спонсоров и того, что заработала труппа.
Нина Пузанова:
– Когда назначат нового руководителя городского Управления по культуре и туризму? Почему уволился предыдущий?
– Когда подводили итоги конкурса по выбору официального гимна Ижевска, выяснилось, что один из конкурсантов – супруг начальника Управления по культуре и туризму. Уверен, что никакого корыстного умысла с их стороны не было. Тем более что этот факт никак не повлиял на выбор жюри, ведь мы голосовали не за людей, а за произведения, представленные на конкурс. Мы даже не знали, кто конкретно в нём участвовал, конкурсанты были обозначены номерами. Но закон есть закон. Муниципальный чиновник должен быть открытым, а в сложившейся ситуации – положить на стол заявление об уходе. Хотя с точки зрения управления претензий к нему не было. Назначение нового руководителя состоится в ближайшее время, сейчас проводятся консультации, выбираем лучших из лучших.
Анна Вардугина:
– Вас как жителя Ижевска качество гимнов устроило? Или, может быть, наоборот, разочаровало?
– Я с самого начала отметил, сколько творчества и сил вложено, столько интересных композиций! Но, когда подводили итоги, ощущения, что вот он, гимн, увы, не было.
При выборе лучших произведений я, конечно же, прислушивался к творческим людям и, в принципе, считаю, что те три композиции, которые вышли в финал, – это лучшее из того, что было представлено на суд жюри. В любом случае, все участники провели огромную работу: написание текстов, запись в студии, вложение немалых сил, времени и денег. Поэтому уверен, что приз за первое место в 100 тысяч рублей – заслуженная награда. Спасибо всем участникам конкурса за труд и творчество.
31 января заканчивается интернет–голосование за лучшее произведение, представленное на конкурс. Это была инициатива депутатов после того, как мы ознакомили их с решением конкурсной комиссии. Итоги народного голосования мы представим депутатам, и они примут решение.
С юбилеем!
Юрий Тюрин:
– Когда в 1971 году приехал в Ижевск, первое, что сделал, выписал «Удмуртскую правду». Совсем недавно газета отметила столетний юбилей. За долгие годы существования она смогла сохранить и название, и тематику публикаций, а главное – авторитет у читателей. Рад, что газету возглавил Энвиль Владимирович, профессионал своего дела. Рассчитываю, что «Удмуртская правда» будет поддерживать не только республику, но писать и об Ижевске. Желаю коллективу газеты удачи, также творчески уверенно работать и оставаться лидером среди печатных изданий Удмуртии.
О благоустройстве
Нина Пузанова:
– В Финляндии под тротуарами проложены тепловые трубы, благодаря которым тротуары не покрываются снегом и льдом. Не будут ли применяться подобные технологии в новых микрорайонах Ижевска?
– Интересная идея – отапливать тротуары (смеётся). А если серьёзно, то за два года мы заменили в Ижевске 10 процентов тепловых сетей современными изолированными трубами. Эти трубы остаются холодными, снег над ними таять не будет. Кроме того, по ним проходит сигнальный провод, благодаря которому легко определить, где порыв. Трубы рассчитаны на 25 лет службы.
И снова о снеге
Не осталась без внимания и тема уборки снега. Ответственный секретарь «Удмуртской правды» Елена Бородина поблагодарила главу города за качественную уборку ижевских улиц, в особенности её родной улицы 30 лет Победы, которая, к слову, благодаря стараниям городских властей и программе «Безопасные и качественные дороги» стала комфортной и удобной как для пешеходов, так и для автомобилистов.
Юрий Тюрин, в свою очередь, отметил, что дорожные службы стараются делать всё, чтобы улицы и дворы расчищались от снега вовремя.
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